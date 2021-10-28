Расписанная под хохлому ракета успешно стартовала с космодрома Байконур

Лучшие российские компании и марки 2021 года

На борту МКС в честь праздника была развёрнута копия Знамени Победы

"Вероятно, умрет куча людей": Маск заявил о том, что колонизация Марса не обойдется без жертв

Китайские астронавты впервые за 13 лет вышли в открытый космос

«Мы теперь астронавты»: космоплан Virgin Galactic впервые поднялся в стратосферу при полной загрузке

Что будет, если уронить мяч на разных планетах