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Россия числится в мировых лидерах по смертям из-за селфи

Россия числится в мировых лидерах по смертям из-за селфи (3 фото)

Автор:
27 октября 2021 16:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Социальные сети   в мире   интернет   новости   селфи   статистика   
1810
3
Ученые из испанских университетов провели исследование, посвященное количеству тяжелых травм и смертей людей, которые делали селфи.

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Метки: Социальные сети   в мире   интернет   новости   селфи   статистика   
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15  комментариев
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57k
pynh 2 часа назад
Чем больше долбебов тем меньше долбебов
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5k
Ruk 11 минут назад
что с крышей? у нас плитка во дворе лучше выглядит, разьёмы на фонарях раздёрнуты
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121k
DeOrio 48 минут назад
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225
Максим Максимов 49 минут назад
Премия Дарвина потихоньку собирает своих "лауреатов"
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3k
Leo Час назад
Меня такие фотки вызывают негативные эмоции, это раз
Два, я никогда не лайкаю фотки
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55k
parallax Час назад
Естественный отбор рулит.
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76
@photoaQyn 2 часа назад
Ну хоть в чём-то Россия в лидерах
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17k
nobody® 2 часа назад
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Sergius SPb 2 часа назад
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20k
Слепой Пью 2 часа назад
Зачем вы людей оскорбляете, сравнивая их с самовлюбленными мудаками?
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7k
JeanLuk 2 часа назад
Самовыпиливание в их случае - это благо
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142
Илья 2 часа назад
Премии Дарвина выдаются не замедлительно .
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33k
Опаньки 2 часа назад
Понятно . Что на ужин?
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2k
Алекс 2 часа назад
Так у нас и страна большая)))))))
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