Умер таранивший американский крейсер контр-адмирал Владимир Богдашин

Бывшему заместителю начальника главного штаба ВМС России было 69 лет.
Сегодня в московской клинике от коронавируса скончался контр-адмирал Владимир Богдашин, об этом сообщили представители Клуба адмиралов.
Владимир Богдашин среди прочего известен тем, что в 1988 году, будучи командиром сторожевого корабля "Беззаветный", безогневым боев отразил вторжение американских кораблей в районе Южного берега Крыма. Богдашин принял решение совершить навал на крейсер "Йорктаун". После двух таранных ударов "Беззаветный" вытеснил отряд американских боевых кораблей (крейсер и эсминец "Кэрон"), которые углубились в территориальные воды СССР на 10 километров.
Этот эпизод стал одним из самых известных конфликтов за время холодной войны между СССР и США
Бывшего заместителя начальника главного штаба ВМФ России похоронят на Алее адмиралов на Троекуровском кладбище. Церемония прощания пройдет после празднования Дня военно-морского флота - в начале следующей недели.
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Земля пухом.....
Сторожевой корабль "Беззаветный" передан Украине, переименовал в "Днепропетровск", выведен из состава флота и в 2005м году затоплен в Чёрном море.
"СКР-6" - списан уже в 1990м году.
Американский крейсер "Йорктаун" выведен из состава флота в 2004м году, ожидает утилизации.
Эсминец "Кэрон" - выведен из состава флота в 2001м году, потоплен как мишень во время учений в 2002м году.