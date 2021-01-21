Эмпатия в психологии: что это простыми словами

Эмпатия – это одна из самых полезных способностей в современном мире. Она помогает и в личной жизни, и в общении с друзьями, и даже в работе. Действительно, этот навык помогает понимать эмоции и переживания других людей по жестам, мимике, движениям глаз, смене интонации и прочим едва заметным мелочам. Сегодня мы подробно разберёмся с тем, что такое эмпатия, какой она бывает, какие преимущества даёт и как можно развить в себе эту способность.
Что такое эмпатия?
Эмпатия — это способность чувствовать эмоциональное состояние другого человека, осознавать степень его переживаний.
Эмпатия является ключевым элементом эмоционального интеллекта, она полезна в общении и помогает находить общий язык с разными людьми. При этом у неё есть и отрицательная сторона – порой её сложно контролировать. Те, у кого хорошо развита данная способность, сильнее сопереживают людям, попавшим в беду. А чрезмерное сочувствие может доставлять неудобства.
Несмотря на некоторые «побочные эффекты», эмпатия считается ценным талантом, помогающим человеку в жизни. Людей, способных сопереживать, всегда ценят как друзей, им доверяют и в целом относятся к ним лучше. Умение чувствовать эмоции и делиться ими необходимо и для того, чтобы построить романтические отношения и создать крепкую семью.
Эмпатия присутствует у каждого из нас с рождения. Маленький ребёнок, ещё не научившись говорить, уже тонко чувствует, когда его мама чем-то расстроена или обрадована. По мере взросления мы учимся понимать слова и говорить, а вот способность чувствовать чужие эмоции постепенно ослабевает. Отчасти это объясняется защитным механизмом нашей психики: каждый человек со временем «черствеет», чтобы проще справляться с негативными переживаниями. Параллельно с этим притупляется и эмпатия.
Слово «эмпатия» начал использовать в своих работах Эдвард Титченер в конце 19 века. В психологии и смежных науках есть разные трактовки данного термина. Так Зигмунд Фрейд утверждал, что психотерапевт, чтобы понять психическое состояние пациента, ставит себя на его место и анализирует собственные чувства. В этом он видел одно из проявлений эмпатии. Современные психологи также считают, что этот навык является одним из важнейших в их профессии.
Уровни эмпатии
Сила эмпатии у разных людей может варьироваться в широких пределах. Чтобы упростить классификацию, в психологии выделяют четыре уровня эмпатии:
1. Низкий. Людей, у которых уровень эмпатии очень низок, называют антиэмпатами. Они практически полностью лишены способности к сопереживанию, поэтому им сложно посмотреть на ситуацию чужими глазами. Обычно таких людей сторонятся, считая их холодными и черствыми. Но они сами и являются первоочередными жертвами собственной антиэмпатии. Им гораздо сложнее вливаться в коллектив, находить друзей и строить романтические отношения.
Не следует путать антиэмпатов с социопатами. И те, и другие практически полностью лишены способности к сопереживанию. Но в отличие от социопатов, антиэмпаты умеют отличать добро от зла. Все их проблемы ограничиваются неспособностью понимать других людей, находить общий язык и сближаться с ними.
2. Нормальный. Это самый обычный уровень эмпатии, свойственный большинству людей. Среднестатистический человек хорошо понимает чужие эмоции, но относится к ним равнодушно. Сочувствие он обычно проявляет только по отношению к друзьям и членам семьи, причём по-настоящему искренним это сочувствие бывает, только когда речь идёт о действительно близком человеке.
3. Высокий. Высокий уровень эмпатии подразумевает не только понимание чужих эмоций, но и сопереживание. Человек с высоким уровнем эмпатии обычно сочувствует сильнее и искреннее, но реже высказывает сочувствие вслух, поскольку старается быть деликатнее. Такие люди быстро сближаются с новыми знакомыми, им проще заводить друзей и строить романтические отношения, поскольку они без лишних слов видят, кому симпатичны.
Эмпаты (люди с высоким уровнем эмпатии) обычно хорошо ладят с окружающими. Но сами они часто бывают недовольны, когда другие люди непроизвольно игнорируют их чувства. Подобная «черствость», особенно со стороны самых близких, иногда выводит их из себя.
