FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 7742 поста • 1250 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
ХэдХантер по-мексикански: как наркобороны вербовали малолеток

ХэдХантер по-мексикански: как наркобороны вербовали малолеток (15 фото)

Автор:
22 октября 2021 19:28
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: дети   игры   интересно   мексика   наркоторговцы   
1197
15

Немного удивительного из будних мексиканских полицейских. Там правоохранители раскрыли новую схему вербовки молодых умов наркокартелями.

 

Видимо, у пандемии все же есть положительный эффект. Подростки вместо того, чтобы весь день шататься по улицам Мексики и наживать проблем на филейную часть, окончательно пересели за ПК.

×

Играют они все в те же старые добрые игры, в которые играли и 10 лет назад (ну, по крайней мере примерно те же варианты шутеров): Call of Duty, Gears of War и GTA V.


 

Но и наркокартели не стоят на месте. Сеньоры увидели отток молодежи с улиц и крепко призадумались: а как же так? Где же теперь брать пушечное мясо для уличных стычек и, ткскзть, «чехлы для пакетов с героином и коксом» (пусть ваша фантазия разгуляется).

Собственно, боссы поняли, что современные проблемы требуют современных решений. И решили, что-таки самое время сместить хедхантеров на территорию юного поколения. Да-да, в те самые онлайн-игрушки, о вреде которых нам часто говорят по телевизору.

Стратегию эйчары выбрали необычную: они притворялись новичками в видеоиграх. А после того, как они устанавливали контакт с заинтересованными школьниками, в ход шло уникальное предложение: только здесь и только сейчас в городе Монтеррей самая лучшая и выгодная работа.

Интересно, что школьники выбирались не от 14 и старше, а еще моложе: с 11 лет. Те самые агрессивные дети из голосовых чатов, да.

После того, как дети согласились поучаствовать в интересной схеме (а таких нашлось аж три: одного захантили прямо в чате, и он сообщил своим друзьям о бизнес-предложении), мальчиков похитили.

Их продержали в плену около двух месяцев. Позже их нашла полиция. Вот так за 56 тысяч рублей пацаны согласились стать настоящими наркодилерами.

 

Делом занимается аж замминистра общественной безопасности страны Рикардо Мехиа. Пацанам теперь, судя по всему, будет не до игр.

Будьте внимательны с детьми. Они могут оказаться тупыми наивными.


А вот эйчары в поиске архитекторов или строителей могут взять себе на заметку и хантерить юных дарований в Minecraft. У некоторых игроков действительно получаются интересные работы

А владельцы сельхозугодий должны присмотреться к владельцам "Веселой фермы".

Ведь кто-то когда-то сказал, что нужно найти работу, которая бы была бы вам по душе и тогда вы не будете работать ни одного дня в своей жизни. А задача кадровика, найти такого человека.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: дети   игры   интересно   мексика   наркоторговцы   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
1
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото) Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото) Общественные места, в которых позаботились о комфорте детей Общественные места, в которых позаботились о комфорте детей Почему мужчины в Мексике носят причудливые ботинки с длинными носами? Почему мужчины в Мексике носят причудливые ботинки с длинными носами? Мексиканские фермеры показали, что находят на своих территориях Мексиканские фермеры показали, что находят на своих территориях В Индонезии родители сняли на видео, как их ребенок играет с питоном В Индонезии родители сняли на видео, как их ребенок играет с питоном Вкусы советского детства, которые современные дети уже не знают Вкусы советского детства, которые современные дети уже не знают
Александр Невский
Чтобы был результат, делай вот так вот
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1558



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Что заставило Марлен Дитрих встать на колени перед Паустовским?
2
35
Что заставило Марлен Дитрих встать на колени перед Паустовским?
Кто мог сыграть 17 персонажей «Гарри Поттера», если бы эти фильмы снимали в СССР
1
107
Кто мог сыграть 17 персонажей «Гарри Поттера», если бы эти фильмы снимали в СССР
Набирающие популярность в сообществах
Версии происхождения слова «человек»
0
1
Версии происхождения слова «человек»
Секрет идеального безе
3
17
Секрет идеального безе
Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото)
Как так вышло, что у двух стран в мире нет столиц (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Они не продавали нам рыбов и те засохли!
0
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#Россия#Ynews#сша#аварии#кино#фотографии#природа#прикольные
#фото#подборка#автомобили#животные#история#авто аварии#приколы#познавательно#смешные#фильм
#интересно#прикол#автомир#люди#дтп#в мире#забавно#Разное#СССР#актеры

На что жалуетесь?

Вернуться