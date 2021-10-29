Астрономы обнаружили первую планету за пределами нашей галактики

"К сожалению, чтобы подтвердить, что мы действительно наблюдаем планету, нам, вероятно, придется ждать десятилетия, чтобы увидеть еще один транзит", - сказала соавтор исследования Ниа Имара.



Также есть небольшая вероятность, что затемнение в звездной системе M51-ULS-1 могло быть вызвано порывом ветра или газом.



"Мы знаем, что делаем смелое заявление, поэтому ожидаем, что другие астрономы очень внимательно изучат его, - добавила соавтор исследования Джулия Берндтссон из Принстонского университета. - Мы думаем, что у нас есть веские аргументы, и именно так работает наука".



Если предположить, что планета существует, у нее вполне могло быть "бурное и жестокое прошлое", - отметили в заявлении НАСА, поскольку нейтронная звезда или черная дыра были созданы в результате взрыва сверхновой. Также возможно, что звезда-компаньон в конечном итоге станет сверхновой, поразив планету с высоким уровнем радиации, когда-нибудь в будущем.



Научное астрономическое сообщество взволновано перспективами, которые открывает метод поиска экзопланет за пределами нашей галактики с использованием рентгеновских лучей. Ученые надеются изучить все доступные данные и сделать новые открытия.



Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.