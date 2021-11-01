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Привет от нашего Светила-Солнышка!

Привет от нашего Светила-Солнышка! (1 фото)

Автор:
01 ноября 2021 18:03
Сообщество : ФотоМир
Метки: Северное синие   крайний север   солнце   
388
1

Вот такая красота долетела до нас землян после последнего выброса Солнцем плазмы!
Фотка была сделана из рубки торгового грузового судна в районе Карского моря вчера.

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Метки: Северное синие   крайний север   солнце   
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6  комментариев
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1k
Matrix 5 часов назад
ну вот как интересные природные явления фоткать или инопланетян, так ощущение, что на рванный тапок в прыжке. А как инстасамка фоткается, так можно разглядеть прыщ на попе девушки идущей на тротуаре которую видно в отражении очков этой самой инстасамки.
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4k
Fishki_surfer 2 часа назад
Когда-нибудь оно нас всех поджарит.
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7k
Rus77 2 часа назад
Был на месторождение в 100 км от Карского моря, подтверждаю: заполярье - очень красивое!
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5k
goshan_hmc 3 часа назад
Ну Северный магнитный полюс уже прописку в России получает... А вот если летом (третья суббота июля 2002 тода - День Металлурга - гуляли всю ночь) на Урале (недалеко от Екатеринбурга) такая же картинка была, только в красном цвете.... А на севере там полярный день - не видно!
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319
阿鋒 4 часа назад
Завораживает !
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25k
Dobry vojak Svejk 5 часов назад
Красивый привет от Ярило )))
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