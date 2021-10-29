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Астрономы обнаружили первую планету за пределами нашей галактики

Астрономы обнаружили первую планету за пределами нашей галактики (5 фото + 1 видео)

Автор:
29 октября 2021 13:09
Сообщество : Наука
Метки: Ynews   астрономия   исследование   поиск экзопланет   рентгеновские лучи   экзопланеты   
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Ученые, вероятно, впервые нашли планету за пределами Млечного Пути. Она находится в 28 миллионах световых лет от Земли в спиральной галактике Мессье 51, также известной как галактика Водоворот.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   астрономия   исследование   поиск экзопланет   рентгеновские лучи   экзопланеты   
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9  комментариев
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2k
Дмитрий ! 2 часа назад
И что? Нам нужен только ближний космос, всё остальное пустая трата денег.
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2k
Денис Час назад
Землю бы не просрать, как Марс, уже бы достижение для всего человечества.
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20k
Ego sum qui sum 2 часа назад
выезжаем
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3k
PLT LDR 2 часа назад
Ну, что, полетели туда? У кого-нибудь есть расписание звездолётов из ближайшего космопорта? Туда нужна виза? Планета не закрыта на КОВИД карантин? Друг интересуется.
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