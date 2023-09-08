Девушка сдает в аренду вторую половину собственной кровати

36-летняя Моник Джеремия, предприниматель из Австралии, зарабатывает дополнительные 600 долларов в месяц, сдавая в аренду свободную сторону своей кровати. Там когда спал ее бывший парень, с которым девушка встречалась 2 года.

Эта услуга отлично подходит для людей, которые способны эмоционально отстраниться и спать рядом с другим человеком без обязательств, говорит Моник. Она отмечает, что это дело может быть очень прибыльным шагом — если обе стороны четко понимают условия.