4. Повышенный. Этот уровень эмпатии можно считать болезненным. Человек настолько сильно проникается чужими переживаниями, что порой не способен отличить их от собственных. Это создаёт ему серьёзные проблемы. Он испытывает дискомфорт, подавленность, необоснованное чувство вины и даже физическое недомогание. В психологии это называется «аффективной эмпатией». Если человек наделён такой сильной эмпатией, но при этом способен контролировать её, она может помочь во многих профессиях (например в психологии или некоторых видах торговли).
Виды эмпатии
В психологии выделяют три формы эмпатии:
- Эмоциональная. Человек буквально проецирует на себя чужие чувства, полностью перенимает эмоциональное состояние. Он может наравне с другим человеком испытывать его радость, тоску или разочарование. Благодаря зеркальным нейронам эти чувства для него неотличимы от собственных, хотя в большинстве случаев менее интенсивны. Обычно такие эмпаты болезненно воспринимают новостные сюжеты о катастрофах и бедствиях, поскольку на них сваливается огромный груз сострадания к незнакомым людям.
- Когнитивная (рациональная). У этой формы эмпатии несколько иная природа. Прежде чем начать сочувствовать, человек рационально оценивает ситуацию. Обычно анализу подвергается сама ситуация, поведение другого человека, его мимика, жесты и прочие аспекты поведения. Когнитивная эмпатия полезна в деловых отношениях, поскольку позволяет достаточно точно понимать чувства собеседника, не растрачивая при этом эмоциональную энергию.
- Предикативная (интуитивная). Данная форма эмпатии позволяет предсказать чувства и переживания другого человека в конкретных обстоятельствах. Обычно люди с данной формой эмпатии очень тактичны, они тщательно продумывают и взвешивают каждый шаг. Планируя какое-то важное дело (например, свидание), интуитивный эмпат на первое место ставит эмоции своего партнера и продумывает каждую деталь, оценивая предполагаемую реакцию.
Все три формы эмпатии могут быть развиты в разной степени. У одних людей они все развиты достаточно хорошо, у других отчетливо выделяется какая-то одна. И только когда ни одна из форм эмпатии не проявляется достаточно сильно, говорят, что человек – антиэмпат.
Плюсы и минусы эмпатии
Эмпатия – это ценная способность, необходимая во всех сферах жизни. Она помогает нам лучше понимать деловых партнеров и клиентов, находить друзей, строить романтические отношения и создавать крепкие семьи. Однако есть у неё и недостатки, которые также следует учитывать. Чтобы тщательно взвесить плюсы и минусы эмпатии, рассмотрим их подробнее.
Плюсы эмпатии:
- успешность в любых формах отношений с другими людьми;
- способность к сочувствию и эмоциональной поддержке;
- умение быстро выявлять ложь и мошенничество;
- умение хорошо ладить с окружающими и избегать конфликтов;
- успешность в карьере и деловых отношениях.
Минусы эмпатии:
- болезненное переживание чужих неудач;
- повышенная тревожность;
- вспыльчивость, негативная реакция на черствость близких;
- быстрое эмоциональное выгорание;
- высокая вероятность психических расстройств.
Как видите, все минусы эмпатии связаны с ситуациями, когда она выходит из-под контроля. Если человек перестаёт её контролировать, он начинает страдать из-за чужих эмоций и накапливать в себе негатив. Результатом может стать эмоциональная нестабильность, вспыльчивость и даже расстройства психики. Те же, кто способен контролировать свою эмпатию, обычно получают существенные преимущества от данной способности.
Как развить эмпатию?
Основательно разобравшись в том, что такое эмпатия, можно заключить, что это очень полезный навык. Её действительно стоит развивать ради того, чтобы улучшить свои отношения с окружающими. Существует несколько универсальных советов, которые помогут развить эмпатию любому человеку, даже если от природы у него эта способность практически отсутствует.
