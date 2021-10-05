Уолтер Кин: одна из самых грандиозных афер в искусстве XX века

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Он появился из ниоткуда, в конце 50-х, американский художник быстро стал автором нового направления в истории изобразительного искусства. Это была империя.
Уолтер Кин был одним из самых знаменитых арт-художников. Его творения были настоящим прорывом. Ничто не могло поколебать его успех и славу, пока не всплыли просто шокирующие факты. Кто же на самом деле стоял за картинами, на которых были изображены дети с невероятно огромными, завораживающими глазами..?
В 1955 году на выставке познакомились Уолтер Кин и Маргарет (настоящее имя - Пегги Дорис Хокинс) и очень быстро поженились. У Маргарет за плечами был развод, маленькая дочь и она только начинала карьеру художницы. А вот Уолтер был настоящим предпринимателем, который мог быстро просчитать финансовую выгоду. Он без устали хвалил работы жены, постоянно говорил, что ей надо писать больше, ведь она так талантлива.
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И вскоре Маргарет согласилась, чтобы Уолтер стал продавать ее картины в Сан-Франциско, недалеко от одного из клубов. Продажа приносила очень даже неплохие деньги и Маргарет была в счастливом неведении и даже не подозревала, в какую аферу втягивает ее муж. Внезапно выяснилась совершенно ужасная информация: Уолтер, продавал ее картины, выдавая их за свои. После замужества Маргарет стала подписывать картины фамилией мужа, полученной при заключении брака - Кин. А Уолтер даже не умел рисовать.
Потрясенная Маргарет пыталась отстоять свое авторство, однако Уолтер сказал, что признаться сейчас - опасно, ведь афера зашла слишком далеко, а разоблачение будет грозить судами. Он долго давил на жену, чтобы она никому не говорила о том, что именно она пишет детей с большими глазами. И один из доводов ее убедил - шли 50-е, и женщину в области искусства общество просто не будет воспринимать всерьез. Маргарет была вынуждена согласиться.
Пик популярности картин пришелся на первую половину 60-х. Миллионными тиражами продавались репродукции ее картин, написанные ею дети были везде: открытки, календари, даже кухонные фартуки. Оригиналы продавались за невероятно большие деньги и очень быстро. Об Уолтере говорили так: "..он продаёт картины. И картинки картин. И открытки картинок картин". Уолтер Кин был действительно великим пиарщиком. Пока его жена работала над своими картинами по 16 часов, он откровенно наслаждался своей славой и востребованностью, имея на стороне постоянных любовниц. Если Маргарет был с ним на мероприятиях, то он категорично пресекал ее разговоры с кем-либо, рассказывая, что она обычная домохозяйка и иногда смешивает ему краски и подает кисточки.
Наступил 1964 год. Уолтер потребовал от Маргарет создания шедевра, который бы увековечил его имя в мировом искусстве. Абсолютно подавленная мужем, художница создала полотно "Завтра навсегда". Это было поистине трагическое произведение - колонна идущих детей самых разных рас с невероятно печальными лицами и "фирменными" огромными глазами. Вот только искусствоведы и критики восприняли ее очень плохо. Это был провал. Уолтер был в ярости.
Почти через 10 лет совместной жизни Маргарет не выдержала и подала на развод. Кин поставил ей условие: он даст развод только если продолжится бесперебойная поставка картин. Маргарет уехала на Гавайи и там стала одной из свидетелей Иеговы. Это явно был отчаяние, однако именно они помогли ей пересмотреть и себя и свое творчество.
В 1970-м году она вышла замуж в третий раз. За писателя Дэна Макгуайра.
В 1970-м году она вышла замуж в третий раз. За писателя Дэна Макгуайра.
И в этом же году Маргарет совершает неожиданный ход: она рассказывает свою историю прессе. Все, от начала до конца и что именно она была автором всех "детей" и как муж запугивал и подавлял ее. Уолтер Кин был просто в бешенстве. Он оскорблял жену, угрожал ей расправой, а журналистам рассказывал, что его жена просто сошла с ума и мстит ему неизвестно за что. Репутация Уолтера была такой хорошей, что люди сначала даже не знали, как относиться к высказываниям Маргарет.
Перед судебным разбирательством мир просто замер. Уолтер устроил шоу на судебном заседании, судья никак не мог понять, на чьей стороне правда и прибегнул к самому простому способу: он потребовал от истицы и ответчика нарисовать за один час по картине, изобразив ребенка с большими глазами. Маргарет тут же принялась за дело и блестяще справилась с заданием за 53 минуты. Уолтер, отказался, от отчаяния сославшись на боль в плече. Суд был выигран безоговорочно.
Кстати, после суда Уолтеру было диагностировано психическое заболевание.
Общественность разделилась на два лагеря: кто-то был восхищался храбростью Маргарет, а кто-то считал, что она такая же мошенница, как и ее муж. Ну а кто-то обвинял ее в инфантильности и что, дескать, домохозяйка не смогла противостоять мужу.
Кстати, после суда Уолтеру было диагностировано психическое заболевание.
Общественность разделилась на два лагеря: кто-то был восхищался храбростью Маргарет, а кто-то считал, что она такая же мошенница, как и ее муж. Ну а кто-то обвинял ее в инфантильности и что, дескать, домохозяйка не смогла противостоять мужу.
Согласно исковому заявлению Уолтер Кин должен был выплатить своей экс-супруге 4 млн долларов компенсации. Но упертый Кин еще 20 лет подавал на Маргарет встречные иски, истерично обвиняя ее в клевете. И в 1990 году Федеральный апелляционный суд отменил назначенную компенсацию.
Маргарет не стала оспаривать это судебное решение.
"Мне не нужны деньги, - говорила она. - Я только хотела, чтобы все знали, что картины были моими".
"Моё участие в обмане длилось в течение двенадцати лет и является тем, о чем я буду сожалеть всегда. Однако это научило меня ценить возможность быть правдивой и что ни известность, ни любовь, ни деньги, ни что-либо еще не стоят нечистой совести".
"Мне не нужны деньги, - говорила она. - Я только хотела, чтобы все знали, что картины были моими".
"Моё участие в обмане длилось в течение двенадцати лет и является тем, о чем я буду сожалеть всегда. Однако это научило меня ценить возможность быть правдивой и что ни известность, ни любовь, ни деньги, ни что-либо еще не стоят нечистой совести".
С тех самых пор на картинах Маргарет были уже не такие печальные дети и женщины. Небольшая улыбка стала мелькать на их лицах. Спустя годы, интерес к картинам стал угасать, публика "переела" больших глаз и начала искать новых кумиров среди художников. Но лучшие работы Маргарет до сих пор хранятся в музеях современного искусства Америки и многих мировых столицах. На аукционах "большие глаза" Маргарет Кин уходят за сотни тысяч долларов.
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Или тут был важнее вопрос престижа?