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В центре Уфы горожане заметили праздно слоняющегося волка

В центре Уфы горожане заметили праздно слоняющегося волка (2 фото + 2 видео)

Автор:
20 октября 2021 04:36
Сообщество : Животные
Метки: Россия   видео   волк   площадка   поимка   смерть   спасатели   уфа   
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Очевидцы в нескольких местах сняли на видео спокойно промышляющего серого хищника.

Удивительно, но зверь особо не боялся и не сторонился людей.

По сообщению источника, оперативные службы уже выехали на его поиски. Об этом сообщили в пресс-центре Главного управления министерства чрезвычайных ситуаций по Башкирии.


"В ходе мониторинга СМИ выявлено, что в одном из районов города Уфы по улице бегает волк. На место выехали спасатели Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России и сотрудники министерства природопользования и экологии Башкирии", - цитирует сообщение REN.TV.

В ведомстве также опубликовали видео, на котором, можно увидеть, как в жилом квартале на безлюдной детской площадке бегает животное, весьма напоминающее волка.

P.S. Следует предположить, что ещё пару-тройку лет такого масштабного палева и всё оставшееся в живых зверьё прибежит в города столоваться. Остаётся добавить: куда деваться жителям городов, когда "коронавирус" пожаров сожрёт лёгкие планеты, и изменившаяся экология не позволит земле плодоносить, как ранее? ИВЛ у Земли нет...


UPD: РИА Новости сообщают, что в Уфе на руках ветеринаров скончался волк, бегавший по детской площадке и травмированный при поимке спасателями.


"Хищник, довольно крупных размеров, был пойман в районе улицы Академика Королёва. Отлов вёлся гуманными методами, исключительно при помощи специальной сетки, однако дикому зверю потребовалась помощь ветеринара", — рассказали агентству в Министерстве природопользования Башкирии.



Источник:

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Метки: Россия   видео   волк   площадка   поимка   смерть   спасатели   уфа   
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55k
parallax 2 часа назад
Похоже одомашненный от хозяина сбежал.
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4k
Ади Шакти Мудра Автор поста Полчаса назад
Старики говорили, что если волк вот так приходит в селение - стрелять нельзя, бо можно убить человека.
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8k
Izrin Maria Полчаса назад
Смесок.
И хозяева живут где-нибудь в соседних домах.
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29k
Aleks 41 минуту назад
С питомника какого нибудь дристнул.
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65
@photoaQyn 2 часа назад
Ну вот бедному Волку даже послоняться нельзя, а говорят демократия Ни за что убили
p.s. Это не тот самый мужик из соседнего поста про домофоны в уфе?
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28k
Антон 2 часа назад
К товарищу пришёл, вместе служили в Тамбове. Видимо, адрес не нашёл.
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