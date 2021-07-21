Что будет, если уронить мяч на разных планетах

Интересно, что мячу требуется 13,8 секунды, чтобы упасть на Сатурн, и 15 секунд — на Уран.





«Уран тянет мяч вниз медленнее, чем на Земле! Почему? Потому что низкая средняя плотность Урана отодвигает поверхность от большей части массы. Точно так же Марс почти вдвое превышает массу Меркурия, поверхностная гравитация там такая же. Это указывает на то, что Меркурий намного плотнее Марса», — говорит О’Донохью.





Самыми безынтересными объектами с точки зрения игры в мяч оказались Плутон и Церера с 56,7 и 84,3 секундами на падение, соответственно.