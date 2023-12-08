FISHKINET
добавить
пост
Сообщество СССР 390 постов • 149 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество СССР
16 странных деликатесов, которыми были не прочь полакомиться дети в СССР

16 странных деликатесов, которыми были не прочь полакомиться дети в СССР

Автор:
08 декабря 2023 09:16
Сообщество : СССР
Метки: Еда   СССР   деликатес   дети   детство   лакомство   
1688
16

В советские времена приобрести жевательную резинку было довольно затруднительно. Поэтому её заменяли древесной смолой. Предпочтение отдавалось вишнёвой смоле, так как она имела наиболее приятный вкус.

Период существования СССР — удивительное время, в котором было много необычных и довольно противоречивых вещей. Кто-то вспоминает свою жизнь в Союзе с особой теплотой, кто-то — с ужасом и негодованием. Однако почти всех, родившихся в Советском Союзе, объединяет ностальгия по детству. Тогда дети не только придумывали для себя развлечения, но и лакомства (как бы странно это не звучало).

×
×

Стоит уточнить, что гудрон не ели, а жевали. Проглатывать куски смолистой массы никто не рисковал, так как дети в большинстве своём понимали, из чего они состояли. Однако были и те, кто считал, что гудрон полезен для здоровья и даже способен отбелить зубы.

Их ещё называли «калачиками», «тыковками» и «арбузиками». Ценились детьми за сладковатый вкус.

Сегодня специалисты не рекомендуют давать какие-либо продукты с содержанием боярышника детям до 12 лет. Свежих ягод это также касается. Однако раньше эти ограничения никого не останавливали. О них попросту не знали.

Из современных детей мало кто догадается, что неприметные растения, растущие в ближайшем саду или лесу, могут оказаться вполне съедобным и даже вкусными. Кислица как раз относится к ним.

Виноградные усики отлично жевались, имели приятный кисловатый вкус. Однако добраться до этой вкусняшки можно было только в тёплый сезон.

Если ты смог собрать сразу несколько таких коробочек, то автоматически становился королём двора. В них нужно было аккуратно вскрыть верхушку и сразу высыпать всё содержимое в рот.

В период цветения акации дети срывали нераскрывшиеся цветки и высасывали из них сладковато-терпкий нектар. В почёте больше была жёлтая акация. Однако некоторые знатоки утверждают, что белая всё-таки могла похвастаться более насыщенным вкусом.

Добыть странную вкусняшку можно было единственным способом. Дети ломали тонкий прутик, опускали его в муравейник, дожидались пока муравьи облюбуют его, а после лакомились ставшей кислой палочкой. 

Откусить кусочек мела и с хрустом прожевать его? Легко! Да безвкусный, но зато какой прикольный!

Солдатская соль? Сколько же приятных вкусовых ощущений она дарила советских детям.

Дети часто не отказывали себе в удовольствии полакомиться цветами или листочками одуванчика. А вот съесть ствол одуванчика мог только настоящий смельчак, так как он имеет очень горький и неприятный вкус.

Погрызть грифель от карандаша — обычное дело. Его не дегустировал, наверное, только ленивый.

Взрослые всегда предупреждали, что от неспелых фруктов могут быть не самые приятные последствия. Однако кого это останавливало? Абрикосы, яблоки, сливы и крыжовник. Этими фруктами список явно не ограничивался.

Ещё их называли «капустой» или «кашкой».

Обычный клевер тоже считался отличным лакомством. Дети вырывали подходящее растение и слизывали нектар с основания цветков.


Вам приходилось пробовать что-то из вышеперечисленных деликатесов?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "СССР"
Метки: Еда   СССР   деликатес   дети   детство   лакомство   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
26  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
kca-opa Час назад
Почему написано про боярышник, а на фото шиповник? Копипастер, статьи надо-бы самому прочитать, а не тупо ctrl-c/ctrl-v
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
1k
basil pupkin 51 секунду назад
В Сибири, когда летом отправляли в деревню на лето, много чего поел: пучка, саранка, молодые побеги сосны, семена конопли жарили, костяника.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
688
Руслан 7 минут назад
Я всё понимаю.., но грифель от карандаша... Нахрена? О.о Зубы что бы почернели что ли? )))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
ss 16 минут назад
Мда... Почувствовал себя молодым...
Люди! Скажите мне!... Ну маковые зёрна и ягоды боярышника - понимаю. А зачем вы жрали всё остальное?!! Жрать подобное, а тем более ЛАКОМИТЬСЯ - это довольно странно. Лакомиться головками сгоревших спичек?! Грифелем?!!!...

