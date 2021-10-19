Катакомбы Парижа: последнее пристанище миллионов парижан

В 1763 году король Людовик XV издал указ о запрете всех захоронений в Париже, а десять лет спустя было решено перенести все кладбища в пределах города под землю: в туннели, которые выкопали несколько веков назад, чтобы построить Париж.

Подготовка старых туннелей к новому предназначению началась в 1770-х годах. Выбор остановили на бывших карьерах Томб-Исуар под равниной Монруж, поскольку до них было легко добраться. Карьеры использовались в 15 веке, но с тех пор были заброшены.