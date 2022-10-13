25 малоизвестных и второстепенных ролей актеров, которые впоследствии стали звездами

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В истории кинематографа практически невозможно найти актрису или актера, в чьей карьере не было второстепенных ролей или участия в малоизвестных фильмах. Ведь актерская карьера похожа на кардиограмму: в ней есть свои взлеты и падения, причем последних бывает не меньше, чем первых. Даже для всемирно признанных кинозвезд.
Онлайн-база IMDb сделала подборку малоизвестных ролей звездных актрис и актеров, чьи имена сегодня звучат во всем мире. Вот несколько ярких примеров из этого списка.
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13. Николас Кейдж, Джим Керри, Гарри Бэзил и Гленн Уитроу в фильме «Пегги Сью вышла замуж» (1986)
Источник: — переведено специально для fishki.net
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