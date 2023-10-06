14 актеров, которым заодно пришлось поработать и сценаристами

На съемочной площадке работа актера обычно сильно отличается от работы сценариста. Один создает персонажа, а другой воплощает его в жизнь. Однако иногда границы стираются, и актеры в конечном итоге очень многое привносят в сценарий — а иногда даже частично его переписывают.
Например, во время съемок «Апокалипсиса сегодня» Марлон Брандо почти полностью изменил образ своего персонажа и заменил видение режиссера Фрэнсиса Форда Копполы на собственную импровизацию. И таких примеров масса.
1. Во время съемок первого сезона «Уэнздей» Дженна Ортега изменила или решила не произносить фразы, которые, по ее мнению, не соответствовали личности персонажа
Во втором сезоне ее повысили до продюсера.
2. Прочитав оригинальный сценарий «Жестоких игр», Риз Уизерспун обнаружила, что ее героиня, Аннетт Харгроув, «слишком скромна и слишком похожа на женщину, находящуюся под влиянием манипуляций парня»
Она потратила неделю, переписывая диалог Аннет со сценаристом и режиссером Роджером Камблом.
Роджер рассказал в интервью Entertainment Weekly: «Аннет была персонажем, который мне больше всего далёк. Фильм не имел бы успеха, если бы не талант Риз как сценариста».
3. Джефф Бриджес сказал, что он, ведущий актер Роберт Дауни-младший и режиссер Джон Фавро «по сути переписали сценарий» «Железного человека» за две недели репетиций
Выступая на круглом столе актеров журнала Hollywood Reporter, он рассказал: «И за день до начала съемок нам позвонил парень из Marvel и сказал: «О нет, нет, нет. Все это неправильно». Так что мы собирались в моем трейлере и репетировали, пока ребята в студии постукивали ногами и говорили: «Когда они приедут?» А мы все еще пытались придумать сцены, которые собирались снимать».
4. Во время работы над «Железным человеком 3» Роберт Дауни-младший, известный своими импровизациями, часто прекращал съемку сцен, чтобы переписать диалоги
Режиссер Шейн Блэк рассказал в интервью CinemaBlend: «Дауни говорил: «Время!» и я такой: «Мы снимаем!» и он: «Нет, выключай камеры», и мы возвращались к трейлеру и все писали, потому что он хотел новых строк».
5. После того, как Эдгар Райт, первоначальный режиссер и соавтор сценария, покинул «Человека-муравья», Пол Радд объединился с со Адамом Маккеем, чтобы переписать сценарий
«Я всегда знал, что Пол Радд хорошо работает с текстом, поскольку импровизировал с ним на съемочной площадке, — рассказал Маккей, — но я понятия не имел, что он настолько хорош. Он действительно великолепен в диалогах. Мы с ним вдвоем запирались в гостиничных номерах и где-то за шесть-восемь неделе переписали и отшлифовали сценарий. Я гордился тем, что мы сделали. Сценарий Эдгара Райта был достаточно сильным, но мы кое-что улучшили».
6. Когда Мерил Стрип впервые прочитала роман «Крамер против Крамера», который Эйвери Корман намеренно написала как антифеминистский, она подумала, что Джоанна производит слишком «людоедское» и гадкое впечатление
Актриса согласилась сыграть в экранизации, но только если Джоанна станет более симпатичным, реалистичным и полностью развитым персонажем. Сценарий был переписан с учетом этих требований. Мэрил Стрип также сама написала яркую речь Джоанны для сцены в суде.
7. Когда Алан Рикман прочитал первоначальный сценарий фильма «Робин Гуд: Принц воров», то решил, что он ужасен
Поэтому он решил за спиной у сценаристов попросить своих друзей Руби Вакс и Питера Барнса помочь ему написать новые строки для своего персонажа. Он поставил в известность об этом только режиссера фильма Кевина Рейнольдса. Больше никто на съемной площадке не знал, что происходит, и лишь во время съемок все стало понятно. «Я знал, что это сработало, потому что увидел около 80 членов съемочной группы, которые едва сдерживали смех», — вспоминал позднее Рикман.
