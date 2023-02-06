Принцесса де Ламбаль: ангел, сгоревший в горниле революции

Пожившие и опытные люди утверждают, что женской дружбы не бывает. Но в истории есть примеры, когда женщины не поступились честью и верностью даже под угрозой собственной жизни.
Белокурая красавица принцесса де Ламбаль с недоумением и обидой вертела в руках письмо следующего содержания:
Не возвращайтесь, я, кажется, всем приношу несчастье. Для моего спокойствия необходимо, чтобы мои друзья не компрометировали себя напрасно, это значило бы себя губить без всякой пользы для нас. Не увеличивайте же моих личных забот беспокойством за тех, кто мне так дорог.
Отправителем была её близкая подруга и по совместительству королева Франции Мария-Антуанетта. Но что же с ней не так? Чтобы проверить, в чём дело, Мария пренебрегла просьбой королевы.
Мария-Луиза-Тереза Савойская родилась осенью 1749 года в семье настоящих принца и принцессы. Воспитывалась в обычных для того времени аристократических традициях. Когда девушке минуло 18 лет, её выдали замуж. Судьбу Марии устроил лично король Франции Людовик XV, выбравший ей мужья своего родственника великого егермейстера Франции маркиза де Ламбаля.
Хотя тот был ещё очень молод, всего на год старше невесты, но уже широко прославился своим необузданным темпераментом и распутством. Родня надеялась, что молодая благочестивая жена повлияет на маркиза. Но надежды не оправдались, и спустя полгода после свадьбы муж отошёл в мир иной от банального сифилиса.
Мария чуралась светской жизни и после смерти супруга хотела уйти в монастырь. Но её отговорил свёкор герцог де Пентьевр, упросив остаться в семье на правах дочери и заняться благотворительностью. Молодая вдова так увлеклась, что быстро получила в народе заслуженное прозвище – ангел Пентьевра.
В 1770 году состоялось знакомство де Ламбаль с Марией-Антуанеттой. Женщины быстро нашли общий язык, и после коронации та назначила подругу сюр-интенданткой. На тот момент это была высшая придворная должность, которую могла занимать женщина.
Когда штурмовали Бастилию, принцесса находилась за границей – уехала поправить здоровье. Несмотря на письма королевы, она отринула здравый смысл и вернулась в Париж. Находилась рядом с испуганной Марией-Антуанеттой. Женщины понимали, что грядут изменения, и ничем хорошим для монархов они не закончатся.
Так и произошло. Вооружённая толпа революционеров ворвалась во дворец 10 августа 1792 года. Вместе с королевской семьёй арестовали и немногочисленных слуг, всё ещё остававшихся во дворце. Их разбросали по разным тюрьмам. Мария попала в тюрьму Ла Форс, где провела последние полмесяца своей жизни.
Потом народ, взбудораженный слухами о заговорах, которые организовывала задержанная аристократия, начал врываться в остроги и без разбора убивать узников.
Понятно, что убийцам не пришло в голову делать детальные заметки для истории. Поэтому дальнейшие события только предположительные. Как считается, в толпах, организующих стихийные суды, были слуги свёкра принцессы. Которые и узнали о судьбе бывшей госпожи.
Де Ламбаль «судили» не больше пяти минут. Спросили личные данные и потребовали присягнуть на верность идеям свободы, равенства и братства. А заодно проклясть королевскую семью – то есть подругу, её мужа и детей. Женщина с достоинством ответила:
Я действительно поддерживаю идеи свободы и равенства, но я никогда не признаюсь в ненависти к государям, потому что это не соответствует истине и противно моей совести.
Судья криво усмехнулся и распорядился отпустить заносчивую аристократку. Отпустить было сигналом к ликвидации. Как только Мария вышла из ворот тюрьмы, на неё набросилась озверевшая толпа. Ей нанесли удар по голове саблей, отчего кровь стала заливать лицо, изнасиловали, изуродовали, выбили зубы. Спустя несколько часов мучений несчастная всё ещё была жива.
Потом ей, наконец, оказали последнюю милость, отсекли голову. А одурманенная толпа буквально разодрала тело на клочки. 3 сентября по Парижу шаталась полупьяная монстрация, таскавшая с собой изуродованное тело, окровавленную одежду и внутренности убитой. Потом в чью-то голову пришла шальная мысль, что надо и королеве дать возможность насладиться зрелищем – концом, который был уготован её подруге.
Шествие подтянулось к цирюльне, велев перепуганному мастеру привести голову в божеский вид. Тот отмыл от крови белокурые волосы, завил их, нарумянил и припудрил лицо.
Довольная толпа отправилась к Тамплю и подняла к окнам второго этажа, где была заключена королева, голову подруги, насаженную на палку. Славившаяся хладнокровием Мария-Антуанетта не выдержала жуткого зрелища и впервые в жизни лишилась чувств.
Принцесса не отказалась от дружбы, оказалась верной своему слову. И поплатилась за это жизнью. Как и ещё порядка 3 тыс. человек, уничтоженных в Париже в эти дни.
Монархия всё равно была обречена, но посредством этой жестокой расправы толпа просто удовлетворяла собственные низменные инстинкты. И каждый её член хотел быть частью целого и чувствовать дурманящий запах крови и всеобъемлющее чувство собственной власти, вседозволенности и безнаказанности.
Источник:
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-экая незадача, поменялись местами. А что, не понравилось оказаться на месте простолюдина?
Потому что именно они веками внушали низшим сословиям, что те грязь у ног господ и не имеют права жить по-человечески. Потому что именно они бессовестно грабили, и при этом оставались совершенно равнодушны к их страданиям простолюдинов.
Чего они ждали?