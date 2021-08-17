FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Фабрика идей 1148 постов • 536 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Фабрика идей 
Семь раз отмерь, один отрежь: 25 сборников строительных расчетов и калькуляторов

Семь раз отмерь, один отрежь: 25 сборников строительных расчетов и калькуляторов (24 фото)

Автор:
17 августа 2021 13:03
Сообщество : Фабрика идей
Метки: Фабрика идей   калькулятор   расчет   ремонт   сборник   ссылки   стройка   шпаргалка   
3897
24

Мы уже публиковали кучу разных строительных шпаргалок. В этот раз с нас всякие расчеты для облегчения вашего строиельства и ремонта - здесь вам и сборники калькуляторов на все подряд - от краски до лестниц, и нормативы, и даже римские шторы. Все в одном месте!

×

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Фабрика идей"
Метки: Фабрика идей   калькулятор   расчет   ремонт   сборник   ссылки   стройка   шпаргалка   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
46
11
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
11  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
174
Van Freeman Час назад
Спасибо, хороший пост.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
668
vasilykopkov 49 минут назад
Полезно, плюсую.
Я пережил 4 ремонта и строительство 2 домов.
Могу сказать, что начинать надо с обмера и составления точного (желательно - до мм) плана помещения. Причем это можно сделать самому - программ море. Далее "расставляешь" там перегородки, мебель и обязательно проектируешь кухню (например в икеевском планнере или в любом другом. Это даст возможность понять точное расположение розеток и выключателей, также наносим их на план. После этого распечатываешь его в нужном количестве и возишь с собой во все магазины, рынки и т.п. - очень помогает закупаться. И этот же план вручаешь "строителям" - тогда все розетки будут на своих местах, а не за шкафом или под столом.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−3
Dih Час назад
Очень полезный пост, спасибо.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
Григорий Час назад
Собралась семья обои в квартире переклеить. Жена мужу говорит:
- Пойди к соседям внизу, они только что ремонт сделали. У них квартира точно такая же, узнай сколько они рулонов обоев покупали.
Муж пошел к соседям. Спросил, те говорят - 16 рулонов.
Купили 16 рулонов, оклеили, 5 рулонов осталось.
Муж встречает соседей, говорит, никак не пойму, квартиры у нас одинаковые, а 5 рулонов осталось. Как же так?
- Так и у нас тоже 5 осталось!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
SerGProS Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Шилов 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Лабуда 3 часа назад
Калькуляторы это хорошо, но есть вещи которые надо просто знать.

Например здание размерами 10х10 метров и 20х5 метров, площадь у них одинаковая по 100м2, а вот периметр стен разные! В первом 40 метров, во втором 50 метров. Получается что здание 20х5 метров будет дороже здания 10х10 метров, при равной площади!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Юрий Николаевич 3 часа назад
А потом...
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Как быть с отходами, которые невозможно переработать или просто утилизировать Как быть с отходами, которые невозможно переработать или просто утилизировать Что делают строители, если на объекте нет туалета Что делают строители, если на объекте нет туалета 23 важные и нужные шпаргалки для дачи и огорода 23 важные и нужные шпаргалки для дачи и огорода Делюсь, как я сам сделал ножницы для кирпича Делюсь, как я сам сделал ножницы для кирпича 30 важных шпаргалок по инструментам для рукастого мужика, который еще учится 30 важных шпаргалок по инструментам для рукастого мужика, который еще учится Не ударь в салат лицом: 30 шпаргалок для посещения ресторанов Не ударь в салат лицом: 30 шпаргалок для посещения ресторанов
Millefeuille

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

637193



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
"Крокодил Данди": 15 интересных фактов о популярной комедии 1986 года
2
74
"Крокодил Данди": 15 интересных фактов о популярной комедии 1986 года
Мужчина спас брошенного щенка, которого нашёл в ботинке
0
25
Мужчина спас брошенного щенка, которого нашёл в ботинке
﻿
Cubot MAX3: 7-дюймовый смартфон за 99,99 долларов
Cubot MAX3: 7-дюймовый смартфон за 99,99 долларов
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
4

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#картинки#история#новости#фотографии#автомобили#люди#природа#забавно
#Юмор#кино#афганистан#подборка#приколы#фильм#дтп#автомир#Россия#позитив
#факты#прикол#животные#интересное#сша#актеры#знаменитости#прикольные#аварии#СССР

На что жалуетесь?

Вернуться