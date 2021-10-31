Актриса без "Оскара": в Черняховске женщина бросилась на капот авто, но что-то пошло не так

Мадам, видимо, решила слегка подзаработать, однако не учла, что сейчас многие автомобили оснащены видеорегистраторами. Эпичный спектакль под названием "Ты меня сбил - плати" пошел не по плану.
Краткий видеоурок на тему "как получить быстро и абсолютно бесплатно повышенное внимание мужчин в форме". Мадам из Черняховска, завидев подходящее авто, бросается на его капот и картинно падает на землю.
Далее по плану водитель должен ахать, причитать и попытаться загладить свою вину увесистой пачкой наличных, однако в этом случае все пошло как-то не так.
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Водитель просто вызвал полицию и одинокой женщине со страстью в глазах пришлось знакомиться с мужчинами в форме.
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