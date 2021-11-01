Великолепная семерка: самые яркие звезды вестернов

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Жанр вестерна сегодня уже не так популярен, как раньше. А когда-то их выпускали один за другим! Давайте вспомним самых известных и знаковых актеров, снимавшихся в вестернах, и попробуем составить рейтинг исходя из "плодовитости".
7. Клинт Иствуд. Снялся в 13 вестернах
На снимке: рекламный постер фильма "За пригоршню долларов", 1964 г.
Он может быть легендой вестерна, а также мировой суперзвездой в целом. Тем не менее, если говорить о цифрах, Иствуд немного уступает своим товарищам-ковбоям по количеству появлений на большом экране (именно в вестернах).
Тем не менее Клинт Иствуд прочно ассоциируется с этим жанром. От "Долларовой трилогии" Серджио Леоне (1964-66) до картины "Непрощенный" (1992) - Иствуд всегда был совершенно органичен в роли немногословного ковбоя с сигарой в зубах и старом пончо, героя, который всегда выступает за справедливость.
Он может быть легендой вестерна, а также мировой суперзвездой в целом. Тем не менее, если говорить о цифрах, Иствуд немного уступает своим товарищам-ковбоям по количеству появлений на большом экране (именно в вестернах).
Тем не менее Клинт Иствуд прочно ассоциируется с этим жанром. От "Долларовой трилогии" Серджио Леоне (1964-66) до картины "Непрощенный" (1992) - Иствуд всегда был совершенно органичен в роли немногословного ковбоя с сигарой в зубах и старом пончо, героя, который всегда выступает за справедливость.
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6. Джеймс Стюарт. Снялся в 20 вестернах
На снимке: кадр из фильма "Дестри снова в седле", 1939 г.
Надежный, до мозга костей американский стиль Стюарта подходил как для вестернов, так и для фильмов Альфреда Хичкока.
Джеймс Стюарт снялся в нескольких вестернах, которые сегодня считаются классикой жанра: "Дестри снова в седле" (с Марлен Дитрих, 1939 г.), "Человек, который застрели Либерти Вэланса" (1962 г., с Джоном Уэйном) и "Осень Шайеннов" (1964 г.). Последний снят, возможно, самым выдающимся режиссером вестернов Джоном Фордом, который стремился изобразить коренных американцев в более позитивном свете, чем это делалось раньше.
Надежный, до мозга костей американский стиль Стюарта подходил как для вестернов, так и для фильмов Альфреда Хичкока.
Джеймс Стюарт снялся в нескольких вестернах, которые сегодня считаются классикой жанра: "Дестри снова в седле" (с Марлен Дитрих, 1939 г.), "Человек, который застрели Либерти Вэланса" (1962 г., с Джоном Уэйном) и "Осень Шайеннов" (1964 г.). Последний снят, возможно, самым выдающимся режиссером вестернов Джоном Фордом, который стремился изобразить коренных американцев в более позитивном свете, чем это делалось раньше.
5. Гэри Купер. Снялся в 26 вестернах
На снимке: Гэри Купер в роли маршала Уилла Кейна на съемках фильма "Ровно в полдень" , 1952 г.
Следующим в этом списке идет известный американский актер Гэри Купер, который всегда будет ассоциироваться с вестерном "Ровно в полдень". Кстати, скоро собираются снимать ремейк этого фильма.
История о человеке, который делает то, что он должен делать, в сопровождении знаменитой фразы "Не оставляй меня, о, моя дорогая", является частью истории Голливуда. В этой картине снимался также Ли Ван Клиф - тот самый "Плохой" из классического вестерна Серджио Леоне "Хороший, плохой, злой".
Следующим в этом списке идет известный американский актер Гэри Купер, который всегда будет ассоциироваться с вестерном "Ровно в полдень". Кстати, скоро собираются снимать ремейк этого фильма.
История о человеке, который делает то, что он должен делать, в сопровождении знаменитой фразы "Не оставляй меня, о, моя дорогая", является частью истории Голливуда. В этой картине снимался также Ли Ван Клиф - тот самый "Плохой" из классического вестерна Серджио Леоне "Хороший, плохой, злой".
