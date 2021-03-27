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Совсем случайно парни оказались любителями лезгинки и отечественного авто с заниженной подвеской. От повышенного внимания они смущались, но были вынуждены принести извинения на камеру. Никогда такого не было - и вот опять...
Пару дней назад в Сети появилось видео, на котором по МКАД передвигается черная машина с открытыми дверями. Из салона доносится лезгинка, а водитель и пассажир, видимо, кайфуют от внимания окружающих и собственной крутости.
Тот факт, что подобное поведение на дороге может стать причиной аварии, мужчин, видимо, не смущал. Зато правоохранительные органы оценили поведение лихачей по достоинству и задержали их для профилактической беседы и наказания. Официальный представитель МВД РФ проккоментировала эту ситуацию так: "Установлено, что в районе 71-го километра МКАД они на ходу открыли двери автомобиля, грубо нарушали ПДД и подвергли опасности жизни и здоровье других участников дорожного движения. Указанная автомашина была остановлена на 87-м километре МКАД. Водитель и пассажир доставлены в ОМВД России по району Бибирево".
На парней составили семь протоколов за самые разные прегрешения. В числе нарушений им припомнили управление авто при наличие неисправностей, а также "несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств, уклонение от исполнения административного наказания, нарушение правил пользования внешними световыми приборами и езду с непристегнутым ремнем." Автомобиль был отправлен на штрафстоянку, а нарушителям пришлось извиняться на камеру. "Мы просим прощения за неуважительное поведение к участникам дорожного движения и за то, что мы открывали двери, громко слушали свою национальную музыку и вели себя недостойно. Просим прощения у граждан города Москва, и полиции, и Росгвардии. Впредь такое больше не повторится", - смущаясь, говорят они.
А еще на одном видео можно было пронаблюдать, в числе прочего, и момент задержания лихих парней. СОБР работает при этом без церемоний, что не очень понравилось некоторым соотечественникам лихачей.
"Зачем обращаться с ними, как со свиньями? Что за унижение?" - писали они в комментариях под видео в региональном Instagram-паблике "life.dagestan", хотя, конечно, здравомыслящих интернет-пользователей было больше. Они заметили, что СОБР по-другому не работает, и национальность задержанных тут не играет никакой роли. А что касается извинений, то эту традицию ввел глава Чечни Рамзан Кадыров. Очень действенный, говорят, метод. Работает круче штрафов. А вы как считаете, уважаемые фишкяне?
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сначала увеличится количество дебилов и таких ситуаций на дорогах , а потом госдура закрутит гайки всем водилам да так что яйца затрещат от размеров штрафов (как в Казахстане например) и все начнут плакаться что правительство сволочи душат народ .
а еще обижаются что их никто не любит!чушки
Почему как?
А больше всего в посте возмутило то что этих существ назвали мужчинами, каки млять это мужчины, наличие бороды не делает человека мужчиной...