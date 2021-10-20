В центре Уфы горожане заметили праздно слоняющегося волка

Очевидцы в нескольких местах сняли на видео спокойно промышляющего серого хищника.
Удивительно, но зверь особо не боялся и не сторонился людей.
По сообщению источника, оперативные службы уже выехали на его поиски. Об этом сообщили в пресс-центре Главного управления министерства чрезвычайных ситуаций по Башкирии.
"В ходе мониторинга СМИ выявлено, что в одном из районов города Уфы по улице бегает волк. На место выехали спасатели Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России и сотрудники министерства природопользования и экологии Башкирии", - цитирует сообщение REN.TV.
В ведомстве также опубликовали видео, на котором, можно увидеть, как в жилом квартале на безлюдной детской площадке бегает животное, весьма напоминающее волка.
P.S. Следует предположить, что ещё пару-тройку лет такого масштабного палева и всё оставшееся в живых зверьё прибежит в города столоваться. Остаётся добавить: куда деваться жителям городов, когда "коронавирус" пожаров сожрёт лёгкие планеты, и изменившаяся экология не позволит земле плодоносить, как ранее? ИВЛ у Земли нет...
UPD: РИА Новости сообщают, что в Уфе на руках ветеринаров скончался волк, бегавший по детской площадке и травмированный при поимке спасателями.
"Хищник, довольно крупных размеров, был пойман в районе улицы Академика Королёва. Отлов вёлся гуманными методами, исключительно при помощи специальной сетки, однако дикому зверю потребовалась помощь ветеринара", — рассказали агентству в Министерстве природопользования Башкирии.
Источник:
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И хозяева живут где-нибудь в соседних домах.
p.s. Это не тот самый мужик из соседнего поста про домофоны в уфе?