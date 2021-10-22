ХэдХантер по-мексикански: как наркобороны вербовали малолеток

После того, как дети согласились поучаствовать в интересной схеме (а таких нашлось аж три: одного захантили прямо в чате, и он сообщил своим друзьям о бизнес-предложении), мальчиков похитили.

Их продержали в плену около двух месяцев. Позже их нашла полиция. Вот так за 56 тысяч рублей пацаны согласились стать настоящими наркодилерами.

Делом занимается аж замминистра общественной безопасности страны Рикардо Мехиа. Пацанам теперь, судя по всему, будет не до игр.