Люди рассказали о найденных чужих вещах и что с ними делать

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Кто возвращает найденные деньги владельцу? В Сети поделились о подставах и о порче кармы.
Мужчина в Твиттере рассказал, как нашел в арендованной машине деньги и тем самым запустил тред, в котором другие пользователи соцсети поделились своими историями о найденных вещах и деньгах.
Он опубликовал пост, где показал большую пачку денег, которую нашел в бардачке машины из каршеринга. Мужчина созвонился со службой поддержки и вернул находку владельцу.
Он опубликовал пост, где показал большую пачку денег, которую нашел в бардачке машины из каршеринга. Мужчина созвонился со службой поддержки и вернул находку владельцу.
Кто-то писал о том, как честно возвращали найденное, а другие с опаской говорили, что лучше бы избегать подобных ситуаций, так как доброе дело может обернуться неприятностями.
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Но не все комментаторы поверили в то, что авторы твитов действовали только по соображениям совести. Многие отметили, что присвоение может считаться кражей и если человек не вернет владельцу собственность, то будет отвечать перед законом.
Также некоторые пользователи рассказали, что оставленные незнакомцами деньги забирать не стоит, так как это может быть подлог, организованный мошенниками. Это вообще может быть сфабрикованое уголовное дело.
Были рекомендации просто не трогать найденные ценные вещи и стараться держаться от них подальше. Комментаторы утверждают, что вероятность попасть в неприятную ситуацию крайне велика.
Однако было и много историй со счастливым концом, когда "потеряшки" обретали своих радостных хозяев
А вы когда-нибудь находили ценные вещи или же деньги? Что делали в такой ситуации? Или, может быть, вам кто-то вернул потерянное?
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в таких случаях просто оставлял телефон на ресепшене сами за ним едте
опять же из опыта возвращать телефон он в сотовой компании или милиции-полиции просто бесполезно они просто "ложат" его на полку батарейка кончается И никто ничего не ищет, Поэтому всегда перезваниваю сам. один раз нашёл сотовый модем позвонил в компанию (t-mobile) Они сказали что не будут этим заниматься оставь себе Или отдай в любую точку продажи. дать адрес владельца они мне не могут по соображениям безопасности Я предложил дать мой телефон чтобы он мне сам перезвонил тоже отказались