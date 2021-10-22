При поисках Габи Петито нашли девять тел пропавших

Дело Петито помогло найти еще три не связанных между собой тела, которые были обнаружены в разных штатах. Человеческие останки были найдены в пустыне Калифорнии. Там пропала Лорен Чо из Флемингтона, штат Нью-Джерси, которая была в долине Юкка, где ее видели в последний раз, со своими друзьями и бывшим парнем. Друзья говорят, что она планировала переехать на Запад со своим бывшим парнем Крисом Ореллом и жить более «творческой» жизнью - в частности, она собиралась торговать едой с грузовика.

Принадлежность останков, найденных в Калифорнии, Лорен Чо, в настоящее время не определена - коронеры находятся в процессе опознания тела и определения причины смерти, что может занять несколько недель. Место, где было найдено тело, находится недалеко от того места, где Чо в последний раз видели, прежде чем она «расстроилась и, по-видимому, покинула отель оставив свои личные вещи», - рассказали ее друзья департаменту шерифа округа Бернардино.

Повышенный интерес к делу Чо возник по мере того, как люди начали узнавать случаи, подобные случаю Петито, которые ранее не получали такого же внимания в стране, особенно когда речь шла о цветных женщинах.

Останки Сары Баярд также были обнаружены в октябре после того, как 4 июля она пропала без вести. В последний раз ее видели на заправочной станции в округе Дуглас 28 июня. Ее останки были найдены у шоссе в округе Дуглас и опознаны несколько дней спустя. Расследование причины смерти 55-летней женщины застопорилось из-за отсутствия тканей тела, помимо костных, затрудняющих опознание.

Третье тело, обнаруженное 9 октября, было опознано как Хосу Кальдерон. Тело 33-летнего мужчины из Род-Айленда было обнаружено с ножевыми ранениями в парке Блю-Ридж вдоль Аппалачской тропы под смотровой площадкой Ядкин-Вэлли в Северной Каролине. До того, как Кальдерон был идентифицирован, начали циркулировать слухи о том, что тело может принадлежать Лондри, которого агенты ФБР искали на Аппалачской тропе, но эта версия не подтвердилась.