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25 малоизвестных и второстепенных ролей актеров, которые впоследствии стали звездами

25 малоизвестных и второстепенных ролей актеров, которые впоследствии стали звездами

Автор:
13 октября 2022 18:02
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: актеры голливуда   актёры и роли   второстепенные персонажи   голливуд   звезды кино   начало карьеры   старые фильмы   шоу бизнес   
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В истории кинематографа практически невозможно найти актрису или актера, в чьей карьере не было второстепенных ролей или участия в малоизвестных фильмах. Ведь актерская карьера похожа на кардиограмму: в ней есть свои взлеты и падения, причем последних бывает не меньше, чем первых. Даже для всемирно признанных кинозвезд.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: актеры голливуда   актёры и роли   второстепенные персонажи   голливуд   звезды кино   начало карьеры   старые фильмы   шоу бизнес   
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3  комментария
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Shtoppi Полчаса назад
Кристиан Бэйл в фильме «Мио, мой Мио». Фильм вышел в европейский прокат в 1987 году, а в американский в 1988.
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Трактор Митя Shtoppi 12 минут назад
Там еще Саруман (Кристофер Ли) в роли Като.
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Трактор Митя 13 минут назад
18-летний Бен Аффлек в «Баффи – истребительница вампиров»
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