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В Одинцово мигранты избили местного жителя

В Одинцово мигранты избили местного жителя (1 фото + 2 видео)

Автор:
01 ноября 2021 18:55
Сообщество : Криминал
Метки: Подмосковье   видео   заявление   конфликт   мигранты   нападение   одинцово   
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Очередной "бытовой" конфликт.

Семья мигрантов из Узбекистана напала на жителя подмосковного Одинцово и сломала ему нос. Инцидент произошел 31 октября вечером на территории ЖК "Гусарские баллады". Судя по видео, пострадавший мужчина по имени Андрей Косяков и приезжие живут в одном подъезде и конфликт между ними тлел уже давно.


Один из нападавших обвинил Андрея в том, что тот ударил его младшего брата за то, что подросток якобы обмазал экскрементами его дверь. Мужчина ответил, что никого не бил, но от побоев его это всё равно не спасло.

По словам Косякова, основной причиной нападения стало не "избиение" подростка, а то, что Андрей решил установить в подъезде камеры наблюдения. Именно это не понравилось дорогим узбекским гостям, в квартиру которых загаживает целый кишлак.


«До этого они всякие гадости творили. То что-нибудь в лифте напишут про меня, то испачкают экскрементами стены на моём этаже, то ещё что-нибудь сделают. Сейчас, видимо, не понравилось, что мы обсуждаем установку камер», - прокомментировал нападение Андрей Косяков.

Андрей добавил, что не единожды он и другие жильцы подъезда жаловались на шум и поведение неспокойных соседей, а при попытке образумить иностранцев встречал лишь агрессию с их стороны.


Пока об этом инциденте написали лишь малозаметные одинцовские издания, но очевидно, вскоре новость разойдется более "широким тиражом" и обратит на себя внимание Следственного комитета.


К слову, только сегодня председатель СК Александр Бастрыкин предложил ввести для приезжих из ближнего зарубежья геномную регистрацию, чтобы сделать контроль пребывания мигрантов более эффективным, поскольку рост преступности среди них неуклонно растёт.


«В структуре преступности мигрантов наметились тенденции роста противоправных деяний, имеющих повышенную общественную опасность, в частности, экстремизма — на 33%, терроризма — на 26%, убийств — на 8%, изнасилований — на 5%», - заявил Бастрыкин в своём интервью "Интерфаксу".

Источник:

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Метки: Подмосковье   видео   заявление   конфликт   мигранты   нападение   одинцово   
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63k
Нанук Паналык 2 часа назад
Мутная там тема!
И чувак этот,писец какой мутный...
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597
Леха Минуту назад
всех [мат] чертей давно пора вышвыривать в их унылые чуркистаны
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2k
Frank Borman 2 минуты назад
Я твой дом дверь какашка мазал!
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9k
Serg 4 минуты назад
цытата: - ".......сегодня председатель СК Александр Бастрыкин предложил ввести для приезжих из ближнего зарубежья геномную регистрацию......"
ну всё, теперь по гумну которым измазали стены, можно будет определить их правообладателя
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2k
Bobbus 5 минут назад
Как же в нос этой бабе хочется дать
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36k
Alex 6 минут назад
Привыкли в своем чуркестане дома говном мазать, понимаешь...
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394
Егор Петренко 15 минут назад
Как же они З.А.Е.Б.А.Л.Л.И!!!!!!!!!!!!!!!!
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1k
manul74 15 минут назад
Ну... продолжайте искать врагов в Украинцах. Ведь это они стреляют из автомата в свадебных кортежах. Это они танцуют лезгинку на ваших улицах. Это они сломали нос этому человеку и мажут гавном ваши парадные. Русского в руском мире уже не осталось. Не там врага нашли. Мунусуйте. Нравится горящие пердаки от правды. чем больше дизов тем больше гари.
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34k
Антон Полчаса назад
Черножопые пускай пистуют в свой солнечный чуркестан!
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−25
кеша 41 минуту назад
В подьездах гадят Только приезжие
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1k
Derbyc25 44 минуты назад
Соседнюю квартиру снимали киргизы, приходилось постоянно напоминать им о порядке и соблюдении тишины. В итоге соседка-хозяйка после них сделала ремонт квартиры..
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482
BHU1004 50 минут назад
Что мешает всем косоглазым и черножопым жить на свое родине и вести себя так, как привыкле в свей стае? Хули вы лезете в русские города? Не нравится тут находиться на "птичьих правах" - седите у себя в аулах, обмудки!
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8k
кот базилий Час назад
Вот такая падаль в подьезд поселится - все засрут со своими гостями из аула.
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13k
Михалыч Час назад
Мужик правильно сказал, эти обезьяны выгнали русских, а теперь приехали в Россию и тут беспределят. Огнём пора их выдворять.
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8k
кот базилий Час назад
Они сами тараканы и тараканов разводят.
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3k
Дмитрий Час назад
Они всем аулом переселились?
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2k
Юрий 2 часа назад
К сожалению, у всех этих дикарей уже давно паспорта граждан России.
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1k
-(0)_(0)- 2 часа назад
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271
Andrey 2 часа назад
Смешно , немного ниже по ленте все осуждают куклус клан в Киеве !
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2k
A 2 часа назад
Дикие животные должны сидеть в клетке. Или в заповеднике
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2k
ddp 2 часа назад
За любое преступление со стороны приезжих должно быми максимальное и неотвратимое наказание с последующей пожизненной дерартацией. Только в этом случае можно контролировать процесс ввоза иностранных рабочих. Иначе порядок навести не удастся.
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