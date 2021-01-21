Эмпатия в психологии: что это простыми словами

Как развить эмпатию?

Основательно разобравшись в том, что такое эмпатия, можно заключить, что это очень полезный навык. Её действительно стоит развивать ради того, чтобы улучшить свои отношения с окружающими. Существует несколько универсальных советов, которые помогут развить эмпатию любому человеку, даже если от природы у него эта способность практически отсутствует.

1. Расширяйте круг общения

С годами нам становится сложнее пускать в свою жизнь новых людей, особенно если они сильно отличаются от нас. Нужно бороться с этой консервативностью и чаще взаимодействовать с людьми не из своего круга общения. Вас пугают многочисленные татуировки, пирсинг, необычные прически и странная одежда? Попробуйте пообщаться с таким человеком, и вполне вероятно, что вы избавитесь от части предубеждений, а вместе с тем повысится и ваш уровень эмпатии. Общайтесь с «другими» людьми и учитесь смотреть на мир их глазами. Это очень мощное упражнение, которое научит вас лучше понимать чужие мотивы, цели и эмоции.

2. Учитесь слушать

Умение слушать – один из главных навыков эмпатов, ведь они замечают, как меняется настроение людей, когда им позволяют выговориться. Учитесь слушать и заставляйте себя делать это постоянно. Каждый раз при общении обращайте внимание на то, слушаете ли вы собеседника или просто стремитесь побольше рассказать от себя, не особо вслушиваясь в его реплики. Умение слушать – важная составляющая умения сочувствовать.

Чтобы стать хорошим собеседником, выполняйте пять несложных упражнений:

Сосредотачивайтесь на теме разговора. Во время общения мы часто «витаем в облаках», думая о работе или семейных проблемах. Старайтесь избегать этого, вникая в тему, о которой говорите. Слушайте собеседника и отвечайте вдумчиво. Не перебивайте. Всегда давайте собеседнику завершить фразу, даже если вам кажется, что вы уже уловили его мысль и готовы отвечать. Периодически подытоживайте сказанное. Когда собеседник завершает мысль, перефразируйте её кратко и уточните, всё ли вы правильно поняли. Это разовьёт в вас привычку слушать более внимательно, детально анализирую смысл сказанного. Собеседнику же будет приятно, что вы внимательно слушаете и придаёте значение его словам. Задавайте уточняющие вопросы. Это упражнение, как и предыдущее, научит вас внимательнее слушать собеседника, а ему покажет, что вам интересны его мысли. Делайте паузы. Не нужно начинать говорить сразу после того, как договорит собеседник. Пауза в одну-две секунды позволит вам лучше сформулировать мысль, а собеседник сможет добавить что-то к сказанному, не перебивая вас. Кроме того, людей, выдерживающих подобные паузы, обычно считают очень адекватными и рассудительными.

Активное слушание – это не только отличное упражнение для развития эмпатии, но и ценный социальный навык. У каждого собеседника после общения с вами будет сохраняться положительное впечатление, ведь все люди очень любят, когда их внимательно выслушивают.

3. Читайте художественные произведения

Даже прекрасно осознавая, что персонажи романа вымышлены, мы всё равно сочувствуем им. При этом большинство художественных произведений пишется так, чтобы акцентировать внимание читателя на переживаниях главных героев. Авторы стремятся максимально передать эмоции персонажа, показать его развитие с учетом пережитого опыта. Благодаря этому эмпатия может пробудиться даже у человека, который в обычной жизни лишён данной способности. Существуют исследования, показывающие, что классическая художественная литература гораздо лучше развивает эмпатию, чем современная беллетристика.

4. Общайтесь в стрессовых ситуациях

Известно, что стрессовые ситуации способствуют быстрому и сильному эмоциональному сближению людей (учитывайте это, планируя следующее свидание). В связи с этим и эмпатия в состоянии стресса проявляется гораздо сильнее. Разумеется, под стрессом подразумевается любая волнующая ситуация, провоцирующая выброс адреналина. Активные игры, спортивные состязания, даже обычные видеоигры, если в них достаточно азарта, делают людей более открытыми в эмоциональном плане. И это отличная возможность для тренировки эмпатии.

Заключение

Дорогие друзья, вот мы с Вами и узнали, что такое эмпатия. Давайте подведем краткий итог. Эмпатия – это способность чувствовать чужие эмоции и разделять их. Настоящие эмпаты не просто различают чужие эмоции, они буквально погружаются в эмоциональное состояние другого человека. Иногда эмоциональная связь может быть излишне сильной и даже мучительной для эмпата. Но в большинстве случаев эмпатия является очень ценным навыком, который помогает устраивать личную жизнь, находить друзей и даже продвигаться по карьерной лестнице. Поэтому эмпатию необходимо развивать. А сделать это помогут несложные упражнения, которые мы сегодня рассмотрели – обязательно запомните их или запишите.