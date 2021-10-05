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Уолтер Кин: одна из самых грандиозных афер в искусстве XX века

Уолтер Кин: одна из самых грандиозных афер в искусстве XX века (13 фото)

Автор:
05 октября 2021 19:40
Сообщество : Истории
Метки: интересное   искусство   история обмана   обман   творчество   художники   
2504
13
Он появился из ниоткуда, в конце 50-х, американский художник быстро стал автором нового направления в истории изобразительного искусства. Это была империя.
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Метки: интересное   искусство   история обмана   обман   творчество   художники   
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12k
uutb 2 часа назад
«Большие глаза» американская биографическая кинодрама режиссёра Тима Бёртона.
Затягивающие кино. Игра актеров- уффф! Рекомендую.
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4k
Руслан 21 минуту назад
А не один ли хрен кто рисует, а кто продаёт, если все деньги идут в семью?
Или тут был важнее вопрос престижа?
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