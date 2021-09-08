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Переводчик со строительного для тех, кто затеял ремонт: 20 случаев, где требовалось внятное ТЗ

Переводчик со строительного для тех, кто затеял ремонт: 20 случаев, где требовалось внятное ТЗ (21 фото)

Автор:
08 сентября 2021 15:15
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   безрукие   задание   наворотили   ремонт   стероители   стройка   
2749
21

Да, со стороны заказчика - это все безрукие строители. Но если послушать исполнииеля, то заказчик сам дал невнятное техническое зхадание, они сделали как смогли, а теперь еще виноваты.

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Метки: Юмор   безрукие   задание   наворотили   ремонт   стероители   стройка   
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2k
a_komolow Час назад
Мне кажется, что большую часть делали рукожопые хозяева!
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7k
Elena Ki 12 минут назад
А что, батарея не будет греться в бассейне? Электричество к ней не подводится, только вода, все герметично.
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6k
dikijjim Полчаса назад
привет грибок,привет стафилококк.
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9k
kaboza Полчаса назад
Плитка пристреленная на саморезы у меня имеет место, на кухне деревянной в поместье, только крепеж по углам и силиконовый герметик, потому как играет от температуры.
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6k
Евгений Час назад


И, что здесь не так? Обычный съёмный нагреватель. Только сфотографирован по идиотски. Провод кидается поверху. На 20 дней аккуратного пользования (не поливать соединение из душа), вполне достаточно, а, вот стационарная розетка, тут уж точно, накер не нужна. По хорошему, надо открутить родной провод и заменить его на более длинный. В крайнем случае, использовать одинарный удлиннитель, а не сетевой фильтр.
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20k
Андрей Иванов 2 часа назад
За исключением плитки в парадном - это всё "любой каприз за ваши деньги". Если клиент хочет прикрутит унитаз к потолку, то кто такие мастера, чтоб его от этого отговаривать?
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