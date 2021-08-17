Семь раз отмерь, один отрежь: 25 сборников строительных расчетов и калькуляторов

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Мы уже публиковали кучу разных строительных шпаргалок. В этот раз с нас всякие расчеты для облегчения вашего строиельства и ремонта - здесь вам и сборники калькуляторов на все подряд - от краски до лестниц, и нормативы, и даже римские шторы. Все в одном месте!
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Я пережил 4 ремонта и строительство 2 домов.
Могу сказать, что начинать надо с обмера и составления точного (желательно - до мм) плана помещения. Причем это можно сделать самому - программ море. Далее "расставляешь" там перегородки, мебель и обязательно проектируешь кухню (например в икеевском планнере или в любом другом. Это даст возможность понять точное расположение розеток и выключателей, также наносим их на план. После этого распечатываешь его в нужном количестве и возишь с собой во все магазины, рынки и т.п. - очень помогает закупаться. И этот же план вручаешь "строителям" - тогда все розетки будут на своих местах, а не за шкафом или под столом.
- Пойди к соседям внизу, они только что ремонт сделали. У них квартира точно такая же, узнай сколько они рулонов обоев покупали.
Муж пошел к соседям. Спросил, те говорят - 16 рулонов.
Купили 16 рулонов, оклеили, 5 рулонов осталось.
Муж встречает соседей, говорит, никак не пойму, квартиры у нас одинаковые, а 5 рулонов осталось. Как же так?
- Так и у нас тоже 5 осталось!
Например здание размерами 10х10 метров и 20х5 метров, площадь у них одинаковая по 100м2, а вот периметр стен разные! В первом 40 метров, во втором 50 метров. Получается что здание 20х5 метров будет дороже здания 10х10 метров, при равной площади!
Самый маленький периметр будет в круглом здании 35.44 метра, при площади 100м2.