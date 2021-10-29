Сотрудники ФСБ во время лекции задержали студента, призывавшего устроить расстрел в университете

Неудачная шутка дорого обошлась первокурснику.
В одном из университетов Ростова-на-Дону сотрудники ФСБ прямо во время лекции задержали первокурсника, который в соцсетях призывал устроить расстрел преподавателей и студентов.
Пока точно неизвестно, что именно он написал на своей страничке во "Вконтакте", но СМИ сообщают, что помимо прочего он назвался другом Ильназа Галявиева, устроившего весной массовое убийство в казанской школе. В свете последних событий, преподаватели, увидевшие такой интересный пост учащегося, тут же подняли тревогу и обратились, куда следует.
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Во время задержания испуганный студент заявил, что не планировал никого убивать, а просто неудачно пошутил. В университете он уже ничему не научится, поскольку его исключили. Но хотя бы один урок юморист, надеемся, усвоил. Свою вину он признал и пообещал так больше не шутить.
Ну, и традиционное извинение, раскаяние и обещание так больше не делать
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Дебилушка.