1. Расширяйте круг общения
С годами нам становится сложнее пускать в свою жизнь новых людей, особенно если они сильно отличаются от нас. Нужно бороться с этой консервативностью и чаще взаимодействовать с людьми не из своего круга общения. Вас пугают многочисленные татуировки, пирсинг, необычные прически и странная одежда? Попробуйте пообщаться с таким человеком, и вполне вероятно, что вы избавитесь от части предубеждений, а вместе с тем повысится и ваш уровень эмпатии. Общайтесь с «другими» людьми и учитесь смотреть на мир их глазами. Это очень мощное упражнение, которое научит вас лучше понимать чужие мотивы, цели и эмоции.
2. Учитесь слушать
Умение слушать – один из главных навыков эмпатов, ведь они замечают, как меняется настроение людей, когда им позволяют выговориться. Учитесь слушать и заставляйте себя делать это постоянно. Каждый раз при общении обращайте внимание на то, слушаете ли вы собеседника или просто стремитесь побольше рассказать от себя, не особо вслушиваясь в его реплики. Умение слушать – важная составляющая умения сочувствовать.
Чтобы стать хорошим собеседником, выполняйте пять несложных упражнений:
- Сосредотачивайтесь на теме разговора. Во время общения мы часто «витаем в облаках», думая о работе или семейных проблемах. Старайтесь избегать этого, вникая в тему, о которой говорите. Слушайте собеседника и отвечайте вдумчиво.
- Не перебивайте. Всегда давайте собеседнику завершить фразу, даже если вам кажется, что вы уже уловили его мысль и готовы отвечать.
- Периодически подытоживайте сказанное. Когда собеседник завершает мысль, перефразируйте её кратко и уточните, всё ли вы правильно поняли. Это разовьёт в вас привычку слушать более внимательно, детально анализирую смысл сказанного. Собеседнику же будет приятно, что вы внимательно слушаете и придаёте значение его словам.
- Задавайте уточняющие вопросы. Это упражнение, как и предыдущее, научит вас внимательнее слушать собеседника, а ему покажет, что вам интересны его мысли.
- Делайте паузы. Не нужно начинать говорить сразу после того, как договорит собеседник. Пауза в одну-две секунды позволит вам лучше сформулировать мысль, а собеседник сможет добавить что-то к сказанному, не перебивая вас. Кроме того, людей, выдерживающих подобные паузы, обычно считают очень адекватными и рассудительными.
Активное слушание – это не только отличное упражнение для развития эмпатии, но и ценный социальный навык. У каждого собеседника после общения с вами будет сохраняться положительное впечатление, ведь все люди очень любят, когда их внимательно выслушивают.
3. Читайте художественные произведения
Даже прекрасно осознавая, что персонажи романа вымышлены, мы всё равно сочувствуем им. При этом большинство художественных произведений пишется так, чтобы акцентировать внимание читателя на переживаниях главных героев. Авторы стремятся максимально передать эмоции персонажа, показать его развитие с учетом пережитого опыта. Благодаря этому эмпатия может пробудиться даже у человека, который в обычной жизни лишён данной способности. Существуют исследования, показывающие, что классическая художественная литература гораздо лучше развивает эмпатию, чем современная беллетристика.
4. Общайтесь в стрессовых ситуациях
Известно, что стрессовые ситуации способствуют быстрому и сильному эмоциональному сближению людей (учитывайте это, планируя следующее свидание). В связи с этим и эмпатия в состоянии стресса проявляется гораздо сильнее. Разумеется, под стрессом подразумевается любая волнующая ситуация, провоцирующая выброс адреналина. Активные игры, спортивные состязания, даже обычные видеоигры, если в них достаточно азарта, делают людей более открытыми в эмоциональном плане. И это отличная возможность для тренировки эмпатии.
Заключение
Дорогие друзья, вот мы с Вами и узнали, что такое эмпатия. Давайте подведем краткий итог. Эмпатия – это способность чувствовать чужие эмоции и разделять их. Настоящие эмпаты не просто различают чужие эмоции, они буквально погружаются в эмоциональное состояние другого человека. Иногда эмоциональная связь может быть излишне сильной и даже мучительной для эмпата. Но в большинстве случаев эмпатия является очень ценным навыком, который помогает устраивать личную жизнь, находить друзей и даже продвигаться по карьерной лестнице. Поэтому эмпатию необходимо развивать. А сделать это помогут несложные упражнения, которые мы сегодня рассмотрели – обязательно запомните их или запишите.
Источник:
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