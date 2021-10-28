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В Москве скончался судья из программы "Суд присяжных"

В Москве скончался судья из программы "Суд присяжных" (2 фото)

Автор:
28 октября 2021 13:45
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Валерий Степанов   коронавирус   смерть   суд присяжных   
792
2

Самому известному и справедливому служителю Фемиды было 66 лет.

В Москве от последствий коронавируса умер адвокат Валерий Степанов, выступавший в роли судьи из проекте "Суд присяжных". О трагической новости рассказал его коллега по проекта адвокат Рубен Маркарьян. Он рассказал, что последними словами Степанова были ,что он побеждает ковид, и добавил, что Валерий Иванович победил, но "просто не проснулся в нашем мире сегодня утром..."



Валерий Степанов хорошо известен не только среди зрителей канала НТВ. Мужчина успел стать героем мема "Полностью оправдан" про самый гуманный суд в мире.

Валерий Степанов родился в подмосковной Истре. Закончил юрфак Пермского государственного университета по специальности "Правоведение". В 2004 году вошел в ряды Коллегии адвокатов. С 2016 года участвовал в популярном телепроекте "Суд присяжных", в котором рассматривались тяжкие уголовные дела, основанные на реальных преступлениях.

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Метки: Валерий Степанов   коронавирус   смерть   суд присяжных   
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14  комментариев
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2k
Hunde Beißer2 49 минут назад
Самому известному и справедливому служителю Фемиды было 66 лет.

Неправда! Все знают что самые справедливые судьи,работают в Басманном районном суде!
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2k
александр 11 минут назад
если бы не ковид, то люди были бы бессмертны.
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3k
Лео Рудакопски 16 минут назад
И вот эта деваха нравилась тоже
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3k
Лео Рудакопски 17 минут назад
Мне вот этот чувак нравился
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20k
Мерзавец... Полчаса назад
Туда ему и дорога! То менты поганые, то суды, сплошная "романтика" на ТВ каналах, задрало!
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−2
духовные скобы 37 минут назад
путник в действии
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14k
Hairy. 55 минут назад
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346
MerryGoRound Час назад
Адвокат в роли СУДЬИ... Это всё что нужно знать про наше тв...
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346
MerryGoRound Максим 46 минут назад
Я знаю с какой американской передачи сдерта эта калька. Но там действительно в роли судьи действующий судья, а не какой то адвокатишка!
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