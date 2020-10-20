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И смех и грех: тот самый лечебный коронавирусный юмор

И смех и грех: тот самый лечебный коронавирусный юмор (21 фото)

Автор:
20 октября 2020 20:30
Сообщество : Юмор
Метки: коронавирус   пандемия   прикол   смерть   смех   черный юмор   юмор   
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21
Вторая волна пандемии набирает обороты, медики зашиваются, таблетки дорогие... чем лечиться? Хорошим настроением и смехом! Ведь, как все знают, он продлевает жизнь! Коронавирус, выкуси!
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Метки: коронавирус   пандемия   прикол   смерть   смех   черный юмор   юмор   
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Гёз Уленшпигель 7 минут назад
Спасибо за позитивчик! Поржал от души!
Спасибо за позитивчик! Поржал от души!
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