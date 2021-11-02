Люди гибнут за гуано: трагическая история забытого острова

Остров и годится разве что только для пиратской базы. Земли мало, из растительности несколько кокосовых пальм, золота и других полезных ископаемых нет, никаких племён, которые можно было бы угнать в рабство, на острове тоже никогда не было. Так что какое-то время атолл был никому не нужен. Но в 1856 году в США был подписан закон о гуано, и американцы внезапно заинтересовались островком. Гуано - это разложившийся помёт морских птиц, его используют как удобрение. В XIX веке добыча гуано была прибыльным бизнесом, так как птичий помёт использовали также для изготовления пороха и тротила. Закон о гуано разрешал американцам аннексировать богатые помётом бесхозные острова. Деньги, как известно, не пахнут, поэтому американцы вторглись на необитаемый Клипертон, подняли над островом звёздно-полосатый флаг и принялись копать гуано. Французы чуть позже заявили, что остров принадлежит им, объявив его частью французской колонии Таити, и попросили американцев свернуть свою деятельность на острове. Американцы в несвойственной им манере действительно ушли с острова, однако продолжали предъявлять права на атолл. Мексиканцы же объявили Клиппертон мексиканским, сославшись на то, что начали добывать там гуано ещё до того, как это стало мейнстримом. 13 декабря 1897 года, пока США и Франция спорили, кому принадлежат птичьи какашки на полоске земли в Тихом океане, мексиканская канонерская лодка La Demócrata высадила десант мексиканских копателей на Клиппертон и аннексировала его.