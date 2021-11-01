В Одинцово мигранты избили местного жителя

Очередной "бытовой" конфликт.
Семья мигрантов из Узбекистана напала на жителя подмосковного Одинцово и сломала ему нос. Инцидент произошел 31 октября вечером на территории ЖК "Гусарские баллады". Судя по видео, пострадавший мужчина по имени Андрей Косяков и приезжие живут в одном подъезде и конфликт между ними тлел уже давно.
Один из нападавших обвинил Андрея в том, что тот ударил его младшего брата за то, что подросток якобы обмазал экскрементами его дверь. Мужчина ответил, что никого не бил, но от побоев его это всё равно не спасло.
Примечательно, что подошедший на помощь Косякову сосед посоветовал тому не обращаться в местный отдел полиции, а писать заявление сразу в местный главк МВД
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По словам Косякова, основной причиной нападения стало не "избиение" подростка, а то, что Андрей решил установить в подъезде камеры наблюдения. Именно это не понравилось дорогим узбекским гостям, в квартиру которых загаживает целый кишлак.
«До этого они всякие гадости творили. То что-нибудь в лифте напишут про меня, то испачкают экскрементами стены на моём этаже, то ещё что-нибудь сделают. Сейчас, видимо, не понравилось, что мы обсуждаем установку камер», - прокомментировал нападение Андрей Косяков.
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Андрей добавил, что не единожды он и другие жильцы подъезда жаловались на шум и поведение неспокойных соседей, а при попытке образумить иностранцев встречал лишь агрессию с их стороны.
Пока об этом инциденте написали лишь малозаметные одинцовские издания, но очевидно, вскоре новость разойдется более "широким тиражом" и обратит на себя внимание Следственного комитета.
К слову, только сегодня председатель СК Александр Бастрыкин предложил ввести для приезжих из ближнего зарубежья геномную регистрацию, чтобы сделать контроль пребывания мигрантов более эффективным, поскольку рост преступности среди них неуклонно растёт.
«В структуре преступности мигрантов наметились тенденции роста противоправных деяний, имеющих повышенную общественную опасность, в частности, экстремизма — на 33%, терроризма — на 26%, убийств — на 8%, изнасилований — на 5%», - заявил Бастрыкин в своём интервью "Интерфаксу".
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И чувак этот,писец какой мутный...
ну всё, теперь по гумну которым измазали стены, можно будет определить их правообладателя