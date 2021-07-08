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Ночной нарушитель спокойствия на ВАЗе самоликвидировался, угодив в канаву

Ночной нарушитель спокойствия на ВАЗе самоликвидировался, угодив в канаву (2 фото + 1 видео)

Автор:
08 июля 2021 12:20
Сообщество : Аварии
Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   ваз   видео   дтп   
917
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Шумный водитель старых «Жигулей» гонял ночью по улице Ленской в Петербурге и вскоре попал в ремонтную яму. Гонщик попробовал "газовать", но выехать из канавы уже не получилось.

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Метки: аварии   авария дня   авто   авто аварии   ваз   видео   дтп   
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17  комментариев
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6k
Кружок 2 часа назад
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4k
alex Полчаса назад
дебил тупорылый
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33k
Гёз Уленшпигель Полчаса назад
Этот ублюдок самоликвидировался бы если провалился под землю вместе со своим гавноавто. А так отделался лёгким испугом.
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9k
андрей Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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16k
Злобный Члегр 39 минут назад
Все бы ночные гонщики так ныряли!
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77
⛔ Александр ⛔ Злобный Члегр 36 минут назад
И самокатчики.
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67k
Пётровыч 58 минут назад
Ну блин, разбил красную Ferrari F12 berlinetta.
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1k
Pavel Час назад
Надо было его там и закапать в этой яме! Живу в Риге и что меня реально стало радовать так это то что на тех.осмотре стали замерять уровень шумна от авто и мото техники! С улиц стали очень быстро исчезать такие перделки которые не дают ночью спать!
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800
Viktor Час назад
Диаметр выхлопной трубы у таких водителей полностью равен диаметру их изношенного очка, о чём они с радостью информируют всех окружающих.
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1k
Roman Час назад
О да, подобные уроды постоянно под окнами носятся. Причем чем дешевле машина, тем больше понтов. Никогда не понимал, что в голове может быть у дятла, который ночью в спальном районе ревет двигателем так, что стекла дрожат.

Остается только порадоваться за жильцов, что кара их мудака настигла.
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1k
Виталий 2 часа назад
Отличный момент для разъяснительной беседы.
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90
Отец Пигидий 2 часа назад
Вот предупредительная мера

Если не поймет, тогда вот так.

Дауны, которые ставят себе такой выхлоп, запишите звук и врубайте его ночью своим родителям, на полную. Пусть они страдают в первую очередь, если вас таким муда4ьём вырастили.
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17k
Марина 2 часа назад
Эта новость, как котику сметанка. Так же приятна.
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10k
Nikita 2 часа назад
"Самоликвидировался"? Можно было подумать, что он ещё вылетел в траншею через лобовое...
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28k
LEPA 2 часа назад
Мои аплодисменты!
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105
stari4ek 2 часа назад
ГУР закусило
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14k
Сергей 2 часа назад
Далпаиоп малолетний. Понтов дофига, а руки ладошками наружу. Авто не едет от слова совсем.
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