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Умер таранивший американский крейсер контр-адмирал Владимир Богдашин

Умер таранивший американский крейсер контр-адмирал Владимир Богдашин (3 фото + 1 видео)

Автор:
23 июля 2021 17:05
Сообщество : Военное
Метки: Владимир Богдашин   контр-адмирал   коронавирус   прощание   смерть   
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Бывшему заместителю начальника главного штаба ВМС России было 69 лет.

Источник:

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Метки: Владимир Богдашин   контр-адмирал   коронавирус   прощание   смерть   
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7  комментариев
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3k
Том Сойер Час назад
Настоящий офицер великой страны!

Земля пухом.....
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1k
alex5450 10 минут назад
Пережил все плавсредства:
Сторожевой корабль "Беззаветный" передан Украине, переименовал в "Днепропетровск", выведен из состава флота и в 2005м году затоплен в Чёрном море.
"СКР-6" - списан уже в 1990м году.

Американский крейсер "Йорктаун" выведен из состава флота в 2004м году, ожидает утилизации.
Эсминец "Кэрон" - выведен из состава флота в 2001м году, потоплен как мишень во время учений в 2002м году.
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11k
Хью́берт 22 минуты назад
Светлая память!
Ссылка youtu.be
Ссылка youtu.be
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6k
ваня панкин 48 минут назад
приспустить флаги... покойся с миром, славный адмирал...
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−5
Dih Час назад
Светлая ему память.
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485
korney Час назад
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