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Эмпатия в психологии: что это простыми словами

Эмпатия в психологии: что это простыми словами (4 фото)

Автор:
21 января 2021 09:16
Сообщество : Психология
Метки: Эмпатия   интересно   простыми словами   психология   факты   фото   
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Эмпатия – это одна из самых полезных способностей в современном мире. Она помогает и в личной жизни, и в общении с друзьями, и даже в работе. Действительно, этот навык помогает понимать эмоции и переживания других людей по жестам, мимике, движениям глаз, смене интонации и прочим едва заметным мелочам. Сегодня мы подробно разберёмся с тем, что такое эмпатия, какой она бывает, какие преимущества даёт и как можно развить в себе эту способность.

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Метки: Эмпатия   интересно   простыми словами   психология   факты   фото   
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1  комментарий
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Doomer 17 минут назад
Эмпатия - это конечно неплохо. Но в общественном транспорте или гипермаркете... как в помойке сидишь. А если ты при всём ещё и интроверт, то у тебя задача - не превратиться в мизантропа.
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