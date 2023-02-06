Принцесса де Ламбаль: ангел, сгоревший в горниле революции

Хотя тот был ещё очень молод, всего на год старше невесты, но уже широко прославился своим необузданным темпераментом и распутством. Родня надеялась, что молодая благочестивая жена повлияет на маркиза. Но надежды не оправдались, и спустя полгода после свадьбы муж отошёл в мир иной от банального сифилиса.

Мария чуралась светской жизни и после смерти супруга хотела уйти в монастырь. Но её отговорил свёкор герцог де Пентьевр, упросив остаться в семье на правах дочери и заняться благотворительностью. Молодая вдова так увлеклась, что быстро получила в народе заслуженное прозвище – ангел Пентьевра.