Когда какие-нибудь молодые люди говорят мне про глобальное потепление, я обычно спрашиваю

...у них: знают ли они, почему люди, которые открыли Гренландию, назвали ее Гренландией? Если против глобального потепления выступает совсем уж девочка или сильно мальчик, могу еще спросить: знают ли они, кто Гренландию открыл, но это уже совсем ниже пояса.
Просто, когда речь заходит про глобальное потепление, в качестве доказательства обычно выдвигают, что лед, вот, тает. Еще могу спросить: в курсе ли они за то, как еще каких-то 10-11 тысяч лет назад из Азии в Америку можно было дойти пешком, потому что сильно лед был в мире, прямо очень сильно, настолько, что уровень Мирового Океана был ниже на сотню с лишним метров.
Когда говорят про ураганы, которые, типа, из-за изменения климата, спрашиваю: знают ли они про Великий Ураган 1780 года, когда на Барбадосе ветром срывало кору с деревьев, прежде, чем вырвать с корнем сами деревья. Или про Великий Шторм 1703 года, когда в Англии валило каменные дома. Или хотя бы про ураган 1900 года, когда восьмиметровые волны смыли самый крупный и процветающий город Техаса и утопили восемь тысяч человек.
Если говорят про засухи и жару, которые прямо не дают вздохнуть, предлагаю вспомнить Древних Пуэбло и культуру озера Титикака, которые прекратили свое существование из-за трехсотлетней засухи 11-14 вв.
В общем, климат - это такая вещь, что сегодня он как бы ничо так, а завтра как бы ниочинь. Цивилизация наша существует не так уж долго, но и за этот период повидала всякое, например "Малый Ледниковый Период", когда в мире было довольно холодно и весьма сухо. Потому что похолодание - сюрприз-сюрприз - оно, обычно, несет с собой именно сушь.
Но вот сейчас политические активные личности объявили, что климат ченжис - это экзистенциальная угроза человечеству, от которой человечество погибнет в ближайшие 20-30 лет. Натурально. К пятидесятому году, мол, произойдет экстинкшун. А чтобы он не произошел - нужно слушать умных динозавров:
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Динозавры, мол, разбираются. А если не слушать и продолжать ископаемое топливо - то все помрем, никакого астероида не надо. Ну и коровы еще пердят, и свиньи копают. В общем, пока не поздно, нужно сплотиться. А то потом сплотиться не получится, потому что будет, как легко догадаться, уже не еще не поздно. И когда пытаешься спросить: ну а как доказали-то связь дыма и прочих метанов с ураганами и пожарами в Калифорнии - ну, там, с формулами, таблицами, чтобы можно было взять, сесть с карандашом, подставить и проверить - как правило следует истерика, которую не всякий антипрививочник в QR-ный день выдаст. Вот же, все понятно: газа стало много, поэтому летом жарко, вон, как в этом году, а зимой холодно. И когда спросишь: а чего же тогда, допустим, летом 2019 года было холодно, а зимой наоборт, но не везде, а только у нас в Москвабаде. А в Пендосии, к примеру, зимой 2020-2021 было нормально так померзнуть? Тут на такой вопрос опять будет истерика. Потому что вот же, динозавр все объяснил. Топливо жгут - поэтому и климат.
Вообще, конечно, ролик доставляет неимоверно. Во-первых, тем, что уже даже не скрываются:
А во-вторых, из-за того, что такая "социальная реклама", нацеленная на недалеких, но при том уверенных в своей сметливости, активистов, уже вполне реально меняет жизнь сотен миллионов людей, что в ближайшие месяцы предстоит ощутить на собственной шкуре жителям Европы и СШП, где подгон рептилоидов про климат ченжус восприняли всерьез. Интересно будет посмотреть, чем все-таки обернутся последствия этой климатической истерии. Особенно если Господь пошлет холодную и снежную зиму.
Единственное, что напрягает: никак не могу понять, кто же тут дергает за ниточки и с какой целью.
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"Кому-то", в последнее время, стало нелегко назначать общепризнанного врага. Будь то Китай, с его бешено быстро растущей экономикой или Россия с огромными запасами дешёвой ископаемой энергии. Это всё идёт вразрез с планами на мир "кого-то". И тут всплывает идея (хотя такие идеи и не тонут) - потепление! В этой идее прекрасно всё - больная девочка активист, молодое бунтарское поколение с криками "доколе!", которое растёт с чётким пониманием кто есть враг Земли, призывы игнорить страны "изгои", подгоняя всё под вышеизложенную "идею".
Даже странно, кому бы это было выгодно?)))
Просто оставлю тут без комментариев:
Бывший вице-президент США Альберт Гор стал лауреатом Нобелевской премии мира за 2007 год. Он удостоился этой награды не как политик, а как активный борец с глобальным потеплением.
Не последнюю роль тут сыграл его фильм "Неудобная правда", получивший "Оскар". Лента рассказывает о тяжелых последствиях бездумного и бездушного отношения человечества к природе. Вместе с Гором премию мира разделила ооновская группа экспертов по изменению климата.
Бывший вице-президент США Альберт Гор заранее числился в фаворитах церемонии. Его документальная картина "Неудобная правда" о глобальном потеплении климата на Земле получила в этом году "Оскар". В фильме сам Эл Гор путешествует по разным странам, вооружившись слайд-проектором и красноречием, которого политику не занимать, и объясняет людям, что может произойти в будущем, если не ограничить выбросы углекислого газа в атмосферу…
И ничего страшного, что у динозавров мозг был с воробьиный х#й и располагался в жопе.
Все это становится все более частым явлением и разрушает сложившиеся экосистемы, уничтожая десятки видов живой природы ежегодно.
Глобальное вымирание уже началось, и только вопрос недолгого времени, когда оно ударит и по нам
На российском радиоуниверситете изучался этот вопрос с завафедрой им. Баумана, по-моему "Атмосфера Венеры" называется
Опять человек виноват, что там теперь 2000 лет как пустыня? (сарказм)
Есть вещи очевидные. Например, вырубка лесов. Понятно, что это плохо.
Или пластиковые отходы. Все слышали про целый континент из пластикового мусора в Тихом океане размером с Европу, Индию и Мексику вместе взятых. Надо с этим бороться? Надо.
Можно привести много таких примеров, когда человек наносит реальный вред нашей планете.
Нужно просто не валить в кучу все проблемы, а четко разделять, где реальный вред, а где околонаучные домыслы.
А если не возобновляют - то частенько остаётся пустыня, или ещё какая гадость.
Леса очень берегут, и где только можно - сажают.
Насчёт промышленной древесины - тоже выращивают.