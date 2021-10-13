1. Густая кровь. Если человек долгое время пренебрегает обычной водой, заменяя ее другими напитками, кровь постепенно густеет, поскольку вода покидает ткани, органы и системы. Это повышает нагрузку и на сердце. А мозг, соответственно, сужает сосуды, из-за чего происходит повышение давления.

2. Повышенный уровень холестерина. Это органическое соединение присутствует в организме человека и используется в процессе метаболизма. Если его уровень повышается, сердечной мышце приходится усиливать работу: сжимать и сокращать сосуды с большей силой.

3. Белок в крови. Повышенный уровень белка свидетельствует о начавшемся патологическом процессе и требует проведения дополнительного обследования.

4. Повышенный уровень адреналина. Одним из действий этого гормона является сужение сосудов, в результате чего сердцу приходится действовать усиленно для равномерного кровотока.

5. Болезни почек. Почки представляют собой фильтры, выводящие продукты метаболизма из организма. Соответственно, при болезни этих органов изменится и давление.

6. Прием определенных медикаментов. В связи с этим не стоит бесконтрольно принимать и использовать лекарства, поскольку вызывать скачок давления могут даже безобидные сосудосуживающие капли, назначаемые при рините.

7. Употребление алкоголя. Вызвать повышение давления способен банальный похмельный синдром. При распаде алкоголя происходит спазм сосудов, что приводит к учащению сердцебиения.