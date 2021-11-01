Привет от нашего Светила-Солнышка!

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Вот такая красота долетела до нас землян после последнего выброса Солнцем плазмы!
Фотка была сделана из рубки торгового грузового судна в районе Карского моря вчера.
Авторский пост
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Метки: Северное синие крайний север солнце
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