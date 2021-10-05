Уолтер Кин: одна из самых грандиозных афер в искусстве XX века

Перед судебным разбирательством мир просто замер. Уолтер устроил шоу на судебном заседании, судья никак не мог понять, на чьей стороне правда и прибегнул к самому простому способу: он потребовал от истицы и ответчика нарисовать за один час по картине, изобразив ребенка с большими глазами. Маргарет тут же принялась за дело и блестяще справилась с заданием за 53 минуты. Уолтер, отказался, от отчаяния сославшись на боль в плече. Суд был выигран безоговорочно.

Кстати, после суда Уолтеру было диагностировано психическое заболевание.



Общественность разделилась на два лагеря: кто-то был восхищался храбростью Маргарет, а кто-то считал, что она такая же мошенница, как и ее муж. Ну а кто-то обвинял ее в инфантильности и что, дескать, домохозяйка не смогла противостоять мужу.