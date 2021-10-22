ХэдХантер по-мексикански: как наркобороны вербовали малолеток

Немного удивительного из будних мексиканских полицейских. Там правоохранители раскрыли новую схему вербовки молодых умов наркокартелями.
Видимо, у пандемии все же есть положительный эффект. Подростки вместо того, чтобы весь день шататься по улицам Мексики и наживать проблем на филейную часть, окончательно пересели за ПК.
Играют они все в те же старые добрые игры, в которые играли и 10 лет назад (ну, по крайней мере примерно те же варианты шутеров): Call of Duty, Gears of War и GTA V.
Но и наркокартели не стоят на месте. Сеньоры увидели отток молодежи с улиц и крепко призадумались: а как же так? Где же теперь брать пушечное мясо для уличных стычек и, ткскзть, «чехлы для пакетов с героином и коксом» (пусть ваша фантазия разгуляется).
Собственно, боссы поняли, что современные проблемы требуют современных решений. И решили, что-таки самое время сместить хедхантеров на территорию юного поколения. Да-да, в те самые онлайн-игрушки, о вреде которых нам часто говорят по телевизору.
Стратегию эйчары выбрали необычную: они притворялись новичками в видеоиграх. А после того, как они устанавливали контакт с заинтересованными школьниками, в ход шло уникальное предложение: только здесь и только сейчас в городе Монтеррей самая лучшая и выгодная работа.
Интересно, что школьники выбирались не от 14 и старше, а еще моложе: с 11 лет. Те самые агрессивные дети из голосовых чатов, да.
После того, как дети согласились поучаствовать в интересной схеме (а таких нашлось аж три: одного захантили прямо в чате, и он сообщил своим друзьям о бизнес-предложении), мальчиков похитили.
Их продержали в плену около двух месяцев. Позже их нашла полиция. Вот так за 56 тысяч рублей пацаны согласились стать настоящими наркодилерами.
Делом занимается аж замминистра общественной безопасности страны Рикардо Мехиа. Пацанам теперь, судя по всему, будет не до игр.
Будьте внимательны с детьми. Они могут оказаться
тупыми наивными.
А вот эйчары в поиске архитекторов или строителей могут взять себе на заметку и хантерить юных дарований в Minecraft. У некоторых игроков действительно получаются интересные работы
А владельцы сельхозугодий должны присмотреться к владельцам "Веселой фермы".
Ведь кто-то когда-то сказал, что нужно найти работу, которая бы была бы вам по душе и тогда вы не будете работать ни одного дня в своей жизни. А задача кадровика, найти такого человека.
Источник:
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