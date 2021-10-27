«Коммерсанты» выращивали лук и «веселящий укроп» в теплице рядом с аэродромом

Двое парней решили «замутить» антикризисный бизнес и организовали теплицу рядом с аэродромом в Щеглово. Под это арендовали двухэтажное здание: на первом этаже — грядки с репчатым луком, на втором — кусты с марьиванной.

Причем в теплице были ультрафиолетовые лампы, автоматические системы полива, обогрева и вентиляции. Видно, что бизнесмены подошли к этому серьезно. Как говорится, с душой.

В общем, их бизнес «рос и развивался», все складывалось неплохо. А потом нагрянула полиция — наверное, до них дошли слухи об удивительном репчатом луке. Сотрудники МВД прошлись по грядкам на первом этаже и уже решили было уходить, но все-таки поднялись на второй. А там их ждало открытие: 406 кустов и более 2 кг психостимуляторов, готовых к употреблению.

Все обнаруженное изъяли, агробизнес немедленно прикрыли. Теперь горе-коммерсанты поедут возделывать грядки на зоне.