16 странных деликатесов, которыми были не прочь полакомиться дети в СССР

В советские времена приобрести жевательную резинку было довольно затруднительно. Поэтому её заменяли древесной смолой. Предпочтение отдавалось вишнёвой смоле, так как она имела наиболее приятный вкус.
Период существования СССР — удивительное время, в котором было много необычных и довольно противоречивых вещей. Кто-то вспоминает свою жизнь в Союзе с особой теплотой, кто-то — с ужасом и негодованием. Однако почти всех, родившихся в Советском Союзе, объединяет ностальгия по детству. Тогда дети не только придумывали для себя развлечения, но и лакомства (как бы странно это не звучало).
Стоит уточнить, что гудрон не ели, а жевали. Проглатывать куски смолистой массы никто не рисковал, так как дети в большинстве своём понимали, из чего они состояли. Однако были и те, кто считал, что гудрон полезен для здоровья и даже способен отбелить зубы.
Их ещё называли «калачиками», «тыковками» и «арбузиками». Ценились детьми за сладковатый вкус.
Сегодня специалисты не рекомендуют давать какие-либо продукты с содержанием боярышника детям до 12 лет. Свежих ягод это также касается. Однако раньше эти ограничения никого не останавливали. О них попросту не знали.
Из современных детей мало кто догадается, что неприметные растения, растущие в ближайшем саду или лесу, могут оказаться вполне съедобным и даже вкусными. Кислица как раз относится к ним.
Виноградные усики отлично жевались, имели приятный кисловатый вкус. Однако добраться до этой вкусняшки можно было только в тёплый сезон.
Если ты смог собрать сразу несколько таких коробочек, то автоматически становился королём двора. В них нужно было аккуратно вскрыть верхушку и сразу высыпать всё содержимое в рот.
В период цветения акации дети срывали нераскрывшиеся цветки и высасывали из них сладковато-терпкий нектар. В почёте больше была жёлтая акация. Однако некоторые знатоки утверждают, что белая всё-таки могла похвастаться более насыщенным вкусом.
Добыть странную вкусняшку можно было единственным способом. Дети ломали тонкий прутик, опускали его в муравейник, дожидались пока муравьи облюбуют его, а после лакомились ставшей кислой палочкой.
Откусить кусочек мела и с хрустом прожевать его? Легко! Да безвкусный, но зато какой прикольный!
Солдатская соль? Сколько же приятных вкусовых ощущений она дарила советских детям.
Дети часто не отказывали себе в удовольствии полакомиться цветами или листочками одуванчика. А вот съесть ствол одуванчика мог только настоящий смельчак, так как он имеет очень горький и неприятный вкус.
Погрызть грифель от карандаша — обычное дело. Его не дегустировал, наверное, только ленивый.
Взрослые всегда предупреждали, что от неспелых фруктов могут быть не самые приятные последствия. Однако кого это останавливало? Абрикосы, яблоки, сливы и крыжовник. Этими фруктами список явно не ограничивался.
Ещё их называли «капустой» или «кашкой».
Обычный клевер тоже считался отличным лакомством. Дети вырывали подходящее растение и слизывали нектар с основания цветков.
Вам приходилось пробовать что-то из вышеперечисленных деликатесов?
Источник:
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Люди! Скажите мне!... Ну маковые зёрна и ягоды боярышника - понимаю. А зачем вы жрали всё остальное?!! Жрать подобное, а тем более ЛАКОМИТЬСЯ - это довольно странно. Лакомиться головками сгоревших спичек?! Грифелем?!!!...
Эй!... Люди! Откуда вы все?...
Жрать, как коровы, клевер или семена вяза - это довольно странно. Или в комментах делятся воспоминаниями дети войны? Нет, мы конечно жевали гудрон... Вернее пробовали. Ну или недозревшие ранетки. Ну или пару раз пробовали соломинку с муравьиной кислотой на вкус. Но как можно ЛАКОМИТЬСЯ подобным?! А чтобы жрать одуванчики!... Это уже даже не странно. Или это дети 90-х ностальгируют?
А мы заячьей капустой называли очиток - у него клубеньки прикольные..
И калачики- это семена не мальвы, а другого растения из этого семейства, просвирника.