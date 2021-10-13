Когда давление высокое, причины этого состояния могут быть разными. И в зависимости от симптоматики нужно будет обратиться к определенному специалисту.
1. Густая кровь. Если человек долгое время пренебрегает обычной водой, заменяя ее другими напитками, кровь постепенно густеет, поскольку вода покидает ткани, органы и системы. Это повышает нагрузку и на сердце. А мозг, соответственно, сужает сосуды, из-за чего происходит повышение давления.
2. Повышенный уровень холестерина. Это органическое соединение присутствует в организме человека и используется в процессе метаболизма. Если его уровень повышается, сердечной мышце приходится усиливать работу: сжимать и сокращать сосуды с большей силой.
3. Белок в крови. Повышенный уровень белка свидетельствует о начавшемся патологическом процессе и требует проведения дополнительного обследования.
4. Повышенный уровень адреналина. Одним из действий этого гормона является сужение сосудов, в результате чего сердцу приходится действовать усиленно для равномерного кровотока.
5. Болезни почек. Почки представляют собой фильтры, выводящие продукты метаболизма из организма. Соответственно, при болезни этих органов изменится и давление.
6. Прием определенных медикаментов. В связи с этим не стоит бесконтрольно принимать и использовать лекарства, поскольку вызывать скачок давления могут даже безобидные сосудосуживающие капли, назначаемые при рините.
7. Употребление алкоголя. Вызвать повышение давления способен банальный похмельный синдром. При распаде алкоголя происходит спазм сосудов, что приводит к учащению сердцебиения.
Естественно, при наличии серьезных хронических заболеваний важно регулярно консультироваться со специалистом и придерживаться назначенного курса лечения. Но снизить вероятность скачков давления, которые отражаются на общем состоянии, самочувствии и здоровье, можно, если придерживаться следующих элементарных правил: ограничить употребление соусов, маринадов, консервов, острой и соленой пищи, ежедневно пить обычную чистую воду.
Человеческий организм – сбалансированная система, настроенная на поддержание собственной стабильной работы и, соответственно, долгой и комфортной жизни человека. Внимательное отношение к себе, отказ от вредных привычек и пищевого мусора облегчит ему задачу и снизит вероятность повышения давления.
Источник:
- Из-за чего в ушах бывают слышны сердцебиение и пульсация?
- Неощущаемая гипертония
- Холодеют конечности: о чем может сигнализировать такой симптом?
- Страшная кровь: какие факторы вызывают ужас при виде этой физиологической жидкости?
- В связи с чем во время занятий спортом закладывает уши?
Понравилось9