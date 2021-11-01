FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 3456 постов • 1765 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 
Люди рассказали о найденных чужих вещах и что с ними делать

Люди рассказали о найденных чужих вещах и что с ними делать (9 фото)

Автор:
01 ноября 2021 17:14
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: интересное   комментарии   мошенничество   находка   обман   потерянное   соцсети   
1706
9
Кто возвращает найденные деньги владельцу? В Сети поделились о подставах и о порче кармы.
×
А вы когда-нибудь находили ценные вещи или же деньги? Что делали в такой ситуации? Или, может быть, вам кто-то вернул потерянное?

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: интересное   комментарии   мошенничество   находка   обман   потерянное   соцсети   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
9
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
39
@photoaQyn 2 часа назад
за последние лет 15 вернул где ты 13 телефонов потерянных, правда большинство из них была оставлено на зарядке, на том месте где я обычно сижу. что интересно когда пытаешься вернуть в в 1/3 случаев к тебе начинает ещё предъявлять претензии(БАБЫ) мол если ты хороший, то Привези нам телефон по такому-то адресу или ещё что-то
в таких случаях просто оставлял телефон на ресепшене сами за ним едте
опять же из опыта возвращать телефон он в сотовой компании или милиции-полиции просто бесполезно они просто "ложат" его на полку батарейка кончается И никто ничего не ищет, Поэтому всегда перезваниваю сам. один раз нашёл сотовый модем позвонил в компанию (t-mobile) Они сказали что не будут этим заниматься оставь себе Или отдай в любую точку продажи. дать адрес владельца они мне не могут по соображениям безопасности Я предложил дать мой телефон чтобы он мне сам перезвонил тоже отказались
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
5k
ekarataev Полчаса назад
Нашел документы, в них нашел как связаться, вернул за небольшое вознаграждение. Выяснилось что у него бумажник украли, а документы выкинули.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Ego sum qui sum Час назад
Раньше было проще - нашел клад - вот оно счастье, сейчас что не клад, то в доп. нагрузку проклятье
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Дмитрий Час назад
Присвоение найденного не является преступлением, но! Если вы что то нашли в такси, лучше не берите себе. От греха подальше.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
705
iNeGovori 2 часа назад
На днях. В аптеке. Рассчитался крупной купюрой. Вышел. Увидел, что сдачу она вернула с моей купюрой. Вернулся. Отдал. Даже Спасибо не сказала. Думаю-от удивления. (не красивая девочка там была, а очень взрослая женщина)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вышел четвертый ролик проекта «Невыносимое выносимо» Вышел четвертый ролик проекта «Невыносимое выносимо» Ничего особенного, обычный день в России Ничего особенного, обычный день в России Опубликованный МВД ролик о мошенниках высмеяли в соцсетях Опубликованный МВД ролик о мошенниках высмеяли в соцсетях Женщина на Ставрополье нашла в лесу брошенный гроб с биркой из морга Женщина на Ставрополье нашла в лесу брошенный гроб с биркой из морга Мужчины хе... фигни не посоветуют Мужчины хе... фигни не посоветуют Уолтер Кин: одна из самых грандиозных афер в искусстве XX века Уолтер Кин: одна из самых грандиозных афер в искусстве XX века
Галочка, которая умерла

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2046



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Защити свой дом от зомби
3
0
Защити свой дом от зомби
В Шаге от Войны: Как Советские моряки Разнесли наглый Американский крейсер, который отказался покидать территориальные воды СССР
2
77
В Шаге от Войны: Как Советские моряки Разнесли наглый Американский крейсер, который...
Набирающие популярность в сообществах
"Заведи меня": робот от Boston Dynamics станцевал вместо Мика Джаггера
0
21
"Заведи меня": робот от Boston Dynamics станцевал вместо Мика Джаггера
Самый маленький ночной клуб: автомобиль для вечеринок построили из Seat Ibiza
0
2
Самый маленький ночной клуб: автомобиль для вечеринок построили из Seat Ibiza
«Короли локдауна»: звезды похвастались шикарной вечеринкой в соцсетях (19 фото)
«Короли локдауна»: звезды похвастались шикарной вечеринкой в соцсетях (19 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#факты#картинки#Россия#дтп#прикольные#сша#прикол#комментарии#сатира
#Юмор#история#кино#познавательно#сарказм#аварии#авто аварии#в мире#новости#СССР
#фото#люди#смешные#подборка#фотографии#дети#Ynews#забавно#приколы#хэллоуин

На что жалуетесь?

Вернуться