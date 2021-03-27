На парней составили семь протоколов за самые разные прегрешения. В числе нарушений им припомнили управление авто при наличие неисправностей, а также "несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, уклонение от исполнения административного наказания, нарушение правил пользования внешними световыми приборами и езду с непристегнутым ремнем." Автомобиль был отправлен на штрафстоянку, а нарушителям пришлось извиняться на камеру. "Мы просим прощения за неуважительное поведение к участникам дорожного движения и за то, что мы открывали двери, громко слушали свою национальную музыку и вели себя недостойно. Просим прощения у граждан города Москва, и полиции, и Росгвардии. Впредь такое больше не повторится", - смущаясь, говорят они.