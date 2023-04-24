Тест: Отличается ли ваш биологический возраст от психологического?

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Шуточный тест, построенный на вполне серьёзных работах психологов. Как сильно ваш "настоящий" возраст отличается от вашего поведения, взглядов и мироощущения? Ответить неправильно просто нельзя.
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Тест показал, что вы в душе настоящий подросток. Вы воспринимаете мир так, как это свойственно семнадцатилетним. Сколько вам на самом деле? Совпадает ли ваш психологический возраст и биологический?
По факту мне 42.Почти угадали.
Мне 55 .
Тест ясновидец