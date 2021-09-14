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Астрономы сделали зрелищные снимки астероида Клеопатра

Астрономы сделали зрелищные снимки астероида Клеопатра (5 фото)

Автор:
14 сентября 2021 12:15
Сообщество : Наука
Метки: ynews   астероид   астрономия   интересно   исследование   телескоп   
169
5
Астероид Клеопатра, открытый в 1880 году австрийским ученым Иоганном Палисом, имеет необычную форму, напоминающую собачью кость. Ранее у астрономов не было возможности получить четкие изображение этого объекта, но с помощью Большого телескопа в Чили и прибора Sphere его наконец-то удалось рассмотреть как следует.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: ynews   астероид   астрономия   интересно   исследование   телескоп   
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4  комментария
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537
Mowgley Час назад
Прокладка какая-то летает
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Свирепый Бамбр 8 минут назад
Закупаем пиво! К нам летит арахис!

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2k
Евгений Кондратьев 58 минут назад
*длина астероида составляет 270 километров, а ширина - 93 километра*
И при это 2 спутника??? Да ладно? Какой то уникальный объект прям
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6k
Sterling Malory Archer Час назад
Космос от Евы! Наверное полный бред скопипастила
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