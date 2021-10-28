В Москве скончался судья из программы "Суд присяжных"

В Москве от последствий коронавируса умер адвокат Валерий Степанов, выступавший в роли судьи из проекте "Суд присяжных". О трагической новости рассказал его коллега по проекта адвокат Рубен Маркарьян. Он рассказал, что последними словами Степанова были ,что он побеждает ковид, и добавил, что Валерий Иванович победил, но "просто не проснулся в нашем мире сегодня утром..."

Валерий Степанов хорошо известен не только среди зрителей канала НТВ. Мужчина успел стать героем мема "Полностью оправдан" про самый гуманный суд в мире.