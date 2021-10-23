Эти люди смогли доказать, что старания всегда приводят к результатам, которыми хочется гордиться

С помощью старания и упорства можно добиться желаемого результата в любом деле.
Многие люди, которые добились прогресса в своих увлечениях, продолжают твердить об этом изо дня в день. И у нас нет никаких оснований не доверять им, ведь когда-то они тоже были в самом начале своего пути, который всё же привёл их к большим успехам. Именно о таких случаях и будет наша сегодняшняя подборка.
Делаю успехи в занятии лоскутным шитьём
Как это начиналось, и какой достигнут прогресс
5 месяцев назад я начала заниматься выпечкой. Мне кажется, что результат очень заметен.
Я решила поработать над своей растяжкой и очень довольна своими успехами
Моя первая и крайняя астрофотография
Моей жене захотелось побывать на самой высокой точке в каждом штате Америки
Она сделала эту доску, чтобы отслеживать наши успехи.
Мой прогресс в рисовании за последние 5 лет
Я пишу углём и графитом.
Я посеял зёрнышко, и оно наконец взросло
Первый снимок был сделан 21 февраля 2019 года, а последний 5 октября 2020 года
Это был непростой путь, но я достигла желаемого результата.
Мои успехи в лепке из полимерной глины
Год и 7 месяцев назад я отказался от вредных привычек
Моё нынешнее состояние стоило этого нелёгкого пути.
Я начала изготавливать украшения всего два месяца назад, но уже вижу свой прогресс в этом деле
Никогда не отказывайтесь от того, что вам нравится!
Эти штаны когда-то были мне впору
Взялся за облагораживание своего заднего дворика, и вот результат
Набрать вес и избавиться от нездоровой худобы — непростая задача, но я с ней справилась
Я нашёл старый комод в сарае своего дедушки и решил довести его до ума
Я 4 года боролась с проблемной кожей и наконец смогла побороть все несовершенства
Он прятался на улице под моей машиной. Я решила забрать его себе и выходить. Теперь этого красавца просто не узнать
Источник:
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