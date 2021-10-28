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Расписанная под хохлому ракета успешно стартовала с космодрома Байконур

Расписанная под хохлому ракета успешно стартовала с космодрома Байконур (3 фото)

Автор:
28 октября 2021 09:35
Сообщество : Космос
Метки: Прогресс МС-18   Союз-2.1а   байконур   видео   космос   старт   хохлома   
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Она доставит к МКС грузовой корабль «Прогресс МС-18», а экипаж космической станции получит подарки и письма от родных.


Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» произошел сегодня, 28 октября, в 03:00:32 по московскому времени. Стыковка космического грузовика с российским сегментом станции произойдет по плану 30 октября в 04:34 (мск).



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"Прогресс" везет с собой на МКС 470 кг топлива для дозаправки, почти столько же литров чистой питьевой воды, 40 кг воздуха и кислорода в баллонах. Помимо этого, на корабль погрузили свыше полутора тонн оборудования и других полезных вещей. Среди них - подарки для экипажа. Их приготовили члены семей участников космической экспедиции.А еще - письма и "вкусняшки" для новогоднего стола.


Наклейки "под хохлому" нанесли на ракету в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Кроме характерного орнамента на «Союз-2.1a» также нарисована цифра 800.


За трансляцией полета можно наблюдать на сайте "Роскосмоса".

Источник:

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Метки: Прогресс МС-18   Союз-2.1а   байконур   видео   космос   старт   хохлома   
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160k
☭Cheкаво☭ 2 часа назад
Это не ХОХЛОма, бестолочи...живут в стране, и ни хера не знают...
А, ракета хорошо пошла...
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3k
Нескучный сад 22 минуты назад
Не вижу ничего плохого в том, чтобы таким образом дополнительно привлечь внимание к празднованию 800-летия известного старинного русского города. А вот тот факт, что наши ракеты летают исключительно на около земную орбиту, меня лично печалит. Никаких тебе исследовательских миссий на астероиды, другие планеты или их спутники...
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12k
Великий Кормчий 43 минуты назад
То актриску в космос запустят, то за каким то лядом раскрасят разгонный блок, который и так бабла стоит.
За чей счёт банкет то?!
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22k
Сибиряк 46 минут назад
Королёв бы застрелился если бы узнал что на его носителях будут [мат] в космос запускать.
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18k
sanchesS80 46 минут назад
Интересно, на тендере на право росписи сколько денег попилили? Ведь с кем-то же был заключен контракт на это художество.
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19k
иванов дмитрий Час назад
То что ракета успешно стартовала- считаю хорошей новостью.
А рисунок хохлома , к сожалению виден не будет. сгорит при выводе на орбиту(
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13k
Андрей Ватрушкин 2 часа назад
Следующая под Гжель пойдет.
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40
USA Андрей Ватрушкин Час назад
Ага, "полетит" :))))

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24
Имя Пользователя 2 часа назад
Вот это достижение! Как тебе такое Илон Маск!
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1k
Alex Xela 2 часа назад
Маловато росписи нанесли. Не видно не хрена!
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7k
Женя 2 часа назад
Ссылка youtu.be
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7k
Pillin Alex 2 часа назад
Круто, теперь же можно продавать ракетные площади рекламодателям!
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15k
ВОВЧЕГ 2 часа назад
рогозин не пригодился бы Королеву, даже как туалетная бумага!
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65
Владимир Щербаков 2 часа назад
Идиоты
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2k
Frank Borman 2 часа назад
Как тебе такое, Илон Маск? Господин Рогозин тебя переплюнул вчистую.
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8k
БарНалей 2 часа назад
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