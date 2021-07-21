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Что будет, если уронить мяч на разных планетах

Что будет, если уронить мяч на разных планетах (2 фото + 1 видео)

Автор:
21 июля 2021 08:53
Сообщество : Космос
Метки: видео   интересно   космос   мяч   сила притяжения   фото   
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Ученый-планетолог наглядно сравнил силу притяжения на различных объектах Солнечной системы.

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Метки: видео   интересно   космос   мяч   сила притяжения   фото   
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