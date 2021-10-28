Нам регулярно попадаются вещи, опознать которые удается не сразу. Все эти непонятные штуки будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут на помощь как всегда приходят специалисты из сети, которые легко и быстро решают все загадки.
1. "Я купил этот предмет из Индии на распродаже старых вещей. Что это такое?"
Ответ: "Это лишь декоративная ваза, у нее нет конкретной практичной цели"
2. "Что это такое? Кто знает?
Ответ: "Это - музыка ветра - предмет, который часто помещают у входной двери или на улице. Полностью он выглядит так:"
3. "Что это за инструмент? Он довольно таки маленький"
Ответ: "С его помощью делают лунки в земле"
4. "Нашел это в доме своей бабушки. Что это такое?"
Ответ: "Это око защищающее от зла - сувенир, который многие используют как оберег"
5. "Медная трубка, латунный колпачок и неизвестная штука внутри. Чем это может быть?"
Ответ: "Это клапан для хладагента, такие используются в системах кондиционирования"
6. "Это устройство имеет зеленую квадратную линзу (с крышкой) с одной стороны и круглую линзу с противоположной стороны. Чем это может быть?"
Ответ: "Это разновидность микроскопа"
7. "Некий, очень легкий предмет, который комфортно ложится в руку. Что это такое?"
Ответ: "Это "мыло" из нержавеющей стали. С его помощью убирают с рук неприятный запах, который остается после нарезания лука или чеснока"
8. "Что это за металлическая стойка или крепление?"
Ответ: "Она позволяет установить на свое авто дополнительное зеркало бокового вида"
9. "Что это за сфера из металла с вырезом?"
Ответ: "Такие сферы называют SMR и используются они при работе с лазерными трекерами"
10. "Шесть металлических штуковин в футляре. Нашел среди старых вещей. Чем это может быть?"
Ответ: "Это стержни для зондирования"
11. "Какой-то кусок пластика с отметками. Зачем такой нужен?"
Ответ: "Это датчик трещин. Если трещина увеличивается со временем, то и положение красного креста меняется по отношению к черному полю с отметками"
12. "Что это за коробки с прорезями, установленные на желтом и зеленном свете светофора?"
Ответ: "Они предназначены для того, чтобы желтый и зеленый было видно только с одной конкретной стороны и на сложных перекрестках не возникала путаница"
13. "Этот предмет принадлежал моему дедушке, который родился еще в 1925 году. Чем это может быть?"
Ответ: "Судя по всему, это старая резная учительская указка"
14. "Что это за штуковина? Кто знает?"
Ответ: "Это своего рода украшение, которое надевается на руку. Выглядит вот так:"
15. "Вилка с загнутыми зубцами и какой-то погремушкой. Что это и для чего?"
Ответ: "Загнутая "вилка" используется внутри вязальной машины начала 1900-х годов, а черный предмет является ее противовесом"
16. "Эту штуковину мы обнаружили в подвале нашей школы. Чем это может быть?"
Ответ: "Это явно электростатический генератор"
17. "Тяжелое металлическое устройство. На ручке ролика указан 1880 год"
Ответ: "Это старый вариант рифленого утюга, которые прежде называли гофратором"
18. "Некий странный набор, который я нашел среди вещей моего дедушки"
Ответ: "Это небольшой набор для тех, кто пользуется перьевыми ручками. Помогает избавляться от лишних чернил и очищать наконечник"
19. "Что за странный инструмент?"
Ответ: "Этот предмет используется для снятие гипса"
20. "Похожая на бинокль штуковина, меняющая изображение слева на право. Что это?"
Ответ: "Этот предмет называется псевдоскоп"
Источник:
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"Неизвестная штука" внутри это обычный стандартный ниппель,он же "золотник" - вещь известная любому владельцу автомобиля или велосипеда как то, без чего колесо не накачаешь.
А это современные
А у америкосов там и прочих, в гаражах хранятся артефакты с прошлых веков.
Это же история.
я, как то еще молодым лазил у бабушки на чердак, там патефон, гора пластинок и телевизор КВН, еще с водяной линзой. Всякие штуки разные, частью непонятные мне салаге, все такое волшебное))
Патефон включал с благовейным чувством, только пластинок перебил несколько, хрупкие зараза...
А тут приезжаю (бабушка от меня в 2 тыс км жила)
А там другие внуки убрались местные... просто выкинули.
А нахрена говорят этот хлам?
тьфу блин...
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Судя по всему, это свинцовый карандаш
Типа такой:
Или такой:
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