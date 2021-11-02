Меряченье: странная и необъяснимая болезнь жителей Севера

«Сознание делается спутанным, появляются устрашающие галлюцинации: больная видит черта, страшного человека или что-нибудь подобное; начинает кричать, петь, ритмично биться головой об стену или мотать ею из стороны в сторону, рвать на себе волосы».

Так в начале XX века советский врач Сергей Мицкевич описывал типичный припадок неизученной и очень странной болезни, которой заболела женщина-якутка. Болезнь прозвали меряченьем от якутского глагола «мирячить» - быть одержимым, в состоянии безумия. Фиксировать ее начали в конце XIX века, и только на территориях северной Сибири - ни в средней, ни в южной полосах страны ею не «заражались». Зато на севере люди впадали в безумие, казалось, ни с того ни с сего. Иногда поодиночке, иногда целыми группами.

Симптомы

У всех заболевших была схожая симптоматика: человек внезапно полностью отключается от внешнего мира, входит практически в транс; припадок сопровождается судорогами, спазмами. Этнограф Вацлав Серошевский наблюдал сильные физические и душевные страдания таких людей. Он писал: «Больной воет, кричит, причитает, рассказывает небылицы, причем его ломает, сводит, бросает из угла в угол, пока, истощившись, он не уснет».