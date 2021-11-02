Люди гибнут за гуано: трагическая история забытого острова

Как в 1914 году страна забыла своих людей на необитаемом острове, и как сумасшедший смотритель превратил этот островок в ад.
В Тихом океане есть коралловый атолл Клипертон. До большой земли, а ближе всего к нему находится мексиканский город Акапулько, почти 1300 км. Испанские конкистадоры открыли его в XVI веке и нарекли атолл Меданос (от испанского слова Médanos - “дюна”). В начале XVIII века на него наткнулись французы и дали ему имя остров Страстей, так как открытие состоялось в пятницу Страстной недели. А Клиппертон - это английский пират, который вроде как когда-то использовал остров в качестве пиратской базы.
Остров и годится разве что только для пиратской базы. Земли мало, из растительности несколько кокосовых пальм, золота и других полезных ископаемых нет, никаких племён, которые можно было бы угнать в рабство, на острове тоже никогда не было. Так что какое-то время атолл был никому не нужен. Но в 1856 году в США был подписан закон о гуано, и американцы внезапно заинтересовались островком. Гуано - это разложившийся помёт морских птиц, его используют как удобрение. В XIX веке добыча гуано была прибыльным бизнесом, так как птичий помёт использовали также для изготовления пороха и тротила. Закон о гуано разрешал американцам аннексировать богатые помётом бесхозные острова. Деньги, как известно, не пахнут, поэтому американцы вторглись на необитаемый Клипертон, подняли над островом звёздно-полосатый флаг и принялись копать гуано. Французы чуть позже заявили, что остров принадлежит им, объявив его частью французской колонии Таити, и попросили американцев свернуть свою деятельность на острове. Американцы в несвойственной им манере действительно ушли с острова, однако продолжали предъявлять права на атолл. Мексиканцы же объявили Клиппертон мексиканским, сославшись на то, что начали добывать там гуано ещё до того, как это стало мейнстримом. 13 декабря 1897 года, пока США и Франция спорили, кому принадлежат птичьи какашки на полоске земли в Тихом океане, мексиканская канонерская лодка La Demócrata высадила десант мексиканских копателей на Клиппертон и аннексировала его.
Мексиканцы построили на острове маяк, разместили там военных, назначили губернатора и спокойно добывали на Клиппертоне гуано до 1914 года. В лучшие годы на атолле жили и работали около 100 человек. Каждые два месяца корабль из Акапулько привозил клиппертонцам провизию и увозил добытые удобрения. Всё было хорошо, пока в 1914 году, в разгар Мексиканской революции, про Клиппертон не забыли. Несчастья клиппертонцев начались, когда привозящий провизию корабль “Тампико” затонул по пути к острову. Однако мексиканская гуанодобывающая компания ещё могла спастись на проплывавшем мимо американском корабле. Губернатор острова капитан Рамон Арно, с 1906 года защищавший суверенитет Клиппертона, отказался от помощи, посчитав эту помощь ловушкой, попыткой американцев отобрать остров. На американском корабле уплыл последний представитель британской компании (мексиканцы добывали гуано совместно с британцами). Следующий американский корабль причалит к Клиппертону только через три года. 30 человек, включая капитана Арно, осталось на острове в 1914 году.
Коралловый остров хоть и был покрыт удобрениями, но был не пригоден для выращивания овощей. К счастью вода в лагуне годилась для питья (это в 1960-х годах подтвердили потерпевшие кораблекрушение выкинутые на берег острова моряки). Рыбалка у берегов Клиппертона осложнялась большим количеством акул. Арно, поняв, как плохи его дела, первым делом распорядился выдавать каждому обитателю острова не больше одного кокоса в неделю, чтобы хватило на всех и чтобы не заболеть цингой. Однако кокосов всё равно было недостаточно, поселенцы стали гибнуть от цинги. После очередных похорон цинготного солдата губернатор принял решение плыть в Мексику за помощью. Он взял с собой двух самых крепких из оставшихся в живых солдат и отплыл на лодке в океан, не имея ничего, кроме вёсел, что помогло бы преодолеть 1300 км. Лодка разбилась о скалу, едва отплыв от Клиппертона. Жена и пятилетний сын капитана с ужасом смотрели с берега, как океан поглотил Арно и его людей. Капитан погиб, не зная, что правительства, которому он служил, уже нет, а новое правительство о нём не совсем забыло, а скорее старалось не вспоминать.
Кроме цинги и акул главными врагами оставшихся в живых женщин и детей Клиппертона были погода и смотритель маяка Викториано Альварес. Сначала ураган уничтожил все постройки на острове, в частности, домик смотрителя маяка. Потом Альварес обезумел, убил двух больных цингой солдат, уничтожил всё оружие на острове, кроме своего ружья, и провозгласил себя новым губернатором Клиппертона. Выступившую против него женщину он публично казнил. После переворота на атолле осталось 16 человек - женщины, дети и безумный король острова. Все выжившие женщины автоматически попали в гарем Альвареса. Три года он издевался над женщинами и девочками Клиппертона. Выжившие потом вспоминали, что боялся он только вдовы капитана. В 1917 году правлению смотрителя маяка пришёл конец. Женщины устроили ему ловушку и забили его до смерти. Буквально на следующий день после второго за последние три года переворота к Клиппертону причалил американский военный корабль. Американцы искали остров, на котором, по слухам, немцы устроили военную базу, а наткнулись на островок с измождёнными людьми. С острова были спасены четыре женщины и семеро детей, переживших смерть своих близких, ураганы, рабство и диету из олушей, кокосов, улиток и ящериц.
Дальнейшая судьба острова малоинтересна. Историй в духе “Повелителя мух” на нём больше не происходило. Американцы и французы снова заспорили о том, кому принадлежит эта дырка от бублика в океане. Во время Второй мировой на Клиппертоне побывал президент Рузвельт. В 1980 году один из выживших клиппертонцев ненадолго вернулся на остров в составе экспедиции Кусто. Сейчас Клиппертон принадлежит Франции, атолл необитаем.
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"В XIX веке добыча гуано была прибыльным бизнесом."(с) - охренеть каким выгодным - войны из-за куч гуано разворачивались, причем тот кто кучей владел имел больше пороха, и соответственно шансов на победу - https://ru.wikipedia.org/wiki/Вторая_тихоокеанская_войнаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Вторая_тихоокеанская_война.
Кто помнит Эйс Вентуру часть 2 - там в конце ХХ века целое племя хотели истребить из-за этого гуано - и это не киношное преувеличение.