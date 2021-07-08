Ночной нарушитель спокойствия на ВАЗе самоликвидировался, угодив в канаву

Шумный водитель старых «Жигулей» гонял ночью по улице Ленской в Петербурге и вскоре попал в ремонтную яму. Гонщик попробовал "газовать", но выехать из канавы уже не получилось.

0 Источник: Гонщик угодил в траншею, где ведётся реконструкция теплотрассы.

Шумный водитель старых «Жигулей» гонял ночью по улице Ленской в Петербурге и вскоре попал в ремонтную яму. Гонщик попробовал "газовать", но выехать из канавы уже не получилось. 2021-07-08T12:20:57+03:00