Переводчик со строительного для тех, кто затеял ремонт: 20 случаев, где требовалось внятное ТЗ

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Да, со стороны заказчика - это все безрукие строители. Но если послушать исполнииеля, то заказчик сам дал невнятное техническое зхадание, они сделали как смогли, а теперь еще виноваты.
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Метки: Юмор безрукие задание наворотили ремонт стероители стройка
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И, что здесь не так? Обычный съёмный нагреватель. Только сфотографирован по идиотски. Провод кидается поверху. На 20 дней аккуратного пользования (не поливать соединение из душа), вполне достаточно, а, вот стационарная розетка, тут уж точно, накер не нужна. По хорошему, надо открутить родной провод и заменить его на более длинный. В крайнем случае, использовать одинарный удлиннитель, а не сетевой фильтр.
Да и вообще, как при таких расстояниях пользоваться душем, не залив этот размножитель?
Есть розетки брызго и влагозащищенного исполнения. Те, которые на улице под дождем могут работать.