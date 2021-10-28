В Москве скончался судья из программы "Суд присяжных"

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Самому известному и справедливому служителю Фемиды было 66 лет.
В Москве от последствий коронавируса умер адвокат Валерий Степанов, выступавший в роли судьи из проекте "Суд присяжных". О трагической новости рассказал его коллега по проекта адвокат Рубен Маркарьян. Он рассказал, что последними словами Степанова были ,что он побеждает ковид, и добавил, что Валерий Иванович победил, но "просто не проснулся в нашем мире сегодня утром..."
Валерий Степанов хорошо известен не только среди зрителей канала НТВ. Мужчина успел стать героем мема "Полностью оправдан" про самый гуманный суд в мире.
Валерий Степанов родился в подмосковной Истре. Закончил юрфак Пермского государственного университета по специальности "Правоведение". В 2004 году вошел в ряды Коллегии адвокатов. С 2016 года участвовал в популярном телепроекте "Суд присяжных", в котором рассматривались тяжкие уголовные дела, основанные на реальных преступлениях.
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Неправда! Все знают что самые справедливые судьи,работают в Басманном районном суде!
Что ты знаешь о нем, как об адвокате?
При чем здесь его профессия?
Например известный адвокат Павел Астахов тоже в какое-то время снимался в передаче «По делам несовершеннолетних», и тоже в роли судьи.
Ты тупая мартышка, ничего не понимающая в жизни, и смеешь своим поганым языком оскорблять человека, которого, в отличии от тебя все знали и уважали.
А ты кто? Никто!
Там опять говно выше подбородка поднялось?
Самое примечательное, чем меньше гнида, тем больше она воняет. Наверное думает, что оскорбив известного человека, даже уже умершего, она таким образом возвысится и её кто-то заметит.