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Девушка сдает в аренду вторую половину собственной кровати

Девушка сдает в аренду вторую половину собственной кровати

Автор:
08 сентября 2023 11:31
Сообщество : Истории
Метки: Видео   Девушка   Моник Джеремия   аренда   кровать   фото   
1737
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Эта девушка спит с незнакомцами за деньги. Но интимных отношений между людьми в постели нет.

36-летняя Моник Джеремия, предприниматель из Австралии, зарабатывает дополнительные 600 долларов в месяц, сдавая в аренду свободную сторону своей кровати. Там когда спал ее бывший парень, с которым девушка встречалась 2 года.


Эта услуга отлично подходит для людей, которые способны эмоционально отстраниться и спать рядом с другим человеком без обязательств, говорит Моник. Она отмечает, что это дело может быть очень прибыльным шагом — если обе стороны четко понимают условия.

"Нужно два человека, которые уважают пространство, ценности и границы друг друга, чтобы сделать это", — говорит девушка.


Она уверяет, что это все равно что делить комнату с двумя кроватями.

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Метки: Видео   Девушка   Моник Джеремия   аренда   кровать   фото   
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16  комментариев
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17k
Голос Вселенной 2 часа назад
Они там совсем долбанулись!.. Следующий шаг какой будет? Душевую кабинку делить? Толчек???
Остановите Землю. я сойду!
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36k
Опаньки 18 минут назад
лицо какое-то знакомое - это БуБузова ?
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5k
sirv 21 минуту назад
Медведь был уже?
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28k
Lehoia 49 минут назад
По мне, так платить должна она.
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5k
Евгений Д 49 минут назад
А клиент постоянный ?
Или каждую ночь новый ?
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15k
FatZilla Час назад
А газы пускать можно во время аренды? Прикасаться мне к ней не хочется, а вот ерыкнуть во сне могу так, что одеяло приподнимается...
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30k
Serg2001 Час назад
На горе сосна растёт,
Кривая да погнутая.
Я смотрю в твои глаза,
А ты ведь еб@нутая...

Вот точняк про неё частушка... )
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1k
Сид Час назад
Не верю!
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8k
Ntvl 2 часа назад
сдам в аренду б/у свой кусок туалетной бумаги!
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716
Шурман 2 часа назад
Я сдаю студию в центре , ну как студия по России это однушка , кухня отдельно , туалет и ванная и тд . Судак мне платит 800 + коммунальные и тд . Это ему примерно 900 евро в месяц , я честный человек он переплатил за отопление и я ему перечислил 476 евро обратно . Вот примерно в такой же хрене в этом же районе стоит комната 600 в месяц , а еще и гараж ему же сдаю это 80 в месяц так все сдают это за 130 :) . Так что ему везет и я еще приезжаю и сам все ремонтирую . А у извиняюсь Б у которой штукатурка скоро сходить будет пластами они еще и часть кровати сдает . Продам 2 квартиры в Брюсселе :) помощь в оформлении :) это типа так :) бесплатная реклама .
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33k
Snork Snorkoff 2 часа назад
Да нормуль. я так храплю, что мадам через час свалила бы в закат и вся кровать досталась мне )
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21k
sonic24a 2 часа назад
Сдается комната в общаге. Условие: хозяева занимают главную кровать и вообще живут как обычно.
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4k
Pechenegiatakuyt 2 часа назад
Следующее будет совместное купание в ванной. Эта услуга отлично подойдет для людей, которые способны эмоционально отстраниться и купаться рядом с другим человеком без обязательств
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55k
dima423 2 часа назад
да сразу пи*ду в аренду сдавала, больше бы заработала)
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