Когда какие-нибудь молодые люди говорят мне про глобальное потепление, я обычно спрашиваю

Просто, когда речь заходит про глобальное потепление, в качестве доказательства обычно выдвигают, что лед, вот, тает. Еще могу спросить: в курсе ли они за то, как еще каких-то 10-11 тысяч лет назад из Азии в Америку можно было дойти пешком, потому что сильно лед был в мире, прямо очень сильно, настолько, что уровень Мирового Океана был ниже на сотню с лишним метров.

Когда говорят про ураганы, которые, типа, из-за изменения климата, спрашиваю: знают ли они про Великий Ураган 1780 года, когда на Барбадосе ветром срывало кору с деревьев, прежде, чем вырвать с корнем сами деревья. Или про Великий Шторм 1703 года, когда в Англии валило каменные дома. Или хотя бы про ураган 1900 года, когда восьмиметровые волны смыли самый крупный и процветающий город Техаса и утопили восемь тысяч человек.



Если говорят про засухи и жару, которые прямо не дают вздохнуть, предлагаю вспомнить Древних Пуэбло и культуру озера Титикака, которые прекратили свое существование из-за трехсотлетней засухи 11-14 вв.



В общем, климат - это такая вещь, что сегодня он как бы ничо так, а завтра как бы ниочинь. Цивилизация наша существует не так уж долго, но и за этот период повидала всякое, например "Малый Ледниковый Период", когда в мире было довольно холодно и весьма сухо. Потому что похолодание - сюрприз-сюрприз - оно, обычно, несет с собой именно сушь.



Но вот сейчас политические активные личности объявили, что климат ченжис - это экзистенциальная угроза человечеству, от которой человечество погибнет в ближайшие 20-30 лет. Натурально. К пятидесятому году, мол, произойдет экстинкшун. А чтобы он не произошел - нужно слушать умных динозавров: