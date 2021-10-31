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Когда какие-нибудь молодые люди говорят мне про глобальное потепление, я обычно спрашиваю

Когда какие-нибудь молодые люди говорят мне про глобальное потепление, я обычно спрашиваю (2 фото + 1 видео + 1 гиф)

Автор:
31 октября 2021 13:09
Метки: глобальное   климат   потепление   
1289
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1

...у них: знают ли они, почему люди, которые открыли Гренландию, назвали ее Гренландией? Если против глобального потепления выступает совсем уж девочка или сильно мальчик, могу еще спросить: знают ли они, кто Гренландию открыл, но это уже совсем ниже пояса.

Просто, когда речь заходит про глобальное потепление, в качестве доказательства обычно выдвигают, что лед, вот, тает. Еще могу спросить: в курсе ли они за то, как еще каких-то 10-11 тысяч лет назад из Азии в Америку можно было дойти пешком, потому что сильно лед был в мире, прямо очень сильно, настолько, что уровень Мирового Океана был ниже на сотню с лишним метров.


Когда говорят про ураганы, которые, типа, из-за изменения климата, спрашиваю: знают ли они про Великий Ураган 1780 года, когда на Барбадосе ветром срывало кору с деревьев, прежде, чем вырвать с корнем сами деревья. Или про Великий Шторм 1703 года, когда в Англии валило каменные дома. Или хотя бы про ураган 1900 года, когда восьмиметровые волны смыли самый крупный и процветающий город Техаса и утопили восемь тысяч человек.

Если говорят про засухи и жару, которые прямо не дают вздохнуть, предлагаю вспомнить Древних Пуэбло и культуру озера Титикака, которые прекратили свое существование из-за трехсотлетней засухи 11-14 вв.

В общем, климат - это такая вещь, что сегодня он как бы ничо так, а завтра как бы ниочинь. Цивилизация наша существует не так уж долго, но и за этот период повидала всякое, например "Малый Ледниковый Период", когда в мире было довольно холодно и весьма сухо. Потому что похолодание - сюрприз-сюрприз - оно, обычно, несет с собой именно сушь.

Но вот сейчас политические активные личности объявили, что климат ченжис - это экзистенциальная угроза человечеству, от которой человечество погибнет в ближайшие 20-30 лет. Натурально. К пятидесятому году, мол, произойдет экстинкшун. А чтобы он не произошел - нужно слушать умных динозавров:


Динозавры, мол, разбираются. А если не слушать и продолжать ископаемое топливо - то все помрем, никакого астероида не надо. Ну и коровы еще пердят, и свиньи копают. В общем, пока не поздно, нужно сплотиться. А то потом сплотиться не получится, потому что будет, как легко догадаться, уже не еще не поздно. И когда пытаешься спросить: ну а как доказали-то связь дыма и прочих метанов с ураганами и пожарами в Калифорнии - ну, там, с формулами, таблицами, чтобы можно было взять, сесть с карандашом, подставить и проверить - как правило следует истерика, которую не всякий антипрививочник в QR-ный день выдаст. Вот же, все понятно: газа стало много, поэтому летом жарко, вон, как в этом году, а зимой холодно. И когда спросишь: а чего же тогда, допустим, летом 2019 года было холодно, а зимой наоборт, но не везде, а только у нас в Москвабаде. А в Пендосии, к примеру, зимой 2020-2021 было нормально так померзнуть? Тут на такой вопрос опять будет истерика. Потому что вот же, динозавр все объяснил. Топливо жгут - поэтому и климат.

Вообще, конечно, ролик доставляет неимоверно. Во-первых, тем, что уже даже не скрываются:



А во-вторых, из-за того, что такая "социальная реклама", нацеленная на недалеких, но при том уверенных в своей сметливости, активистов, уже вполне реально меняет жизнь сотен миллионов людей, что в ближайшие месяцы предстоит ощутить на собственной шкуре жителям Европы и СШП, где подгон рептилоидов про климат ченжус восприняли всерьез. Интересно будет посмотреть, чем все-таки обернутся последствия этой климатической истерии. Особенно если Господь пошлет холодную и снежную зиму.

Единственное, что напрягает: никак не могу понять, кто же тут дергает за ниточки и с какой целью.


