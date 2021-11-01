Великолепная семерка: самые яркие звезды вестернов

На снимке: Том Микс в ковбойской шляпе.



По количеству ролей в вестернах Тома Микса переплюнуть не может никто. Он начал свою карьеру на экране в начале 20 века и радовал публику до середине 30-х годов. Одним из самых сильных фильмов с его участием стала картина "Лучший плохой человек" (1925). Да, это была еще эпоха немого кино!



Том Микс снялся всего в девяти звуковых фильмах на Universal Pictures, но этот опыт ему не понравился. Во-первых, во время съемок он получил травму. Во-вторых, оказалось, что у актера настолько высокий голос, что это подрывает его образ ковбоя-мачо. А может быть, актеру уже было слишком трудно перестроиться (при переходе от немого кино к звуковому с этой проблемой столкнулся не он один).



Актер погиб в 1940 году в автокатастрофе, влетев на своем кабриолете в бетонное ограждение. Сегодня на этом месте стоит памятник - статуя лошади.