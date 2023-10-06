14 актеров, которым заодно пришлось поработать и сценаристами

Поскольку его версия увеличила бюджет выше, чем была готова студия Paramount, он согласился покинуть проект, удалить из своего сценария все, что было написано до него сценаристом Дэниелом Петри-младшим, и снять свой собственный фильм.

«К тому времени фильм настолько отличался, что он реально мог это сделать, и он был чрезвычайно любезен и принял это предложение. Он использовал почти весь свой материал и включил его в свой фильм «Кобра». На самом деле, Сталлоне в своем сценарии «Полицейский из Беверли-Хиллз» переименовал нашего главного героя в Акселя Кобретти», — рассказал Дэниел. Сильвестра заменил Эдди Мерфи.