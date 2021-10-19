FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Путешествия 2133 поста • 473 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Путешествия 
Катакомбы Парижа: последнее пристанище миллионов парижан

Катакомбы Парижа: последнее пристанище миллионов парижан (17 фото)

Автор:
19 октября 2021 08:01
Сообщество : Путешествия
Метки: достопримечательности   интересное   катакомбы парижа   факты   франция   
282
17

Катакомбы Парижа – это подземный оссуарий, где были захоронены останки более шести миллионов человек. Это популярная достопримечательность среди туристов, и история ее появления столь же мрачная, как и само зрелище, которое предстает перед посетителями.

×

Вот уже на протяжении многих веков Париж является одним из крупнейших центров Европы, куда ежегодно стекаются туристы. Многие влюбляются в город и решают остаться в нем навсегда, и в 17-18 веках из-за этого возникла серьезная – и ужасная – проблема.

К середине 18 века население росло такими быстрыми темпами, что на городских кладбищах не осталось места. Могилы были настолько переполнены, что останки не удавалось покрыть землей. Это обернулось угрозой здоровью населения: местные жители жаловались на зловоние, исходящее от мест захоронения.

В 1763 году король Людовик XV издал указ о запрете всех захоронений в Париже, а десять лет спустя было решено перенести все кладбища в пределах города под землю: в туннели, которые выкопали несколько веков назад, чтобы построить Париж.

Подготовка старых туннелей к новому предназначению началась в 1770-х годах. Выбор остановили на бывших карьерах Томб-Исуар под равниной Монруж, поскольку до них было легко добраться. Карьеры использовались в 15 веке, но с тех пор были заброшены.

Потребность в новом месте для захоронений резко возросла после того, как обрушился подвал здания рядом с кладбищем Невинных, обнажив останки умерших парижан. Вскоре после этого строительство Катакомб завершилось, и к 1786 году ночные процессии с крытыми повозками перевезли сотни останков с кладбища Невинных. Процесс занял два года.

Останки также перевезли из Нотр-Дам-де-Блан-Манто, кладбища Мадлен, Сент-Этьен-дю-Греc и кладбища Эррансис. Всего в катакомбы перевезли от шести до семи миллионов останков, самые старые из которых относятся к эпохе Меровингов, около 1200 лет назад. Начиная с Французской революции, тех, кто умирал в Париже, хоронили в оссуариях Катакомб. Это продолжалось примерно до 1860 года.

В 1809 году катакомбы Парижа открыли для посещения, но только по предварительной записи. Год спустя Луи-Этьен Эрикара де Тюри, директор Службы инспекции шахт Парижа, приказал провести ремонтные работы, чтобы превратить катакомбы в мавзолей. В задачу входило сложить штабелями черепа и бедренные кости, а также добавить украшения, которые обычно можно увидеть на кладбищах.

Де Тюри решил сыграть на нездоровом любопытстве публики. Он добавил в Катакомбы таблички и арки со зловещими угрожающими надписями, а также каменные скрижали с информацией об оссуарии. Чтобы обеспечить безопасность посетителей, он приказал отгородить катакомбы стеной от остальной части огромной сети туннелей Парижа.

Последние внесенные изменения фактически являются дополнениями к Катакомбам. Первую комнату посвятили различным минералам, найденным под Парижем, а во второй были выставлены скелеты с деформациями, обнаруженные во время строительства и ремонта. Катакомбы официально открыли для посещения в 1874 году, после того, как завершились все ремонтные работы.

Во время Второй мировой войны Катакомбы использовали участники французского Сопротивления. Они пользовались туннелями под Парижем и основали там штаб, где полковник Роль-Танги возглавил восстание за освобождение Парижа в июне 1944 года.

В настоящее время Катакомбы являются одной из самых популярных достопримечательностей Парижа – в среднем здесь бывает чуть меньше 500 000 посетителей в год. Многих завораживает их конструкция, а других привлекает уникальная история, в том числе тот факт, что когда-то здесь находился действующий кинотеатр.

Есть и те, кого приманивают разнообразные древние легенды об этом месте, и они приезжают в надежде увидеть паранормальные явления. В одном таком предании говорится о призрачных голосах, которые увлекают туристов все глубже и глубже в катакомбы, пока те не заблудятся.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Путешествия"
Метки: достопримечательности   интересное   катакомбы парижа   факты   франция   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Учеба на удаленке: чем обернулась мечта всех подростков Учеба на удаленке: чем обернулась мечта всех подростков Сегодня я узнал: 29 фактов, которые доказывают, что учиться никогда не поздно Сегодня я узнал: 29 фактов, которые доказывают, что учиться никогда не поздно Викторианский фотошоп: почему люди на старых фотографиях выглядят безупречно Викторианский фотошоп: почему люди на старых фотографиях выглядят безупречно 18 сравнительных размеров, о которых вы и не догадывались 18 сравнительных размеров, о которых вы и не догадывались Какие странности интимной жизни к нам пришли из древности Какие странности интимной жизни к нам пришли из древности Как попасть в черный список отелей по всему миру Как попасть в черный список отелей по всему миру
Porky Pig

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

5140



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Понты дороже... здравого смысла
3
115
Понты дороже... здравого смысла
Бородач на "Мерседесе" попытался устроить скандал с водителем "Рено", но испугался, увидев великана
1
204
Бородач на "Мерседесе" попытался устроить скандал с водителем "Рено", но испугался,...
Набирающие популярность в сообществах
"День Нептуна" в Триесте: полиция разгоняла работников морского порта, поливая водой
0
9
"День Нептуна" в Триесте: полиция разгоняла работников морского порта, поливая водой
Почему никто не дозвонился до чиновников Выборгского района? Жрут так, аж за ушами трещит
0
14
Почему никто не дозвонился до чиновников Выборгского района? Жрут так, аж за ушами трещит
Учеба на удаленке: чем обернулась мечта всех подростков
Учеба на удаленке: чем обернулась мечта всех подростков
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Они не продавали нам рыбов и те засохли!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#факты#грибная икра#история#Разное#люди#автомир#дтп#панкейк
#Юмор#как приготовить#быстро и вкусно#грибы#подборка#Россия#СССР#аварии#картинки#прикольные
#вкусно#Рецепт#икра#прикол#животные#автомобили#фотографии#блины#авто аварии#Ynews

На что жалуетесь?

Вернуться