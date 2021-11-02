FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Истории 4922 поста • 1223 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Истории 
Люди гибнут за гуано: трагическая история забытого острова

Люди гибнут за гуано: трагическая история забытого острова (6 фото)

Автор:
02 ноября 2021 18:05
Сообщество : Истории
Метки: атолл   гуано   клиппертон   мексика   остров   революция   тихий океан   франция   
1827
6

Как в 1914 году страна забыла своих людей на необитаемом острове, и как сумасшедший смотритель превратил этот островок в ад.


В Тихом океане есть коралловый атолл Клипертон. До большой земли, а ближе  всего к нему находится мексиканский город Акапулько, почти 1300 км. Испанские конкистадоры открыли его в XVI веке и нарекли атолл Меданос (от испанского слова Médanos - “дюна”). В начале XVIII века на него наткнулись французы и дали ему имя остров Страстей, так как открытие состоялось в пятницу Страстной недели. А Клиппертон - это английский пират, который вроде как когда-то использовал остров в качестве пиратской базы.



×

Остров и годится разве что только для пиратской базы. Земли мало, из растительности несколько кокосовых пальм, золота и других полезных ископаемых нет, никаких племён, которые можно было бы угнать в рабство, на острове тоже никогда не было. Так что какое-то время атолл был никому не нужен. Но в 1856 году в США был подписан закон о гуано, и американцы внезапно заинтересовались островком. Гуано - это разложившийся помёт морских птиц, его используют как удобрение. В XIX веке добыча гуано была прибыльным бизнесом, так как птичий помёт использовали также для изготовления пороха и тротила. Закон о гуано разрешал американцам аннексировать богатые помётом бесхозные острова. Деньги, как известно, не пахнут, поэтому американцы вторглись на необитаемый Клипертон, подняли над островом звёздно-полосатый флаг и принялись копать гуано. Французы чуть позже заявили, что остров принадлежит им, объявив его частью французской колонии Таити, и попросили американцев свернуть свою деятельность на острове. Американцы в несвойственной им манере действительно ушли с острова, однако продолжали предъявлять права на атолл. Мексиканцы же объявили Клиппертон мексиканским, сославшись на то, что начали добывать там гуано ещё до того, как это стало мейнстримом. 13 декабря 1897 года, пока США и Франция спорили, кому принадлежат птичьи какашки на полоске земли в Тихом океане, мексиканская канонерская лодка La Demócrata высадила десант мексиканских копателей на Клиппертон и аннексировала его.




Мексиканцы построили на острове маяк, разместили там военных, назначили губернатора и спокойно добывали на Клиппертоне гуано до 1914 года. В лучшие годы на атолле жили и работали около 100 человек. Каждые два месяца корабль из Акапулько привозил клиппертонцам провизию и увозил добытые удобрения. Всё было хорошо, пока в 1914 году, в разгар Мексиканской революции, про Клиппертон не забыли. Несчастья клиппертонцев начались, когда привозящий провизию корабль “Тампико” затонул по пути к острову. Однако мексиканская гуанодобывающая компания ещё могла спастись на проплывавшем мимо американском корабле. Губернатор острова капитан Рамон Арно, с 1906 года защищавший суверенитет Клиппертона, отказался от помощи, посчитав эту помощь ловушкой, попыткой американцев отобрать остров. На американском корабле уплыл последний представитель британской компании (мексиканцы добывали гуано совместно с британцами). Следующий американский корабль причалит к Клиппертону только через три года. 30 человек, включая капитана Арно, осталось на острове в 1914 году.




Коралловый остров хоть и был покрыт удобрениями, но был не пригоден для выращивания овощей. К счастью вода в лагуне годилась для питья (это в 1960-х годах подтвердили потерпевшие кораблекрушение выкинутые на берег острова моряки). Рыбалка у берегов Клиппертона осложнялась большим количеством акул. Арно, поняв, как плохи его дела, первым делом распорядился выдавать каждому обитателю острова не больше одного кокоса в неделю, чтобы хватило на всех и чтобы не заболеть цингой. Однако кокосов всё равно было недостаточно, поселенцы стали гибнуть от цинги. После очередных похорон цинготного солдата губернатор принял решение плыть в Мексику за помощью. Он взял с собой двух самых крепких из оставшихся в живых солдат и отплыл на лодке в океан, не имея ничего, кроме вёсел, что помогло бы преодолеть 1300 км. Лодка разбилась о скалу, едва отплыв от Клиппертона. Жена и пятилетний сын капитана с ужасом смотрели с берега, как океан поглотил Арно и его людей. Капитан погиб, не зная, что правительства, которому он служил, уже нет, а новое правительство о нём не совсем забыло, а скорее старалось не вспоминать.




