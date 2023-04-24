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Тест: Отличается ли ваш биологический возраст от психологического?

Тест: Отличается ли ваш биологический возраст от психологического?

Автор:
24 апреля 2023 17:33
Сообщество : Психология
Метки: Тесты   психологические тесты   психология   тест   тесты на возраст   тесты по психологии   
2576
1
Шуточный тест, построенный на вполне серьёзных работах психологов. Как сильно ваш "настоящий" возраст отличается от вашего поведения, взглядов и мироощущения? Ответить неправильно просто нельзя.

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Метки: Тесты   психологические тесты   психология   тест   тесты на возраст   тесты по психологии   
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42  комментария
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7k
Горец Ю Час назад
20 лет скинули)))
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13k
Alex 19 секунд назад
Норм, всё так, улыбаемся и машем, а вы все старые зануды

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41
TheTJNiki Минуту назад
мне 40, тест 35 . приемлимо
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69
Евгений 3 минуты назад
Дали 44, в реале 35
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3k
5010_BIRD 6 минут назад
Мне 42 а дали 17.

Тест показал, что вы в душе настоящий подросток. Вы воспринимаете мир так, как это свойственно семнадцатилетним. Сколько вам на самом деле? Совпадает ли ваш психологический возраст и биологический?
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4k
foggen2 7 минут назад
****Вы ведёте себя как человек, которому вчера исполнилось 44.*****
По факту мне 42.Почти угадали.
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12k
Shtoppi 9 минут назад
тест полная херня. мозги е_бать легковерным. видимо это одна из форм инфоцыганства.
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26k
Егор 13 минут назад
Убавили 6 лет.
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939
Просто чувак в интернете 15 минут назад
31 но дали 60
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3k
Федя Хитрый 17 минут назад
Прикол. 44 года. так и есть на самом деле
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6k
Серега Полчаса назад
35/35 совпало
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1k
Виктор Глущенко Полчаса назад
Ваш психологический возраст 35 лет. Идеальная середина. Вы не превратились в брюзгу, но и не юный идеалист. Сколько вам на самом деле?

Мне 55 .
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14k
banzai7 Полчаса назад
Прибавили. 9 см.
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104k
parallax Полчаса назад
"вы предпенсионер "

Тест ясновидец
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3k
Буратино Полчаса назад
десятку скостили )))
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79
arh-es Полчаса назад
Дали 60, но, т.к. мне 65, всё неплохо...
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97
александр ломовицкий 37 минут назад
43 но я такое дерьмо видел что на три жизни хватит нормальным людям.
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14k
a_komolow 38 минут назад
Помолодили в 2 раза!
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24k
Тигран Саркисян 44 минуты назад
Пилять 60 лет дали сук а мне 42)))
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1k
master_luga 46 минут назад
Да ну на....
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74k
Viktor 48 минут назад
На четыре года омолодили, а так всё правильно.
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