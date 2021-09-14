Астрономы сделали зрелищные снимки астероида Клеопатра

Низкая плотность предполагает, что Клеопатра имеет пористую структуру и может быть немногим больше, чем "грудой щебня", что свидетельствует о том, что она, вероятно, образовалась, когда материя снова собрался вместе после гигантского удара.



Ученые также обнаружили, что астероид вращается с огромной скоростью, так что если бы он двигался быстрее, он начал бы разваливаться, и любой крошечный удар от другого космического тела мог бы отправить осколки от него в космос.



Маркис и его команда полагают, что эти камешки могли впоследствии сформировать спутники Алексгелиос и Клеоселену, а это означает, что Клеопатра действительно родила свои собственные луны.