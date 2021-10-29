Астрономы обнаружили первую планету за пределами нашей галактики

329
5
1
Ученые, вероятно, впервые нашли планету за пределами Млечного Пути. Она находится в 28 миллионах световых лет от Земли в спиральной галактике Мессье 51, также известной как галактика Водоворот.
Исследователи использовали рентгеновскую обсерваторию Чандра НАСА и телескоп XMM-Newton Европейского космического агентства.
Все экзопланеты, которые были обнаружены к настоящему времени (более четырех тысяч), были замечены в Млечном Пути, причем большинство из них находится на расстоянии менее 3000 световых лет от Земли.
Новый объект был обнаружен при изучении провалов в рентгеновских лучах от рентгеновских двойных систем, которые часто имеют нейтронную звезду или черную дыру, тянущую газ перед звездой-компаньоном.
Новый объект был обнаружен при изучении провалов в рентгеновских лучах от рентгеновских двойных систем, которые часто имеют нейтронную звезду или черную дыру, тянущую газ перед звездой-компаньоном.
"Мы пытаемся открыть совершенно новую арену для поиска других миров, ища планеты-кандидаты в рентгеновских лучах, - стратегия, которая позволяет обнаруживать их в других галактиках", - сказала ведущий автор исследования Розанна Ди Стефано из Гарварда в заявлении Центра астрофизики университета.
Потенциальная экзопланета была найдена с помощью метода транзитов. Этот фотометрический метод основан на обнаружении падения светимости звезды во время прохождения планеты перед её диском. Он учитывает провалы в рентгеновских лучах, когда планета проходит перед звездой. Любой материал рядом с нейтронной звездой или черной дырой "перегревается" и светится в рентгеновских лучах.
"Рентгеновские двойные системы могут быть идеальным местом для поиска планет, потому что, хотя они в миллион раз ярче, чем наше Солнце, рентгеновские лучи приходят из очень маленькой области", - добавила Ди Стефано в отдельном заявлении.
Потенциальная экзопланета была найдена с помощью метода транзитов. Этот фотометрический метод основан на обнаружении падения светимости звезды во время прохождения планеты перед её диском. Он учитывает провалы в рентгеновских лучах, когда планета проходит перед звездой. Любой материал рядом с нейтронной звездой или черной дырой "перегревается" и светится в рентгеновских лучах.
"Рентгеновские двойные системы могут быть идеальным местом для поиска планет, потому что, хотя они в миллион раз ярче, чем наше Солнце, рентгеновские лучи приходят из очень маленькой области", - добавила Ди Стефано в отдельном заявлении.
Обнаруженная планета может быть частью звездной системы, известной как M51-ULS-1. В системе есть либо черная дыра, либо нейтронная звезда, а также звезда-компаньон с массой примерно в 20 раз больше массы Солнца.
Рентгеновское излучение упало до нуля во время наблюдения за системой, что указывает на то, что планета примерно такого же размера, как Сатурн, и вращается вокруг нейтронной звезды или черной дыры на расстоянии примерно в два раза большем, чем то, на котором Сатурн вращается вокруг Солнца.
Необходимы дополнительные данные, чтобы подтвердить существование ее планеты, чего может не случиться в течение десятилетий, поскольку в планета попадает в нужную для исследования точку примерно раз в 70 лет.
Рентгеновское излучение упало до нуля во время наблюдения за системой, что указывает на то, что планета примерно такого же размера, как Сатурн, и вращается вокруг нейтронной звезды или черной дыры на расстоянии примерно в два раза большем, чем то, на котором Сатурн вращается вокруг Солнца.
Необходимы дополнительные данные, чтобы подтвердить существование ее планеты, чего может не случиться в течение десятилетий, поскольку в планета попадает в нужную для исследования точку примерно раз в 70 лет.
"К сожалению, чтобы подтвердить, что мы действительно наблюдаем планету, нам, вероятно, придется ждать десятилетия, чтобы увидеть еще один транзит", - сказала соавтор исследования Ниа Имара.
Также есть небольшая вероятность, что затемнение в звездной системе M51-ULS-1 могло быть вызвано порывом ветра или газом.
"Мы знаем, что делаем смелое заявление, поэтому ожидаем, что другие астрономы очень внимательно изучат его, - добавила соавтор исследования Джулия Берндтссон из Принстонского университета. - Мы думаем, что у нас есть веские аргументы, и именно так работает наука".
Если предположить, что планета существует, у нее вполне могло быть "бурное и жестокое прошлое", - отметили в заявлении НАСА, поскольку нейтронная звезда или черная дыра были созданы в результате взрыва сверхновой. Также возможно, что звезда-компаньон в конечном итоге станет сверхновой, поразив планету с высоким уровнем радиации, когда-нибудь в будущем.
Научное астрономическое сообщество взволновано перспективами, которые открывает метод поиска экзопланет за пределами нашей галактики с использованием рентгеновских лучей. Ученые надеются изучить все доступные данные и сделать новые открытия.
Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.
Также есть небольшая вероятность, что затемнение в звездной системе M51-ULS-1 могло быть вызвано порывом ветра или газом.
"Мы знаем, что делаем смелое заявление, поэтому ожидаем, что другие астрономы очень внимательно изучат его, - добавила соавтор исследования Джулия Берндтссон из Принстонского университета. - Мы думаем, что у нас есть веские аргументы, и именно так работает наука".
Если предположить, что планета существует, у нее вполне могло быть "бурное и жестокое прошлое", - отметили в заявлении НАСА, поскольку нейтронная звезда или черная дыра были созданы в результате взрыва сверхновой. Также возможно, что звезда-компаньон в конечном итоге станет сверхновой, поразив планету с высоким уровнем радиации, когда-нибудь в будущем.
Научное астрономическое сообщество взволновано перспективами, которые открывает метод поиска экзопланет за пределами нашей галактики с использованием рентгеновских лучей. Ученые надеются изучить все доступные данные и сделать новые открытия.
Исследование опубликовано в журнале Nature Astronomy.
Источник: — переведено специально для fishki.net
Ссылки по теме:
- Ученые провели серьезное исследование ради спасения судна "Мэри Роуз"
- В Шанхае заработал крупнейший в мире астрономический музей
- Бесплодная Амазония и раскаленная Индия: ученые предсказали, как изменится климат к 2500 году
- В Шанхае открылся крупнейший в мире астрономический музей
- Астрономы сделали зрелищные снимки астероида Клеопатра
15
Понравилось15
Новости партнёров