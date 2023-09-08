Девушка сдает в аренду вторую половину собственной кровати

Эта девушка спит с незнакомцами за деньги. Но интимных отношений между людьми в постели нет.
36-летняя Моник Джеремия, предприниматель из Австралии, зарабатывает дополнительные 600 долларов в месяц, сдавая в аренду свободную сторону своей кровати. Там когда спал ее бывший парень, с которым девушка встречалась 2 года.
Эта услуга отлично подходит для людей, которые способны эмоционально отстраниться и спать рядом с другим человеком без обязательств, говорит Моник. Она отмечает, что это дело может быть очень прибыльным шагом — если обе стороны четко понимают условия.
"Нужно два человека, которые уважают пространство, ценности и границы друг друга, чтобы сделать это", — говорит девушка.
Она уверяет, что это все равно что делить комнату с двумя кроватями.
Источник:
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Остановите Землю. я сойду!
Или каждую ночь новый ?
Кривая да погнутая.
Я смотрю в твои глаза,
А ты ведь еб@нутая...
Вот точняк про неё частушка... )