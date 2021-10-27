FISHKINET
Сообщество Криминал 907 постов • 275 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Криминал 
«Коммерсанты» выращивали лук и «веселящий укроп» в теплице рядом с аэродромом

«Коммерсанты» выращивали лук и «веселящий укроп» в теплице рядом с аэродромом (1 фото)

Автор:
27 октября 2021 16:25
Сообщество : Криминал
Метки: криминал   рейд   теплица   трава   
1188
1

Очередной полицейский рейд по Ленинградской области. В этот раз под раздачу попали репчатый лук и дурман-трава.

Двое парней решили «замутить» антикризисный бизнес и организовали теплицу рядом с аэродромом в Щеглово. Под это арендовали двухэтажное здание: на первом этаже — грядки с репчатым луком, на втором — кусты с марьиванной.

Причем в теплице были ультрафиолетовые лампы, автоматические системы полива, обогрева и вентиляции. Видно, что бизнесмены подошли к этому серьезно. Как говорится, с душой.

В общем, их бизнес «рос и развивался», все складывалось неплохо. А потом нагрянула полиция — наверное, до них дошли слухи об удивительном репчатом луке. Сотрудники МВД прошлись по грядкам на первом этаже и уже решили было уходить, но все-таки поднялись на второй. А там их ждало открытие: 406 кустов и более 2 кг психостимуляторов, готовых к употреблению.

Все обнаруженное изъяли, агробизнес немедленно прикрыли. Теперь горе-коммерсанты поедут возделывать грядки на зоне.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Криминал"
Метки: криминал   рейд   теплица   трава   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
10
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
10  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
14k
vikklu 2 часа назад
Так, я таки извиняюсь, а шо с луком?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Ruk 10 минут назад
лучше бы водку запретили. с конопли народ не дуреет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−1
kurganzero Час назад
То ли дело синька
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Фидель Час назад
Вычисляют по оплате за свет,вместо косяря стали под сотню платить,тут по любому ферма ,либо майнер либо садовод любитель,купили бы бензогенератор и было бы им счастье
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
842
Игорь Меншиков Час назад
А что поделать на лучке и петрушке бизнес не вытянешь)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
424
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
мамой клянусь лук сажали!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Алекс 2 часа назад
Ну как можно было лишить покупателей улыбки?.... Лучше б синьку искореняли))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
ЛунныйКотэ 2 часа назад
Посадят алкаша васю зону топтать. Ибо нехрен было становиттся гендиректором фирмы которая арендовала землю, ставила теплицы.....
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Лучшие российские компании и марки 2021 года Лучшие российские компании и марки 2021 года Грандиозные арты на футбольном поле. Это точно оставили не инопланетяне? Грандиозные арты на футбольном поле. Это точно оставили не инопланетяне? Британец организовал свое похищение, но был разоблачен "похитителем" Британец организовал свое похищение, но был разоблачен "похитителем" Представитель негроидной расы, что-то втирал белому пареньку, пока у того не закипели мозги Представитель негроидной расы, что-то втирал белому пареньку, пока у того не закипели мозги При поисках Габи Петито нашли девять тел пропавших При поисках Габи Петито нашли девять тел пропавших "Маньяк вернулся?": в Орске нашли чемодан с расчлененным трупом женщины "Маньяк вернулся?": в Орске нашли чемодан с расчлененным трупом женщины
August

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

3721



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Как китайцы усовершенствовали тактику безогневого мордобоя
3
118
Как китайцы усовершенствовали тактику безогневого мордобоя
Жизнь после смерти... Что происходит с металлическими имплантами людей после кремации
1
115
Жизнь после смерти... Что происходит с металлическими имплантами людей после кремации
Набирающие популярность в сообществах
Безумный Cadillac Escalade «Lowrider» 2021 года с 30-дюймовыми колесами
1
23
Безумный Cadillac Escalade «Lowrider» 2021 года с 30-дюймовыми колесами
Японцы показали новый летающий мотоцикл
0
4
Японцы показали новый летающий мотоцикл
25 любимых «девочек»: необычная коллекция секс-кукол (5 фото)
25 любимых «девочек»: необычная коллекция секс-кукол (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сёмочке было таки всё равно вылетит уже птичка или нет.
3
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#подборка#дтп#автомир#фильм#история#СССР#дети#фотографии
#фото#прикол#люди#Россия#аварии#животные#полиция#Разное#картинки#в мире
#интересно#кино#Ynews#автомобили#авто аварии#познавательно#актеры#страна#приколы#интересное

На что жалуетесь?

Вернуться