25 малоизвестных и второстепенных ролей актеров, которые впоследствии стали звездами

В истории кинематографа практически невозможно найти актрису или актера, в чьей карьере не было второстепенных ролей или участия в малоизвестных фильмах. Ведь актерская карьера похожа на кардиограмму: в ней есть свои взлеты и падения, причем последних бывает не меньше, чем первых. Даже для всемирно признанных кинозвезд.

0 Онлайн-база IMDb сделала подборку малоизвестных ролей звездных актрис и актеров, чьи имена сегодня звучат во всем мире. Вот несколько ярких примеров из этого списка.

1. Джейк Джилленхол в фильме «Городские пижоны» (1991) 0 Источник:

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2. Кевин Бэкон в в фильме «Зверинец» (1978) 0 Источник:

3. Кристиан Бэйл в фильме «Империя Солнца»(1987) 0 Источник:

4. Джереми Реннер в фильме «Большое путешествие» (1995) 0 Источник:

5. Мерил Стрип в фильме «Охотник на оленей» (1978) 0 Источник:

6. Сара Джессика Паркер и Эми Линкер в сериале «Неудачники» (1982) 0 Источник:

7. Стив Гуттенберг и Кристен Риттер в фильме «Вероника Марс» (2004) 0 Источник:

8. Джерри О’Коннелл и Райан Рейнольдс в фильме «Кот в мешке» (2002) 0 Источник:

9. Уиллем Дефо в фильме «Улицы в огне» (1984) 0 Источник:

10. Мэтью Макконахи и Рори Кокрейн в фильме «Под кайфом и в смятении» (1993) 0 Источник:

11. Риз Уизерспун в фильме «Человек на Луне» (1991) 0 Источник:

12. Хилари Суонк в фильме «Баффи — истребительница вампиров» (1992) 0 Источник:

13. Николас Кейдж, Джим Керри, Гарри Бэзил и Гленн Уитроу в фильме «Пегги Сью вышла замуж» (1986) 0 Источник:

14. Лесли Нильсен в «Запретной планете» (1956) 0 Источник:

15. Нэнси Аллен и Джон Литгоу в фильме «Прокол» (1981) 0 Источник:

16. Джоди Фостер в фильме «Таксист» (1976) 0 Источник:

17. Юэн Макгрегор в фильме «Неглубокая могила» (1994) 0 Источник:

18. Бен Аффлек и Пэм Потильо в сериале «ABC специально после школы» (1986) 0 Источник:

19. Энтони Хопкинс в фильме «Магия» (1978) 0 Источник:

20. Хью Грант в фильме «Морис» (1987) 0 Источник:

21. Дакота Фаннинг в сериале «Друзья» (1994) 0 Источник:

22. Моника Белуччи в «Дракуле» (1992) 0 Источник:

23. Джаред Лето в сериале «Моя так называемая жизнь» (1994) 0 Источник:

24. Анджелина Джоли в фильме «Киборг 2: Стеклянная тень» (1993) 0 Источник: