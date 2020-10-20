И смех и грех: тот самый лечебный коронавирусный юмор

Вторая волна пандемии набирает обороты, медики зашиваются, таблетки дорогие... чем лечиться? Хорошим настроением и смехом! Ведь, как все знают, он продлевает жизнь! Коронавирус, выкуси!
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Метки: коронавирус пандемия прикол смерть смех черный юмор юмор
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