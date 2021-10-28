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Что за штука: самые странные находки

Что за штука: самые странные находки (24 фото)

Автор:
28 октября 2021 21:34
Метки: вопросы   находки   ответы   
1061
24

Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.

1. "Я купил этот предмет из Индии на распродаже старых вещей. Что это такое?"

×

Ответ: "Это лишь декоративная ваза, у нее нет конкретной практичной цели"


2. "Что это такое? Кто знает?

Ответ: "Это - музыка ветра - предмет, который часто помещают у входной двери или на улице. Полностью он выглядит так:"

3. "Что это за инструмент? Он довольно таки маленький"

Ответ: "С его помощью делают лунки в земле"


4. "Нашел это в доме своей бабушки. Что это такое?"

Ответ: "Это око защищающее от зла - сувенир, который многие используют как оберег"


5. "Медная трубка, латунный колпачок и неизвестная штука внутри. Чем это может быть?"

Ответ: "Это клапан для хладагента, такие используются в системах кондиционирования"


6. "Это устройство имеет зеленую квадратную линзу (с крышкой) с одной стороны и круглую линзу с противоположной стороны. Чем это может быть?"

Ответ: "Это разновидность микроскопа"


7. "Некий, очень легкий предмет, который комфортно ложится в руку. Что это такое?"

Ответ: "Это "мыло" из нержавеющей стали. С его помощью убирают с рук неприятный запах, который остается после нарезания лука или чеснока"


8. "Что это за металлическая стойка или крепление?"

Ответ: "Она позволяет установить на свое авто дополнительное зеркало бокового вида"

9. "Что это за сфера из металла с вырезом?"

Ответ: "Такие сферы называют SMR и используются они при работе с лазерными трекерами"


10. "Шесть металлических штуковин в футляре. Нашел среди старых вещей. Чем это может быть?"

Ответ: "Это стержни для зондирования"


11. "Какой-то кусок пластика с отметками. Зачем такой нужен?"

Ответ: "Это датчик трещин. Если трещина увеличивается со временем, то и положение красного креста меняется по отношению к черному полю с отметками"


12. "Что это за коробки с прорезями, установленные на желтом и зеленном свете светофора?"

Ответ: "Они предназначены для того, чтобы желтый и зеленый было видно только с одной конкретной стороны и на сложных перекрестках не возникала путаница"


13. "Этот предмет принадлежал моему дедушке, который родился еще в 1925 году. Чем это может быть?"

Ответ: "Судя по всему, это старая резная учительская указка"


14. "Что это за штуковина? Кто знает?"

Ответ: "Это своего рода украшение, которое надевается на руку. Выглядит вот так:"

15. "Вилка с загнутыми зубцами и какой-то погремушкой. Что это и для чего?"

Ответ: "Загнутая "вилка" используется внутри вязальной машины начала 1900-х годов, а черный предмет является ее противовесом"


16. "Эту штуковину мы обнаружили в подвале нашей школы. Чем это может быть?"

Ответ: "Это явно электростатический генератор"


17. "Тяжелое металлическое устройство. На ручке ролика указан 1880 год"

Ответ: "Это старый вариант рифленого утюга, которые прежде называли гофратором"


18. "Некий странный набор, который я нашел среди вещей моего дедушки"

Ответ: "Это небольшой набор для тех, кто пользуется перьевыми ручками. Помогает избавляться от лишних чернил и очищать наконечник"


19. "Что за странный инструмент?"

Ответ: "Этот предмет используется для снятие гипса"


20. "Похожая на бинокль штуковина, меняющая изображение слева на право. Что это?"

Ответ: "Этот предмет называется псевдоскоп"

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9k
Cornho 3 часа назад
"Неизвестная штука внутри" позабавила.


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3k
Дмитрий Полчаса назад
Кто эти люди, которые "всё знают пилять!" И второе: откуда они это всё знают?
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6k
hairov 2 часа назад
Это клапан шредера, служит для заправки холодильников.
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553
vijilante 2 часа назад
5. "Медная трубка, латунный колпачок и неизвестная штука внутри. Чем это может быть?"
"Неизвестная штука" внутри это обычный стандартный ниппель,он же "золотник" - вещь известная любому владельцу автомобиля или велосипеда как то, без чего колесо не накачаешь.
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32k
Mamin Sibiriak 3 часа назад
Понагородили-то. Это древний груз с оттяжкой для вязальной машины, возможно, самодельный.

Понагородили-то. Это древний груз с оттяжкой для вязальной машины, возможно, самодельный. А это современные


А это современные

Понагородили-то. Это древний груз с оттяжкой для вязальной машины, возможно, самодельный. А это современные


Понагородили-то. Это древний груз с оттяжкой для вязальной машины, возможно, самодельный. А это современные


Понагородили-то. Это древний груз с оттяжкой для вязальной машины, возможно, самодельный. А это современные


Понагородили-то. Это древний груз с оттяжкой для вязальной машины, возможно, самодельный. А это современные


Понагородили-то. Это древний груз с оттяжкой для вязальной машины, возможно, самодельный. А это современные
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4k
Allmaster 3 часа назад
Интересно читать посты такой тематики... и грустно. Мы все выкидываем и сдаем в утиль (чермет)
А у америкосов там и прочих, в гаражах хранятся артефакты с прошлых веков.
Это же история.
я, как то еще молодым лазил у бабушки на чердак, там патефон, гора пластинок и телевизор КВН, еще с водяной линзой. Всякие штуки разные, частью непонятные мне салаге, все такое волшебное))
Патефон включал с благовейным чувством, только пластинок перебил несколько, хрупкие зараза...
А тут приезжаю (бабушка от меня в 2 тыс км жила)
А там другие внуки убрались местные... просто выкинули.
А нахрена говорят этот хлам?
тьфу блин...
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12k
ss 3 часа назад
Это велосипедный ниппель, который кто-то приспособил для... Для чего-то там.

----------------------

Судя по всему, это свинцовый карандаш

Типа такой:

Или такой:
https://lh3.googleusercontent.com/proxy/Jpek_seMOrP-_0zuzvRM1881qvtmNMK9_gevQPAJT7oEJJ9FnLIxi1DiMhVH1ePnYvCvgwwUpUnsZ3_Yg2Rs2fU6nuoOvSIkTwaDaIRHmxSpS8sjROMuhttps://lh3.googleusercontent.com/proxy/Jpek_seMOrP-_0zuzvRM1881qvtmNMK9_gevQPAJT7oEJJ9FnLIxi1DiMhVH1ePnYvCvgwwUpUnsZ3_Yg2Rs2fU6nuoOvSIkTwaDaIRHmxSpS8sjROMu
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