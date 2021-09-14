Астрономы сделали зрелищные снимки астероида Клеопатра

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Астероид Клеопатра, открытый в 1880 году австрийским ученым Иоганном Палисом, имеет необычную форму, напоминающую собачью кость. Ранее у астрономов не было возможности получить четкие изображение этого объекта, но с помощью Большого телескопа в Чили и прибора Sphere его наконец-то удалось рассмотреть как следует.
Астероид Клеопатра, открытый в 1880 году австрийским ученым Иоганном Палисом, имеет необычную форму, напоминающую собачью кость. Ранее у астрономов не было возможности получить четкие изображение этого объекта, но с помощью телескопа в Чили и прибора Sphere его наконец-то удалось рассмотреть как следует.
Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics. Астероид Клеопатра расположен в поясе между Юпитером и Марсом на расстоянии 200 миллионов километров от Земли. Он состоит из двух частей, которые соединены перешейком, а рядом с астероидом находятся два его спутника - Алексгелиос и Клеоселена. Эти маленькие луны получили названия в честь детей царицы Клеопатры - Александра Гелиоса и Клеопатры Селены II.
На основании новых данных ученые смогли уточнить размеры небесного тела, разработать его 3D-модель и определить орбиты его спутников. Судя по наблюдениям, длина астероида составляет 270 километров, а ширина - 93 километра. Клеопатра оказалась гораздо больше, чем предполагалось ранее.
Результаты исследования опубликованы в журнале Astronomy & Astrophysics. Астероид Клеопатра расположен в поясе между Юпитером и Марсом на расстоянии 200 миллионов километров от Земли. Он состоит из двух частей, которые соединены перешейком, а рядом с астероидом находятся два его спутника - Алексгелиос и Клеоселена. Эти маленькие луны получили названия в честь детей царицы Клеопатры - Александра Гелиоса и Клеопатры Селены II.
На основании новых данных ученые смогли уточнить размеры небесного тела, разработать его 3D-модель и определить орбиты его спутников. Судя по наблюдениям, длина астероида составляет 270 километров, а ширина - 93 километра. Клеопатра оказалась гораздо больше, чем предполагалось ранее.
На этих одиннадцати изображениях астероид Клеопатра виден под разными углами во время своего вращения. Изображения были сделаны в разное время в период с 2017 по 2019 год. Их обрабатывала международная команда под руководством Института SETI в Маунтин-Вью, штат Калифорния.
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На этом изображении - сравнение размеров астероида Клеопатра с Чили, где расположен телескоп VLT (Чрезвычайно Большой Телескоп).
3D-модель астероида показала, что одна его доля больше другой. Плотность астероида составляет всего 3,4 грамма на кубический сантиметр, а не 4,5 грамма, как считалось до этого. Эта плотность вдвое меньше плотности железа, а это означает, что странный астероид примерно на треть менее массивен, чем считалось ранее, а луны находятся в другом месте.
Новые данные и сложное моделирование позволили ученым точно описать, как гравитация Клеопатры влияет на сложные движения Алексгелиоса и Клеоселены.
3D-модель астероида показала, что одна его доля больше другой. Плотность астероида составляет всего 3,4 грамма на кубический сантиметр, а не 4,5 грамма, как считалось до этого. Эта плотность вдвое меньше плотности железа, а это означает, что странный астероид примерно на треть менее массивен, чем считалось ранее, а луны находятся в другом месте.
Новые данные и сложное моделирование позволили ученым точно описать, как гравитация Клеопатры влияет на сложные движения Алексгелиоса и Клеоселены.
Низкая плотность предполагает, что Клеопатра имеет пористую структуру и может быть немногим больше, чем "грудой щебня", что свидетельствует о том, что она, вероятно, образовалась, когда материя снова собрался вместе после гигантского удара.
Ученые также обнаружили, что астероид вращается с огромной скоростью, так что если бы он двигался быстрее, он начал бы разваливаться, и любой крошечный удар от другого космического тела мог бы отправить осколки от него в космос.
Маркис и его команда полагают, что эти камешки могли впоследствии сформировать спутники Алексгелиос и Клеоселену, а это означает, что Клеопатра действительно родила свои собственные луны.
Ученые также обнаружили, что астероид вращается с огромной скоростью, так что если бы он двигался быстрее, он начал бы разваливаться, и любой крошечный удар от другого космического тела мог бы отправить осколки от него в космос.
Маркис и его команда полагают, что эти камешки могли впоследствии сформировать спутники Алексгелиос и Клеоселену, а это означает, что Клеопатра действительно родила свои собственные луны.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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И при это 2 спутника??? Да ладно? Какой то уникальный объект прям