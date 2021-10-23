"Маньяк вернулся?": в Орске нашли чемодан с расчлененным трупом женщины

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Новое убийство на востоке Оренбурга взбудоражило жителей Орска. Обезглавленный труп молодой женщины, оставленный под кустами в чемодане обнаружили дети.
Увидев чёрный чемодан под окнами жилого дома на улице Станиславского дом 47, ничего не подозревающие дети открыли чемодан. Там лежал труп женщины, уже начавший разлагаться. Тело было обезглавлено.
По словам следственного комитета России, убийство было совершено с особой жестокостью. Личность жертвы устанавливается, по предварительным данным, молодая женщина 30-40 лет. Сотрудники следственного комитета опубликовали видео с места происшествия.
Тем временем жители Орска напуганы и задаются вопросом, действительно ли виновного в убийстве студенток поймали или не того взяли и маньяк вернулся.
Возбуждено уголовное дело. Александр Бастыркин потребовал в кратчайшие сроки найти виновного.
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"В. Верите ли вы в Бога и бессмертие души?
О. Как мама меня учила, когда была война и отец на фронте, а потом в плену, исчез бесследно, а мы умирали с голоду и холоду, - я всегда, всю жизнь, молился и обращался к Богу. И Бог мне всегда помогал".
Источник :
Кривич М. , Ольгин О. Чикатило и его жертвы / Гл. консультант государственный советник юстиции II класса А. Г. Звягинцев. - М. : Изограф, 1996. - (Криминальная Россия. Современные хроники) . - С. 52, 75
«Я молю Бога, чтобы такие, как я, больше не рождались на свет» (предсмертная мольба маньяка Чикатило) .
-не найдут так назначат.