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Великолепная семерка: самые яркие звезды вестернов

Великолепная семерка: самые яркие звезды вестернов (9 фото)

Автор:
01 ноября 2021 13:17
Сообщество : Кино
Метки: Звезды кинематографа   актеры   вестерн   вестерны   кино   познавательно   рейтинг   шоу бизнес   
207
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Жанр вестерна сегодня уже не так популярен, как раньше. А когда-то их выпускали один за другим! Давайте вспомним самых известных и знаковых актеров, снимавшихся в вестернах, и попробуем составить рейтинг исходя из "плодовитости".
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Звезды кинематографа   актеры   вестерн   вестерны   кино   познавательно   рейтинг   шоу бизнес   
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4  комментария
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3k
PLT LDR Час назад
Был ещё такой парень, Оди Мерфи... его имя даже в "Однажды в Голивуде" упоминается. Этакий Рэмбо Второй Мировой Войны в теле Андрея Губина. Когда в армии США он собрал все награды какие только можно он попал в Голивуд и какое-то время снимался в вестернах. Именно с ним Рик Долтон (Ди Каприо) сравнивает Клиффа Бута (Брет Питт) в одной из сцен.
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17k
Serg2001 Полчаса назад
Вроде как тоже в вестернах снимался... )
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220
Серега 45 минут назад
Вчера только узнал,что Чарльз Бронсон татарских кровей.
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768
krokodilov Час назад
Ли Ван Клиф, Франко Неро, Марио Брега картин(вестернов) с их участием много
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