Кроме цинги и акул главными врагами оставшихся в живых женщин и детей Клиппертона были погода и смотритель маяка Викториано Альварес. Сначала ураган уничтожил все постройки на острове, в частности, домик смотрителя маяка. Потом Альварес обезумел, убил двух больных цингой солдат, уничтожил всё оружие на острове, кроме своего ружья, и провозгласил себя новым губернатором Клиппертона. Выступившую против него женщину он публично казнил. После переворота на атолле осталось 16 человек - женщины, дети и безумный король острова. Все выжившие женщины автоматически попали в гарем Альвареса. Три года он издевался над женщинами и девочками Клиппертона. Выжившие потом вспоминали, что боялся он только вдовы капитана. В 1917 году правлению смотрителя маяка пришёл конец. Женщины устроили ему ловушку и забили его до смерти. Буквально на следующий день после второго за последние три года переворота к Клиппертону причалил американский военный корабль. Американцы искали остров, на котором, по слухам, немцы устроили военную базу, а наткнулись на островок с измождёнными людьми. С острова были спасены четыре женщины и семеро детей, переживших смерть своих близких, ураганы, рабство и диету из олушей, кокосов, улиток и ящериц.




Дальнейшая судьба острова малоинтересна. Историй в духе “Повелителя мух” на нём больше не происходило. Американцы и французы снова заспорили о том, кому принадлежит эта дырка от бублика в океане. Во время Второй мировой на Клиппертоне побывал президент Рузвельт. В 1980 году один из выживших клиппертонцев ненадолго вернулся на остров в составе экспедиции Кусто. Сейчас Клиппертон принадлежит Франции, атолл необитаем.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Истории"
Метки: атолл   гуано   клиппертон   мексика   остров   революция   тихий океан   франция   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
7
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
7  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
946
Евгений Час назад
Так вот оно какое - гуано, а мы г.а.в.н.о да г.а.в.н.о!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
7k
alex9845 Полчаса назад
Это гумно очень даже ценно,есть и другая история про более современное время и тоже остров,где все люди были миллионерами и летали в магазин буквально на самолётах.Но глупость людей всегда даёт о себе знать,многометровый слой помёта накопленный за миллионы лет неожиданно кончился и всех ждала нищета и убогость.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
SR 59 минут назад
Люди гибнут за говно...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Dmitry_61rus Час назад
Вот блин. У гугл мапс нет параметра вплавь. Остальные варианты не прокладывают маршрут до Акапулько. Жаль. Так хотелось узнать сколько плыть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Карагандинская Полиграфия Час назад
"Гуано - это разложившийся помёт морских птиц, его используют как удобрение."(с) Сейчас как удобрение, а вот до начала-середины ХХ века - это важнейшее сырье (калиевая селитра) для производства пороха, который дымный и единственный, позднее для производства тротила. Альтернативой тока селитряницы https://chem21.info/info/584754/https://chem21.info/info/584754/
"В XIX веке добыча гуано была прибыльным бизнесом."(с) - охренеть каким выгодным - войны из-за куч гуано разворачивались, причем тот кто кучей владел имел больше пороха, и соответственно шансов на победу - https://ru.wikipedia.org/wiki/Вторая_тихоокеанская_войнаhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Вторая_тихоокеанская_война.
Кто помнит Эйс Вентуру часть 2 - там в конце ХХ века целое племя хотели истребить из-за этого гуано - и это не киношное преувеличение.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Царевна Несмеяна: что стало с внучкой создателя КВН Таисией Масляковой (19 фото) Царевна Несмеяна: что стало с внучкой создателя КВН Таисией Масляковой (19 фото) Феномен улицы 40 лет Октября Феномен улицы 40 лет Октября 86-летняя Брижит Бардо раскритиковала похороны Бельмондо 86-летняя Брижит Бардо раскритиковала похороны Бельмондо Каготы: загадочные европейские изгои Каготы: загадочные европейские изгои Катакомбы Парижа: последнее пристанище миллионов парижан Катакомбы Парижа: последнее пристанище миллионов парижан Сумасшедший смельчак прошел по канату над Сеной Сумасшедший смельчак прошел по канату над Сеной
Николай Дмитрич

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

4813



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
0
0
В ночь на Хэллоуин флеш-игры восстали из ада!
Традиционные китайские единоборства оказались пшиком
3
222
Традиционные китайские единоборства оказались пшиком
Набирающие популярность в сообществах
Сотрудник Эрмитажа напал на посетителя и сломал ему нос
0
78
Сотрудник Эрмитажа напал на посетителя и сломал ему нос
Смешные и&nbsp;добрые видео
1
5
Смешные и добрые видео
Уже половина или только начало?
Уже половина или только начало?
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#интересно#дтп#кино#автомир#новости#приколы#подборка#комментарии#пандемия
#фото#история#картинки#Россия#Ynews#авто аварии#сарказм#Москва#смешные#прикол
#факты#автомобили#люди#аварии#животные#дети#фотографии#фильм#сша#пешехода сбили

На что жалуетесь?

Вернуться