4. Рэндольф Скотт. Снялся в 61 вестерне
На снимке: Рэндольф Скотт, около 1935 г.
Что ж, знаменитый актер вестернов Рэндольф Скотт поднимает ставки в этом рейтинге, ведь в его послужном списке больше 60 вестернов. Большим прорывом для актера была картина "Наследие пустыни" 1932 года. Это также был экранный дебют режиссера Генри Хэтэуэя (который в 1965 году снял картину "Сыновья Кэти Элдер" с Джоном Уэйном).
Другие известные вестерны с Рэндольфом Скоттом в главной роли: "Негодяи" (1942), "Большой страх" (1957), "Одинокий всадник Бьюкенен" (1958), "Станция Команч" (1960).
Что ж, знаменитый актер вестернов Рэндольф Скотт поднимает ставки в этом рейтинге, ведь в его послужном списке больше 60 вестернов. Большим прорывом для актера была картина "Наследие пустыни" 1932 года. Это также был экранный дебют режиссера Генри Хэтэуэя (который в 1965 году снял картину "Сыновья Кэти Элдер" с Джоном Уэйном).
Другие известные вестерны с Рэндольфом Скоттом в главной роли: "Негодяи" (1942), "Большой страх" (1957), "Одинокий всадник Бьюкенен" (1958), "Станция Команч" (1960).
3. Джон Уэйн. Снялся в 74 вестернах
Джон Уэйн в роли Рубена "Петуха" Когбёрна, фильм "Настоящее мужество", 1969 г.
Имя Джона Уэйна неразрывно связано с жанром вестерна. Он не попал на первое место в этом списке, но он в тройке лучших.
В 1930 году он снялся в фильме Рауля Уолша "Большая тропа". Эта лента включена в Национальный реестр фильмов Библиотеки Конгресса США со слоганом "самый важный фильм, который когда-либо был снят".
Джон Уэйн галопом прошел путь от статиста и актера эпизодов до голливудской звезды. Его называли королем вестерна, он стал одним из самых востребованных актеров, снимался в среднем в пяти фильмах в год, стал лауреатом премий "Оскар" и "Золотой глобус". Джон Уйэн снимался в вестернах до 1976 года. Последний фильм в его карьере - "Самый меткий".
Имя Джона Уэйна неразрывно связано с жанром вестерна. Он не попал на первое место в этом списке, но он в тройке лучших.
В 1930 году он снялся в фильме Рауля Уолша "Большая тропа". Эта лента включена в Национальный реестр фильмов Библиотеки Конгресса США со слоганом "самый важный фильм, который когда-либо был снят".
Джон Уэйн галопом прошел путь от статиста и актера эпизодов до голливудской звезды. Его называли королем вестерна, он стал одним из самых востребованных актеров, снимался в среднем в пяти фильмах в год, стал лауреатом премий "Оскар" и "Золотой глобус". Джон Уйэн снимался в вестернах до 1976 года. Последний фильм в его карьере - "Самый меткий".
2. Рой Роджерс. Количество вестернов с его участием: 80+
На снимке: певец и актер Рой Роджерс верхом на своей лошади-паломино, около 1945 г.
Если брать классический образ ковбоя из олдскульного кино, то это будет Рой Роджерс. Он был не просто чуваком, нацепившим ковбойскую шляпу, он так действительно жил. Это была настоящая франшиза одного человека в эпоху, когда такие вещи еще не существовали.
Роджерс не только играл в вестернах, он еще и пел. И эти мелодии делали мир лучше. Если вы видели фильм братьев Коэнов "Баллада о Бастере Скраггсе" 2018 года, то теперь знаете, кого они там спародировали.
Вот несколько известных фильмов с этим актером: "Веселый ранчеро" (1948), "Сын бледнолицего" (с Бобом Хоупом, 1952 г.), "Макинтош и Ти Джей" (1975).
