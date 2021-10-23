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Эти люди смогли доказать, что старания всегда приводят к результатам, которыми хочется гордиться

Эти люди смогли доказать, что старания всегда приводят к результатам, которыми хочется гордиться (18 фото)

Автор:
23 октября 2021 09:16
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   люди   подборка   результат   талант   труд   упорство   фото   
673
18

С помощью старания и упорства можно добиться желаемого результата в любом деле.

Многие люди, которые добились прогресса в своих увлечениях, продолжают твердить об этом изо дня в день. И у нас нет никаких оснований не доверять им, ведь когда-то они тоже были в самом начале своего пути, который всё же привёл их к большим успехам. Именно о таких случаях и будет наша сегодняшняя подборка.


Делаю успехи в занятии лоскутным шитьём

×


Как это начиналось, и какой достигнут прогресс



5 месяцев назад я начала заниматься выпечкой. Мне кажется, что результат очень заметен.


Я решила поработать над своей растяжкой и очень довольна своими успехами



Моя первая и крайняя астрофотография



Моей жене захотелось побывать на самой высокой точке в каждом штате Америки



Она сделала эту доску, чтобы отслеживать наши успехи.


Мой прогресс в рисовании за последние 5 лет



Я пишу углём и графитом.


Я посеял зёрнышко, и оно наконец взросло



Первый снимок был сделан 21 февраля 2019 года, а последний 5 октября 2020 года

jukiel19

Это был непростой путь, но я достигла желаемого результата.


Мои успехи в лепке из полимерной глины



Год и 7 месяцев назад я отказался от вредных привычек



Моё нынешнее состояние стоило этого нелёгкого пути.


Я начала изготавливать украшения всего два месяца назад, но уже вижу свой прогресс в этом деле



Никогда не отказывайтесь от того, что вам нравится!


Эти штаны когда-то были мне впору



Взялся за облагораживание своего заднего дворика, и вот результат



Набрать вес и избавиться от нездоровой худобы — непростая задача, но я с ней справилась



Я нашёл старый комод в сарае своего дедушки и решил довести его до ума



Я 4 года боролась с проблемной кожей и наконец смогла побороть все несовершенства



Он прятался на улице под моей машиной. Я решила забрать его себе и выходить. Теперь этого красавца просто не узнать

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Метки: в мире   люди   подборка   результат   талант   труд   упорство   фото   
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1  комментарий
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A Час назад
"Прогресс в рисовании"????? Это рисунки???????? Да я фотоаппаратом так не смогу
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