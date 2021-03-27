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Полиция задержала двух лихачей, ездивших по МКАД на авто с открытыми дверями

Полиция задержала двух лихачей, ездивших по МКАД на авто с открытыми дверями (4 фото + 1 видео)

Автор:
27 марта 2021 07:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: аварийная ситуация   авто   видео   задержание   заниженная подвеска   мкад   
1058
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Совсем случайно парни оказались любителями лезгинки и отечественного авто с заниженной подвеской. От повышенного внимания они смущались, но были вынуждены принести извинения на камеру. Никогда такого не было - и вот опять...

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Метки: аварийная ситуация   авто   видео   задержание   заниженная подвеска   мкад   
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23  комментария
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489
Monher 2 часа назад
Почему КАК? свиньи.
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57k
Александр Ломовицкий Минуту назад
будет так .
сначала увеличится количество дебилов и таких ситуаций на дорогах , а потом госдура закрутит гайки всем водилам да так что яйца затрещат от размеров штрафов (как в Казахстане например) и все начнут плакаться что правительство сволочи душат народ .
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1k
Дмитрий 3 минуты назад
Комментарии понравились: "Бить, трогать...", "Ошибки все делают"....Опять Дагестан и дагестанцы.
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568
Hypnosis 17 минут назад
А обращаются с ними как со свиньями, потому что ведут они себя как свиньи и другого обращения не заслужили
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975
Виктор 18 минут назад
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61k
Доктор Джонс Полчаса назад
Опять эти чумаходы...
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5k
кот базилий Полчаса назад
Надо "хулиганку" им "шить" и на пару лет зоны . Вполне законно, а штрафы - это не наказание.
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1k
Hit Me Полчаса назад
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3k
Том Сойер 37 минут назад
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207
Евгений М 43 минуты назад
две тупых овцы!
а еще обижаются что их никто не любит!чушки
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121
lukamudishev007 50 минут назад
Черножопые мрази!
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5k
кот базилий 52 минуты назад
Опять чурбаноиды, ну каждый день "новости" с этими рожами.
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697
Gayrat 59 минут назад
Извинения вполне уместны. Помимо того, что они нарушили несколько правил ПДД, за что ещё ответят рублём, они ещё и высказали своим поступком крайнее неуважение к другим участникам движения да и к культуре страны в целом, осознанно и без тени сожаления. Единственное, о чем они сожалеют, так это о том, что попались, так что пусть извиняются.
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5k
кот базилий Gayrat 51 минуту назад
Ызвынатся и продолжать дальше хулиганить их национальная черта. Это не люди , а животные.
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259
dranvlad Час назад
Ну нельзя обезьяне привить культуру! Ну нее склад мысле другой. В пиндосии негриллы, в европе полуарабы полунегриллы, а у нас эти черножопые. Ну нельзя сделать обезьяну культурной! Зачем их пускать в культурный мир? Пусть в "своем соку бражат", пока не дойдут до цивилизации. Это же просто... Не спорю, есть среди них здравые, но их единицы. Они, эти "меньшинства", сами призывают и разжигают нацизм своим поведением
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2k
ых dranvlad 36 минут назад
Вот обезьяне-то как раз можно, а этим недочеловекам - нет.
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4k
tamin Час назад
Да на кол их и все дела!
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1k
Лёха Час назад
"Зачем обращаться с ними, как со свиньями?"
Почему как?
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1k
Палыч Час назад
Всегда так и надо задерживать.

Ссылка youtu.be
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8k
Шурум-бурум Час назад
очередные дети б@ядей...
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1k
Руслан Новак 2 часа назад
Давно пора ввести отдельные паспорта для жителей гор. В остальные регионы пускать по визе. Правонарушение - домой коз любить, без права въезда в цивилизацию.
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20k
hebpat 2 часа назад
Действительно зачем так унижать, надо было уважительно впаять им по пару лет колонии, тогда может быть другие задумались, а так заплатят штраф и пойдут опять гулять.
А больше всего в посте возмутило то что этих существ назвали мужчинами, каки млять это мужчины, наличие бороды не делает человека мужчиной...
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1k
NiThR0 hebpat 57 минут назад
У него тоже борода. Найдите 10 отличий)
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