Эй!... Люди! Откуда вы все?...
Жрать, как коровы, клевер или семена вяза - это довольно странно. Или в комментах делятся воспоминаниями дети войны? Нет, мы конечно жевали гудрон... Вернее пробовали. Ну или недозревшие ранетки. Ну или пару раз пробовали соломинку с муравьиной кислотой на вкус. Но как можно ЛАКОМИТЬСЯ подобным?! А чтобы жрать одуванчики!... Это уже даже не странно. Или это дети 90-х ностальгируют?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Jearom 16 минут назад
жареные на спичке задние лапки кузнечиков - "окорочка". из зеленых мгновенно становились красными.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Рыжая Борода 22 минуты назад
Боярышник это здорово, но на картинке все таки шиповник...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
xannar 22 минуты назад
Угу, только автор явно этого ничего не ел, иначе бы знал как выглядит шиповник и боярышник! И список не полный - мы ели черёмуху, семена подорожника, зёрнышки из колосков пшеницы, стебельки травы (если его аккуратно выдернуть, нижняя часть мягкая), высасывали нектар из цветочков медуницы (а может и не медуница, до сих пор не знаю как называется). А вот одуванчики точно никто в здравом уме и памяти не ел - они горькие. Да и разбирались в растениях мы вполне сносно, все знали что съедобно, а что нет - как выглядит волчье лыко, вороний глаз, белладонна и т.д.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Александр 23 минуты назад
Очень похоже на откровения женщины при токсикозе....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
602
Гарыч Полчаса назад
Почему икры красной нет? На речку приходишь, "кошаком" выдергиваешь самочку, икру в ястыках солью присыпаешь и на хлеба кусок.... А ещё самые гурманы, перья белые, которые на берегу моря валяются, именно белые, на костре обжигали и стерженёк вот этот, что оставался съедали. Перья похоже от чаек были. А к мелу обычно язык прикольно прилипал.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
SolomonA Полчаса назад
"Кислица или заячья капуста"...
А мы заячьей капустой называли очиток - у него клубеньки прикольные..
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Dmitry Полчаса назад
Присоединяюсь к срачу: это шиповник и да, - его мы ели))). А вот гудрон и спички, лично я не ел (вкус не нравился). Еще зеленую алычу у бабули таскал с дерева, а потом узнал что она бывает еще и желтая (созревшая))).
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Alexander Полчаса назад
Вот как раз шиповник, который на фото, и ели. Естественно поспевший.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Ухалус Посовиномус 38 минут назад
Горелые спички не ели. Целые ели, да.
И калачики- это семена не мальвы, а другого растения из этого семейства, просвирника.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дмитрий 55 минут назад
Мой любимый плод был - черемуха, вечно потом срался и блевал, но каждый год продолжал жрать =) Ох и ругалась педиатр всегда приезжая на вызов :D
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Shtoppi Час назад
так вспоминаю что мы жрали в детстве, когда "собак гоняли" на районе, и удивляюсь как мы вообще выжили все.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
166
ruslan d Час назад
Вот грифель , одуванчик и спички , никогда не ел ...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
166
ruslan d Александр Ломовицкий 50 минут назад
Не тянуло )
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
166
ruslan d pinbalist 12 минут назад
Хм , не знал )))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Alorous

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

835342



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Кадры с нашими звездами из 90-х и 2000-х, которые никому не показывали
Кадры с нашими звездами из 90-х и 2000-х, которые никому не показывали
В абхазских горах нашли 120-летний паровоз, рядом с которым похоронен его машинист!
В абхазских горах нашли 120-летний паровоз, рядом с которым похоронен его машинист!
Набирающие популярность в сообществах
Голова профессора Доуэля, чешуя Ихтиандра и блокадные игрушки: о чем расскажет старый и новый музей Ленфильма
Голова профессора Доуэля, чешуя Ихтиандра и блокадные игрушки: о чем расскажет старый...
Свежие новости футбола
Свежие новости футбола
Без “Ёлок” Нового года не бывает!
Без “Ёлок” Нового года не бывает!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Премии как не бывало

Популярные теги
#фото#интересно#машина#интересное#аварии#позитив#фильм#Ynews#криминал#улыбнуло
#в мире#автомир#животные#люди#ДТП#факты#забавно#архитектура#нападение#Разное
#автомобили#Прикол#Юмор#Автовсячина#кино#авто аварии#США#дети#сарказм#подборка
Без “Ёлок” Нового года не бывает! Без “Ёлок” Нового года не бывает! Вкусы советского детства, которые современные дети уже не знают Вкусы советского детства, которые современные дети уже не знают "Через акваторию мчится катерок" - советский игрушечный набор "Морская флотилия" "Через акваторию мчится катерок" - советский игрушечный набор "Морская флотилия" Кораблики в ручьях – уверенность в речах Кораблики в ручьях – уверенность в речах Почему рыбий жир был так популярен в СССР и куда он пропал? Почему рыбий жир был так популярен в СССР и куда он пропал? 9 странных "несъедобных" вещей, которые в СССР ели все дети 9 странных "несъедобных" вещей, которые в СССР ели все дети

На что жалуетесь?

Вернуться