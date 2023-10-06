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14 актеров, которым заодно пришлось поработать и сценаристами

14 актеров, которым заодно пришлось поработать и сценаристами

Автор:
06 октября 2023 15:59
Сообщество : Кино
Метки: Актеры и роли   актеры кино   кино   киносценарист   работа сценариста   сценарии   сценарист   сценаристика   шоу бизнес   
1583
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На съемочной площадке работа актера обычно сильно отличается от работы сценариста. Один создает персонажа, а другой воплощает его в жизнь. Однако иногда границы стираются, и актеры в конечном итоге очень многое привносят в сценарий — а иногда даже частично его переписывают.

Например, во время съемок «Апокалипсиса сегодня» Марлон Брандо почти полностью изменил образ своего персонажа и заменил видение режиссера Фрэнсиса Форда Копполы на собственную импровизацию. И таких примеров масса.



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Во втором сезоне ее повысили до продюсера.


Она потратила неделю, переписывая диалог Аннет со сценаристом и режиссером Роджером Камблом.


Роджер рассказал в интервью Entertainment Weekly: «Аннет была персонажем, который мне больше всего далёк. Фильм не имел бы успеха, если бы не талант Риз как сценариста».


Выступая на круглом столе актеров журнала Hollywood Reporter, он рассказал: «И за день до начала съемок нам позвонил парень из Marvel и сказал: «О нет, нет, нет. Все это неправильно». Так что мы собирались в моем трейлере и репетировали, пока ребята в студии постукивали ногами и говорили: «Когда они приедут?» А мы все еще пытались придумать сцены, которые собирались снимать».


Режиссер Шейн Блэк рассказал в интервью CinemaBlend: «Дауни говорил: «Время!» и я такой: «Мы снимаем!» и он: «Нет, выключай камеры», и мы возвращались к трейлеру и все писали, потому что он хотел новых строк».


«Я всегда знал, что Пол Радд хорошо работает с текстом, поскольку импровизировал с ним на съемочной площадке, — рассказал Маккей, — но я понятия не имел, что он настолько хорош. Он действительно великолепен в диалогах. Мы с ним вдвоем запирались в гостиничных номерах и где-то за шесть-восемь неделе переписали и отшлифовали сценарий. Я гордился тем, что мы сделали. Сценарий Эдгара Райта был достаточно сильным, но мы кое-что улучшили».


Актриса согласилась сыграть в экранизации, но только если Джоанна станет более симпатичным, реалистичным и полностью развитым персонажем. Сценарий был переписан с учетом этих требований. Мэрил Стрип также сама написала яркую речь Джоанны для сцены в суде.


Поэтому он решил за спиной у сценаристов попросить своих друзей Руби Вакс и Питера Барнса помочь ему написать новые строки для своего персонажа. Он поставил в известность об этом только режиссера фильма Кевина Рейнольдса. Больше никто на съемной площадке не знал, что происходит, и лишь во время съемок все стало понятно. «Я знал, что это сработало, потому что увидел около 80 членов съемочной группы, которые едва сдерживали смех», — вспоминал позднее Рикман.


Он предложил сделать так, чтобы у его персонажа вообще не было диалогов и он все время молчал. И это сработало намного лучше.


Студия Marvel Studios наняла нового сценариста, но Махершала, как сообщается, потребовал дальнейших переделок текста, в которых и сам принимает участие. Он очень заинтересован в проекте, и именно он позвонил Кевину Файги, чтобы предложить себя на эту роль.


Первоначальный сценарий ему не понравился, поэтому он пригласил еще двух авторов, и они помогли переписать сценарий и создать именно ту историю, которую Том Круз хотел рассказать.


Он решил использовать актерский метод, отказался запоминать большую часть своих реплик и большую часть времени импровизировал. Режиссер работал с актером, записывая его импровизированные реплики в течение пяти дней, печатая те части, которые он хотел сохранить, записывая их на пленку и давая ему наушники.


Однако после того, как режиссер Мартин Скорсезе и главный актер Леонардо Ди Каприо уговорили его сняться в фильме, трио вместе поработало над созданием Фрэнка.


Зак, получивший единоличное право на написание сценария, рассказал в интервью Entertainment Weekly: «Да, разногласия между мной и Эдвардом помешали мне сотрудничать с ним во время съемок картины. Я действительно не знаю этого парня, у него есть свои собственные процесс, и он решил сделать это так, как он хотел... Мне не понравилось, что он пришел на Comic-Con и сказал, что это он написал сценарий. Не могу сказать, что это заставило меня вернуться и пересмотреть "Бойцовский клуб"».


Поскольку его версия увеличила бюджет выше, чем была готова студия Paramount, он согласился покинуть проект, удалить из своего сценария все, что было написано до него сценаристом Дэниелом Петри-младшим, и снять свой собственный фильм.


«К тому времени фильм настолько отличался, что он реально мог это сделать, и он был чрезвычайно любезен и принял это предложение. Он использовал почти весь свой материал и включил его в свой фильм «Кобра». На самом деле, Сталлоне в своем сценарии «Полицейский из Беверли-Хиллз» переименовал нашего главного героя в Акселя Кобретти», — рассказал Дэниел. Сильвестра заменил Эдди Мерфи.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Актеры и роли   актеры кино   кино   киносценарист   работа сценариста   сценарии   сценарист   сценаристика   шоу бизнес   
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Axel Час назад
"От заката до рассвета"

Сначала Квентин собирался сам поставить "От заката до рассвета" в перерыве между "Криминальным чтиво" и "Джеки Браун". А потом решил, что хватит с него и сценария. Да и лучше будет целиком сосредоточиться на роли Ричи Гекко.

Первый сценарий в карьере Тарантино, за который ему заплатили. Квентин получил 1500 долларов за фильм, который студия спецэффектов KNB могла использовать для демонстрации своих возможностей. Роберт Курцман собирался заняться постановкой, но в итоге выбыл из проекта, и его место занял Родригес. Также в рамках этой сделки KNB бесплатно сделал спецэффекты для знаменитой сцены с отрезанием уха в "Бешеных псах".

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151
Илья Большаков Час назад
9. Кто все эти люди? Брандо, Скорсезе, Круз, Рикман, Сталлоне, Стрип, Уизерспун, Дауни, это понятно. Но какие ЭТО звёзды?
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Александра С Илья Большаков 53 минуты назад
Нинаю.
Наверное дети тех, родители которые на Луну "высаживались".
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