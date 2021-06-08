Загадочное похищение человека на Сахалине попало на видео

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На Сахалине ночь посреди дороги сбили мужчину, избили его, затолкали в багажник и увезли в неизвестном направлении. Произошедшее очевидцы сняли на видео.
Полиция на Сахалине проверяет инцидент с загадочным похищением человека. Двое неизвестных сбили мужчину, нанесли ему телесные повреждения, засунули в багажник и увезли, сообщает издание SKR.SU. При этом потерпевший почти не сопротивляется.
В УМВД РФ отметили, что сообщений по данному инциденту не поступало, а ролик сотрудники полиции нашли в соцсетях. Что стало с похищенным пока неизвестно.
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