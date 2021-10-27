Россия числится в мировых лидерах по смертям из-за селфи

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Ученые из испанских университетов провели исследование, посвященное количеству тяжелых травм и смертей людей, которые делали селфи.
Статью с результатами опубликовали в Journal of Travel Medicine. Россия вышла на третье место в мире по количеству смертей по причине желания сделать селфи.
С 2008 года во время селфи пострадали в общей сложности 433 человека и из них скончались 379. На первом месте этой печальной статистика оказалась Индия, где зафиксировали 26% случаев смертей. На втором месте США, где с 2008 по 2021 годы скончалось 10% человек. Ну а на третьем месте стала Россия, где за эти 13 лет было зарегистрировано 8,7% смертей.
Возраст погибших, исходя из исследования, составил 24,4 года. Наиболее частой причиной смерти в процессе создания селфи стало падение с высоты. Из недавнего: а августе этого года девушка из Владивостока искала место для селфи в бухте Патрокл и ее унесло волной. Позже ее тело нашли на каменистом пляже.
На что только люди не готовы пойти, лишь бы собрать сердечек и репостов...
На что только люди не готовы пойти, лишь бы собрать сердечек и репостов...
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