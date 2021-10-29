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Сотрудники ФСБ во время лекции задержали студента, призывавшего устроить расстрел в университете

Сотрудники ФСБ во время лекции задержали студента, призывавшего устроить расстрел в университете (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 октября 2021 17:28
Сообщество : Криминал
Метки: Ильназ Галявиев   Угрозы   задержание   расстрел   ростов-на-дону   студент   фсб   
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Неудачная шутка дорого обошлась первокурснику.

В одном из университетов Ростова-на-Дону сотрудники ФСБ прямо во время лекции задержали первокурсника, который в соцсетях призывал устроить расстрел преподавателей и студентов.


Пока точно неизвестно, что именно он написал на своей страничке во "Вконтакте", но СМИ сообщают, что помимо прочего он назвался другом Ильназа Галявиева, устроившего весной массовое убийство в казанской школе. В свете последних событий, преподаватели, увидевшие такой интересный пост учащегося, тут же подняли тревогу и обратились, куда следует.

Во время задержания испуганный студент заявил, что не планировал никого убивать, а просто неудачно пошутил. В университете он уже ничему не научится, поскольку его исключили. Но хотя бы один урок юморист, надеемся, усвоил. Свою вину он признал и пообещал так больше не шутить.

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Метки: Ильназ Галявиев   Угрозы   задержание   расстрел   ростов-на-дону   студент   фсб   
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10  комментариев
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4k
Core 44 минуты назад
А срок где? Еслиб его сразу не скрутили он бы и пошёл стрелять, а так удобно очень, эээ бээээ я тупоооой, просто пашютиль
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1k
AGold 40 секунд назад
мамин-папин террорист
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999
Руслан 7 минут назад
Поколение тик-токеров во всей красе. Нашёл повод для «шуток». Люди гибли, родители до сих пор на валидоле, а тут шутка такая, видите ли. Да и шутка ли? Может реально ебл@н-последователь? Мозга нет, считай калека. Изолировать нах от общества нормальных людей.
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3k
ых 10 минут назад
Херня, в корне неправильное задержание! Надо было задерживать именно та, как будто он реально готовил расстрел - жестко, с кровавыми соплями и причем чтоб как можно больше малолетних долбо@бов стали бы свидетелями этого задержания, вот тогда у многих в голове хоть что-то зашевелилось бы. Да, потом понеслись бы вопли "онижедети", но можно и пережить.
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1k
Yus 13 минут назад
Вот это классно шутканул, а как сейчас родители то смеются. Вся родня животы надрывает
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3k
ржавый гвоздодер 16 минут назад
котях видимо вылез натянув трусы)..идиот
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10k
☾ Атеист ☽ 16 минут назад
За такие шутки в жизни бывают промежутки.. в виде жития в камере))

Дебилушка.
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806
cheff2512 Полчаса назад
Хайпанул так хайпанул))) Идиот!
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25k
Павел Полчаса назад
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45k
zloykoyot Полчаса назад
Урок он усвоит когда срок отпыхтит. А пока он только дрищет дальше чем видит.
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