В Одинцово мигранты избили местного жителя

Семья мигрантов из Узбекистана напала на жителя подмосковного Одинцово и сломала ему нос. Инцидент произошел 31 октября вечером на территории ЖК "Гусарские баллады". Судя по видео, пострадавший мужчина по имени Андрей Косяков и приезжие живут в одном подъезде и конфликт между ними тлел уже давно.





Один из нападавших обвинил Андрея в том, что тот ударил его младшего брата за то, что подросток якобы обмазал экскрементами его дверь. Мужчина ответил, что никого не бил, но от побоев его это всё равно не спасло.