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"Маньяк вернулся?": в Орске нашли чемодан с расчлененным трупом женщины

"Маньяк вернулся?": в Орске нашли чемодан с расчлененным трупом женщины (5 фото + 1 видео)

Автор:
23 октября 2021 20:57
Сообщество : Криминал
Метки: Орск   криминал   находка   расчленёнка   труп   убийство   
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Новое убийство на востоке Оренбурга взбудоражило жителей Орска. Обезглавленный труп молодой женщины, оставленный под кустами в чемодане обнаружили дети.
Увидев чёрный чемодан под окнами жилого дома на улице Станиславского дом 47, ничего не подозревающие дети открыли чемодан. Там лежал труп женщины, уже начавший разлагаться. Тело было обезглавлено.
По словам следственного комитета России, убийство было совершено с особой жестокостью. Личность жертвы устанавливается, по предварительным данным, молодая женщина 30-40 лет. Сотрудники следственного комитета опубликовали видео с места происшествия.
Тем временем жители Орска напуганы и задаются вопросом, действительно ли виновного в убийстве студенток поймали или не того взяли и маньяк вернулся.
Возбуждено уголовное дело. Александр Бастыркин потребовал в кратчайшие сроки найти виновного. 

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Метки: Орск   криминал   находка   расчленёнка   труп   убийство   
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22  комментария
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3k
Ivan Полчаса назад
Хоспаде... Да вы просто проверьте, кто недавно из Питера приехал в эти края и преступление раскрыто!
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4k
Владимир 37 минут назад
это получается чемодан до последнего дома держали,пока с него течь не начало.
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3k
Дарвин и аморальная премия 43 минуты назад
Может,это цирковой номер с пилой какой-то неудачный?
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28k
Антон Час назад
Почти поместилась.
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12k
Великий Кормчий 2 часа назад
Мдя...
В Питере нынче безопаснее....
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21k
Андрей Иванов 2 часа назад
Молодая - 40 лет?
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60k
Опиум для народа 2 часа назад
Что характерно-количество храмов растёт,"духовность возрождается", скрепы берегутся, а такого говна всё больше и больше.
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11k
Типа граф 2 часа назад
Осталось голову найти , которая в чемодан не влезла .
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5k
Ruk 2 часа назад
с Питерского поезда чела высадили, с багажом... из за запаха наверное
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60k
Опиум для народа 2 часа назад
-"Александр Бастыркин потребовал в кратчайшие сроки найти виновного."-
-не найдут так назначат.
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