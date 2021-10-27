Россия числится в мировых лидерах по смертям из-за селфи

Возраст погибших, исходя из исследования, составил 24,4 года. Наиболее частой причиной смерти в процессе создания селфи стало падение с высоты. Из недавнего: а августе этого года девушка из Владивостока искала место для селфи в бухте Патрокл и ее унесло волной. Позже ее тело нашли на каменистом пляже.



На что только люди не готовы пойти, лишь бы собрать сердечек и репостов...