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Метки: глобальное   климат   потепление   
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9k
Alex Djeff 2 часа назад
"никак не могу понять, кто же тут дергает за ниточки и с какой целью"
"Кому-то", в последнее время, стало нелегко назначать общепризнанного врага. Будь то Китай, с его бешено быстро растущей экономикой или Россия с огромными запасами дешёвой ископаемой энергии. Это всё идёт вразрез с планами на мир "кого-то". И тут всплывает идея (хотя такие идеи и не тонут) - потепление! В этой идее прекрасно всё - больная девочка активист, молодое бунтарское поколение с криками "доколе!", которое растёт с чётким пониманием кто есть враг Земли, призывы игнорить страны "изгои", подгоняя всё под вышеизложенную "идею".
Даже странно, кому бы это было выгодно?)))
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24
Али Полчаса назад
А вот просто взять и не бзднуть про "антипрививочников" никак
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15k
Агент Безопасной Национальности Час назад
Покатался-попесдел-снял кино-получил за него Оскар-получил Нобелевку. Настоящие герои не носят плащей

Просто оставлю тут без комментариев:
Бывший вице-президент США Альберт Гор стал лауреатом Нобелевской премии мира за 2007 год. Он удостоился этой награды не как политик, а как активный борец с глобальным потеплением.
Не последнюю роль тут сыграл его фильм "Неудобная правда", получивший "Оскар". Лента рассказывает о тяжелых последствиях бездумного и бездушного отношения человечества к природе. Вместе с Гором премию мира разделила ооновская группа экспертов по изменению климата.
Бывший вице-президент США Альберт Гор заранее числился в фаворитах церемонии. Его документальная картина "Неудобная правда" о глобальном потеплении климата на Земле получила в этом году "Оскар". В фильме сам Эл Гор путешествует по разным странам, вооружившись слайд-проектором и красноречием, которого политику не занимать, и объясняет людям, что может произойти в будущем, если не ограничить выбросы углекислого газа в атмосферу…
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32k
Mamin Sibiriak Час назад
<<< нужно слушать умных динозавров >>>

И ничего страшного, что у динозавров мозг был с воробьиный х#й и располагался в жопе.
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316
Мурчелло Kungs Полчаса назад
Хуже.У свидомых вообще его нет.
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15k
Maks Es Час назад
Глобальное потепление - это не столько видимое увеличение температуры у поверхности Земли, сколько увеличение количества экстремальных состояний у ее поверхности (засухи, наводнения, тайфуны, внезапные заморозки или затянувшееся бабье лето, резкие перепады температуры внутрисуточного типа.)

Все это становится все более частым явлением и разрушает сложившиеся экосистемы, уничтожая десятки видов живой природы ежегодно.

Глобальное вымирание уже началось, и только вопрос недолгого времени, когда оно ударит и по нам
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15k
albedo Час назад
Сахара 5 тысяч лет назад была тропиками с болотами и крокодилами.
Опять человек виноват, что там теперь 2000 лет как пустыня? (сарказм)
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21k
ПаганецЪ 2 часа назад
А вот интересно, что эти "глобальнопотепленцы" скажут на то, что во времена Рима в Британии виноград рос и вполне себе вызревал? Это что, плохо было?
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407
Елена Букреева 2 часа назад
Есть забавная книжка Никонова "История отмороженных в контексте глобального потепления". Он рассматривает климатические изменения, как они отражались в письменных источниках человечества, как учёные по залежам льда определяют каким был климат в то время. Короче интересно пишет и с юмором.
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752
алексей светов 2 часа назад
Увлечение зелёной энергетикой приводит к появлению зелёных соплей зимой.(С)
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35k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Вопрос конечно неоднозначный.
Есть вещи очевидные. Например, вырубка лесов. Понятно, что это плохо.
Или пластиковые отходы. Все слышали про целый континент из пластикового мусора в Тихом океане размером с Европу, Индию и Мексику вместе взятых. Надо с этим бороться? Надо.
Можно привести много таких примеров, когда человек наносит реальный вред нашей планете.
Нужно просто не валить в кучу все проблемы, а четко разделять, где реальный вред, а где околонаучные домыслы.
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 3 часа назад
Пять баллов и особенно за видео с динозавром
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