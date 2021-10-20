В центре Уфы горожане заметили праздно слоняющегося волка

P.S. Следует предположить, что ещё пару-тройку лет такого масштабного палева и всё оставшееся в живых зверьё прибежит в города столоваться. Остаётся добавить: куда деваться жителям городов, когда "коронавирус" пожаров сожрёт лёгкие планеты, и изменившаяся экология не позволит земле плодоносить, как ранее? ИВЛ у Земли нет...

UPD: РИА Новости сообщают, что в Уфе на руках ветеринаров скончался волк, бегавший по детской площадке и травмированный при поимке спасателями.

"Хищник, довольно крупных размеров, был пойман в районе улицы Академика Королёва. Отлов вёлся гуманными методами, исключительно при помощи специальной сетки, однако дикому зверю потребовалась помощь ветеринара", — рассказали агентству в Министерстве природопользования Башкирии.