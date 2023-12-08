16 странных деликатесов, которыми были не прочь полакомиться дети в СССР

Период существования СССР — удивительное время, в котором было много необычных и довольно противоречивых вещей. Кто-то вспоминает свою жизнь в Союзе с особой теплотой, кто-то — с ужасом и негодованием. Однако почти всех, родившихся в Советском Союзе, объединяет ностальгия по детству. Тогда дети не только придумывали для себя развлечения, но и лакомства (как бы странно это не звучало).