Расписанная под хохлому ракета успешно стартовала с космодрома Байконур

Она доставит к МКС грузовой корабль «Прогресс МС-18», а экипаж космической станции получит подарки и письма от родных.
Пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» произошел сегодня, 28 октября, в 03:00:32 по московскому времени. Стыковка космического грузовика с российским сегментом станции произойдет по плану 30 октября в 04:34 (мск).
"Прогресс" везет с собой на МКС 470 кг топлива для дозаправки, почти столько же литров чистой питьевой воды, 40 кг воздуха и кислорода в баллонах. Помимо этого, на корабль погрузили свыше полутора тонн оборудования и других полезных вещей. Среди них - подарки для экипажа. Их приготовили члены семей участников космической экспедиции.А еще - письма и "вкусняшки" для новогоднего стола.
Наклейки "под хохлому" нанесли на ракету в честь 800-летия Нижнего Новгорода. Кроме характерного орнамента на «Союз-2.1a» также нарисована цифра 800.
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А, ракета хорошо пошла...
За чей счёт банкет то?!
А рисунок хохлома , к сожалению виден не будет. сгорит при выводе на орбиту(
"Часть расходов по запуску оплачивала сеть американских закусочных Pizza Hut, сообщает CNN. Взамен на корпусе ракеты "Протон-К" была размещена реклама этой компании."
.....если вы вообще с России, если да. то вы тут лишний пассажир, явно))
2021 год.
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