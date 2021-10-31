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Актриса без "Оскара": в Черняховске женщина бросилась на капот авто, но что-то пошло не так

Актриса без "Оскара": в Черняховске женщина бросилась на капот авто, но что-то пошло не так (2 фото + 1 видео)

Автор:
31 октября 2021 08:29
Сообщество : Аварии
Метки: Черняховск   авто   видео   видеорегистратор   имитация ДТП   подстава   съемка   
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Мадам, видимо, решила слегка подзаработать, однако не учла, что сейчас многие автомобили оснащены видеорегистраторами. Эпичный спектакль под названием "Ты меня сбил - плати" пошел не по плану.

Краткий видеоурок на тему "как получить быстро и абсолютно бесплатно повышенное внимание мужчин в форме". Мадам из Черняховска, завидев подходящее авто, бросается на его капот и картинно падает на землю.


Далее по плану водитель должен ахать, причитать и попытаться загладить свою вину увесистой пачкой наличных, однако в этом случае все пошло как-то не так.



Водитель просто вызвал полицию и одинокой женщине со страстью в глазах пришлось знакомиться с мужчинами в форме.

Источник:

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Метки: Черняховск   авто   видео   видеорегистратор   имитация ДТП   подстава   съемка   
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7  комментариев
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1k
сеньор Леонсио Час назад
Люди бесчувственные сейчас пошли! Мог бы ей хотя бы на лицо поссать,чтобы в чувство привести!
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54
dacent Минуту назад
А если бы он назад сдал, она бы вообще на асфальт грохнулась.
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9k
Serg Полчаса назад
хорошо что она не бросилась под колеса автомобиля депутата Рашнина, а то могла уехать в багажнике частями
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972
¯\_(ツ)_/¯ ХОМЯК Полчаса назад
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14k
Patmaz Час назад
Это не на переходе. Можно было и проехать по ней, а потом вызвать полицию. Регистратор не показывать.
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12k
net Час назад
Я бы играл с ней в этот цирк до последнего. Когда ещё такой случай поржать повернётся. А в конце прикрепил бы ко всему видео с регистратора.
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