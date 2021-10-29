Сотрудники ФСБ во время лекции задержали студента, призывавшего устроить расстрел в университете

В одном из университетов Ростова-на-Дону сотрудники ФСБ прямо во время лекции задержали первокурсника, который в соцсетях призывал устроить расстрел преподавателей и студентов.





Пока точно неизвестно, что именно он написал на своей страничке во "Вконтакте", но СМИ сообщают, что помимо прочего он назвался другом Ильназа Галявиева, устроившего весной массовое убийство в казанской школе. В свете последних событий, преподаватели, увидевшие такой интересный пост учащегося, тут же подняли тревогу и обратились, куда следует.