8. Когда Криспину Гловеру предложили роль Тонкого Человека в «Ангелах Чарли», он отказался вести «жуткие« и «ходульные» диалоги, но сделал интересное предложение сценаристам
Он предложил сделать так, чтобы у его персонажа вообще не было диалогов и он все время молчал. И это сработало намного лучше.
9. Когда режиссер Басам Тарик покинул предстоящий фильм «Блэйд», актер Махершала Али (он играет главного героя), как сообщается, был разочарован сценарием
Студия Marvel Studios наняла нового сценариста, но Махершала, как сообщается, потребовал дальнейших переделок текста, в которых и сам принимает участие. Он очень заинтересован в проекте, и именно он позвонил Кевину Файги, чтобы предложить себя на эту роль.
10. Когда «Мумия» (2017) еще находилась в производстве, Том Круз осуществлял почти полный творческий надзор, включая такие вещи, как утверждение сценария (это право прописано в его контракте)
Первоначальный сценарий ему не понравился, поэтому он пригласил еще двух авторов, и они помогли переписать сценарий и создать именно ту историю, которую Том Круз хотел рассказать.
11. Во время съемок «Апокалипсиса сегодня» Марлон Брандо полностью отказался от того, как его персонажа видел режиссер Фрэнсис Форд Коппола
Он решил использовать актерский метод, отказался запоминать большую часть своих реплик и большую часть времени импровизировал. Режиссер работал с актером, записывая его импровизированные реплики в течение пяти дней, печатая те части, которые он хотел сохранить, записывая их на пленку и давая ему наушники.
12. Когда Джеку Николсону впервые предложили сыграть Фрэнка Костелло в «Отступниках», он отказался, потому что этого персонажа еще даже не было в сценарии
Однако после того, как режиссер Мартин Скорсезе и главный актер Леонардо Ди Каприо уговорили его сняться в фильме, трио вместе поработало над созданием Фрэнка.
13. Эдвард Нортон согласился сыграть главную роль в «Невероятном Халке», только если ему будет разрешено переписать сценарий Зака Пенна, но большинство написанных им сцен остались на полу монтажной
Зак, получивший единоличное право на написание сценария, рассказал в интервью Entertainment Weekly: «Да, разногласия между мной и Эдвардом помешали мне сотрудничать с ним во время съемок картины. Я действительно не знаю этого парня, у него есть свои собственные процесс, и он решил сделать это так, как он хотел... Мне не понравилось, что он пришел на Comic-Con и сказал, что это он написал сценарий. Не могу сказать, что это заставило меня вернуться и пересмотреть "Бойцовский клуб"».
14. Сильвестр Сталлоне изначально был выбран на главную роль в фильме «Полицейский из Беверли-Хиллз». Но, поскольку он был известен как звезда боевиков, он переписал сценарий в боевик
Поскольку его версия увеличила бюджет выше, чем была готова студия Paramount, он согласился покинуть проект, удалить из своего сценария все, что было написано до него сценаристом Дэниелом Петри-младшим, и снять свой собственный фильм.
«К тому времени фильм настолько отличался, что он реально мог это сделать, и он был чрезвычайно любезен и принял это предложение. Он использовал почти весь свой материал и включил его в свой фильм «Кобра». На самом деле, Сталлоне в своем сценарии «Полицейский из Беверли-Хиллз» переименовал нашего главного героя в Акселя Кобретти», — рассказал Дэниел. Сильвестра заменил Эдди Мерфи.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Сначала Квентин собирался сам поставить "От заката до рассвета" в перерыве между "Криминальным чтиво" и "Джеки Браун". А потом решил, что хватит с него и сценария. Да и лучше будет целиком сосредоточиться на роли Ричи Гекко.
Первый сценарий в карьере Тарантино, за который ему заплатили. Квентин получил 1500 долларов за фильм, который студия спецэффектов KNB могла использовать для демонстрации своих возможностей. Роберт Курцман собирался заняться постановкой, но в итоге выбыл из проекта, и его место занял Родригес. Также в рамках этой сделки KNB бесплатно сделал спецэффекты для знаменитой сцены с отрезанием уха в "Бешеных псах".
Наверное дети тех, родители которые на Луну "высаживались".