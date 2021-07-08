Ночной нарушитель спокойствия на ВАЗе самоликвидировался, угодив в канаву

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Шумный водитель старых «Жигулей» гонял ночью по улице Ленской в Петербурге и вскоре попал в ремонтную яму. Гонщик попробовал "газовать", но выехать из канавы уже не получилось.
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Метки: аварии авария дня авто авто аварии ваз видео дтп
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Остается только порадоваться за жильцов, что кара их мудака настигла.
Если не поймет, тогда вот так.
Дауны, которые ставят себе такой выхлоп, запишите звук и врубайте его ночью своим родителям, на полную. Пусть они страдают в первую очередь, если вас таким муда4ьём вырастили.