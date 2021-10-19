Катакомбы Парижа: последнее пристанище миллионов парижан

Катакомбы Парижа – это подземный оссуарий, где были захоронены останки более шести миллионов человек. Это популярная достопримечательность среди туристов, и история ее появления столь же мрачная, как и само зрелище, которое предстает перед посетителями.
Вот уже на протяжении многих веков Париж является одним из крупнейших центров Европы, куда ежегодно стекаются туристы. Многие влюбляются в город и решают остаться в нем навсегда, и в 17-18 веках из-за этого возникла серьезная – и ужасная – проблема.
К середине 18 века население росло такими быстрыми темпами, что на городских кладбищах не осталось места. Могилы были настолько переполнены, что останки не удавалось покрыть землей. Это обернулось угрозой здоровью населения: местные жители жаловались на зловоние, исходящее от мест захоронения.
В 1763 году король Людовик XV издал указ о запрете всех захоронений в Париже, а десять лет спустя было решено перенести все кладбища в пределах города под землю: в туннели, которые выкопали несколько веков назад, чтобы построить Париж.
Подготовка старых туннелей к новому предназначению началась в 1770-х годах. Выбор остановили на бывших карьерах Томб-Исуар под равниной Монруж, поскольку до них было легко добраться. Карьеры использовались в 15 веке, но с тех пор были заброшены.
Потребность в новом месте для захоронений резко возросла после того, как обрушился подвал здания рядом с кладбищем Невинных, обнажив останки умерших парижан. Вскоре после этого строительство Катакомб завершилось, и к 1786 году ночные процессии с крытыми повозками перевезли сотни останков с кладбища Невинных. Процесс занял два года.
Останки также перевезли из Нотр-Дам-де-Блан-Манто, кладбища Мадлен, Сент-Этьен-дю-Греc и кладбища Эррансис. Всего в катакомбы перевезли от шести до семи миллионов останков, самые старые из которых относятся к эпохе Меровингов, около 1200 лет назад. Начиная с Французской революции, тех, кто умирал в Париже, хоронили в оссуариях Катакомб. Это продолжалось примерно до 1860 года.
В 1809 году катакомбы Парижа открыли для посещения, но только по предварительной записи. Год спустя Луи-Этьен Эрикара де Тюри, директор Службы инспекции шахт Парижа, приказал провести ремонтные работы, чтобы превратить катакомбы в мавзолей. В задачу входило сложить штабелями черепа и бедренные кости, а также добавить украшения, которые обычно можно увидеть на кладбищах.
Де Тюри решил сыграть на нездоровом любопытстве публики. Он добавил в Катакомбы таблички и арки со зловещими угрожающими надписями, а также каменные скрижали с информацией об оссуарии. Чтобы обеспечить безопасность посетителей, он приказал отгородить катакомбы стеной от остальной части огромной сети туннелей Парижа.
Последние внесенные изменения фактически являются дополнениями к Катакомбам. Первую комнату посвятили различным минералам, найденным под Парижем, а во второй были выставлены скелеты с деформациями, обнаруженные во время строительства и ремонта. Катакомбы официально открыли для посещения в 1874 году, после того, как завершились все ремонтные работы.
Во время Второй мировой войны Катакомбы использовали участники французского Сопротивления. Они пользовались туннелями под Парижем и основали там штаб, где полковник Роль-Танги возглавил восстание за освобождение Парижа в июне 1944 года.
В настоящее время Катакомбы являются одной из самых популярных достопримечательностей Парижа – в среднем здесь бывает чуть меньше 500 000 посетителей в год. Многих завораживает их конструкция, а других привлекает уникальная история, в том числе тот факт, что когда-то здесь находился действующий кинотеатр.
Есть и те, кого приманивают разнообразные древние легенды об этом месте, и они приезжают в надежде увидеть паранормальные явления. В одном таком предании говорится о призрачных голосах, которые увлекают туристов все глубже и глубже в катакомбы, пока те не заблудятся.
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