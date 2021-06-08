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Загадочное похищение человека на Сахалине попало на видео

Загадочное похищение человека на Сахалине попало на видео (2 фото)

Автор:
08 июня 2021 14:01
Сообщество : Жить в России
Метки: авто   видео   криминал   похищение   похищение человека   сахалин   фото   
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На Сахалине ночь посреди дороги сбили мужчину, избили его, затолкали в багажник и увезли в неизвестном направлении. Произошедшее очевидцы сняли на видео.

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Метки: авто   видео   криминал   похищение   похищение человека   сахалин   фото   
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