Если брать классический образ ковбоя из олдскульного кино, то это будет Рой Роджерс. Он был не просто чуваком, нацепившим ковбойскую шляпу, он так действительно жил. Это была настоящая франшиза одного человека в эпоху, когда такие вещи еще не существовали.
Роджерс не только играл в вестернах, он еще и пел. И эти мелодии делали мир лучше. Если вы видели фильм братьев Коэнов "Баллада о Бастере Скраггсе" 2018 года, то теперь знаете, кого они там спародировали.
Вот несколько известных фильмов с этим актером: "Веселый ранчеро" (1948), "Сын бледнолицего" (с Бобом Хоупом, 1952 г.), "Макинтош и Ти Джей" (1975).
1. Том Микс. Снялся в 370 вестернах
На снимке: Том Микс в ковбойской шляпе.
По количеству ролей в вестернах Тома Микса переплюнуть не может никто. Он начал свою карьеру на экране в начале 20 века и радовал публику до середине 30-х годов. Одним из самых сильных фильмов с его участием стала картина "Лучший плохой человек" (1925). Да, это была еще эпоха немого кино!
Том Микс снялся всего в девяти звуковых фильмах на Universal Pictures, но этот опыт ему не понравился. Во-первых, во время съемок он получил травму. Во-вторых, оказалось, что у актера настолько высокий голос, что это подрывает его образ ковбоя-мачо. А может быть, актеру уже было слишком трудно перестроиться (при переходе от немого кино к звуковому с этой проблемой столкнулся не он один).
Актер погиб в 1940 году в автокатастрофе, влетев на своем кабриолете в бетонное ограждение. Сегодня на этом месте стоит памятник - статуя лошади.
По количеству ролей в вестернах Тома Микса переплюнуть не может никто. Он начал свою карьеру на экране в начале 20 века и радовал публику до середине 30-х годов. Одним из самых сильных фильмов с его участием стала картина "Лучший плохой человек" (1925). Да, это была еще эпоха немого кино!
Том Микс снялся всего в девяти звуковых фильмах на Universal Pictures, но этот опыт ему не понравился. Во-первых, во время съемок он получил травму. Во-вторых, оказалось, что у актера настолько высокий голос, что это подрывает его образ ковбоя-мачо. А может быть, актеру уже было слишком трудно перестроиться (при переходе от немого кино к звуковому с этой проблемой столкнулся не он один).
Актер погиб в 1940 году в автокатастрофе, влетев на своем кабриолете в бетонное ограждение. Сегодня на этом месте стоит памятник - статуя лошади.
Почетное упоминание: звезды "Великолепной семерки"
Раз уж в заголовке поста есть упоминание фильма "Великолепная семерка", то нельзя не упомянуть об этом легендарном фильме 1960 года и его легендарном актерском составе.
Юл Бриннер не был актером вестернов, но сыграл потрясающе (кстати, позже, в 1973 году, он поразил всех своей ролью робота-ковбой в оригинальном "Мире Дикого Запада"). Стив МакКуин тоже не герой вестернов, хотя были у него и моменты, когда приходилось сесть на лошадь. Опять же - абсолютно органичен.
А вот Чарльз Бронсон снялся не только в "Семерке", но и в других известных вестернах. Один вы точно знаете - это "Однажды на Диком Западе" (режиссер Серджио Леоне, 1968 г.). А еще были "Земля Чато" (1972) и "Перевал Брейкхарт" (1975).
Юл Бриннер не был актером вестернов, но сыграл потрясающе (кстати, позже, в 1973 году, он поразил всех своей ролью робота-ковбой в оригинальном "Мире Дикого Запада"). Стив МакКуин тоже не герой вестернов, хотя были у него и моменты, когда приходилось сесть на лошадь. Опять же - абсолютно органичен.
А вот Чарльз Бронсон снялся не только в "Семерке", но и в других известных вестернах. Один вы точно знаете - это "Однажды на Диком Западе" (режиссер Серджио Леоне, 1968 г.). А еще были "Земля Чато" (1972) и "Перевал Брейкхарт" (1975).
Источник: — переведено специально для fishki.net
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