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При поисках Габи Петито нашли девять тел пропавших

При поисках Габи Петито нашли девять тел пропавших (10 фото)

Автор:
22 октября 2021 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Брайан Лондри   Габи Петито   домашнее насилие   криминал   новости   поиски   пропавшие без вести   
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По крайней мере, девять тел были обнаружены во время розысков Габби Петито и Брайана Лондри. С тех пор, как в сентябре дело Петито попало в заголовки мировой прессы, интерес к пропавшим без вести и делам о домашнем насилии резко возрос.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   Брайан Лондри   Габи Петито   домашнее насилие   криминал   новости   поиски   пропавшие без вести   
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3  комментария
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39
dʎɔvɐн Час назад
Ничего не понятно ,очень много Петито.
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Spoiler Час назад
Я чет не понял при чем тут домашнее насилие... Такое ощущение что статья автопереводчиком переведена
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