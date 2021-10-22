При поисках Габи Петито нашли девять тел пропавших

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По крайней мере, девять тел были обнаружены во время розысков Габби Петито и Брайана Лондри. С тех пор, как в сентябре дело Петито попало в заголовки мировой прессы, интерес к пропавшим без вести и делам о домашнем насилии резко возрос.
Массовые поиски Габби Петито, организованные после того, как жительница Флориды исчезла в сентябре и позже была найдена мертвой в национальном парке Вайоминга, привели к обнаружению по меньшей мере девяти тел других пропавших без вести людей.
Власти начали поиск Петито, когда она была объявлена пропавшей без вести 11 сентября. Ее тело было найдено в Вайоминге 19 сентября, через два дня после того, как ее жених Брайан Лондри, единственный человек, заинтересованный в ее смерти, исчез из своего дома во Флориде.
Поиски Лондри завершились на днях: его останки были найдены в одном и национальных парков Флориды, где исчез главный подозреваемый в смерти Петито.
Власти начали поиск Петито, когда она была объявлена пропавшей без вести 11 сентября. Ее тело было найдено в Вайоминге 19 сентября, через два дня после того, как ее жених Брайан Лондри, единственный человек, заинтересованный в ее смерти, исчез из своего дома во Флориде.
Поиски Лондри завершились на днях: его останки были найдены в одном и национальных парков Флориды, где исчез главный подозреваемый в смерти Петито.
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Однако общенациональные поиски Петито и Лондри от Флориды до Аппалачской тропы и Западного побережья помогли найти и тела других жертв. Самым последним обнаруженным трупом была 22-летняя Эмили Ферлаццо, история которой обладает шокирующим сходством с делом Петито. Родители заявили о пропаже Ферлаццо после того, как ее 41-летний муж Джозеф Ферлаццо вернулся в дом ее родителей в Нью-Гэмпшире, чтобы сказать им, что не видел свою жену с субботы.
Пара жила в небольшом автобусе, который они переоборудовали в жилой дом. Они приехали в Вермонт, чтобы отпраздновать свою первую годовщину свадьбы. На следующий день после того, как Эмили была объявлена пропавшей без вести, Джозеф, по слухам, признался, что выстрелил в нее и расчленил ее тело в их жилом фургоне. Полиция обнаружила в кемпере, который бросил Джозеф, мешки с человеческими останками, пистолет и ножовку. Останки были отправлены судмедэксперту в среду для установления личности. Однако, несмотря на свое более раннее признание, позднее Джозеф отказался признать себя виновным.
Дело Петито помогло найти еще три не связанных между собой тела, которые были обнаружены в разных штатах. Человеческие останки были найдены в пустыне Калифорнии. Там пропала Лорен Чо из Флемингтона, штат Нью-Джерси, которая была в долине Юкка, где ее видели в последний раз, со своими друзьями и бывшим парнем. Друзья говорят, что она планировала переехать на Запад со своим бывшим парнем Крисом Ореллом и жить более «творческой» жизнью - в частности, она собиралась торговать едой с грузовика.
Принадлежность останков, найденных в Калифорнии, Лорен Чо, в настоящее время не определена - коронеры находятся в процессе опознания тела и определения причины смерти, что может занять несколько недель. Место, где было найдено тело, находится недалеко от того места, где Чо в последний раз видели, прежде чем она «расстроилась и, по-видимому, покинула отель оставив свои личные вещи», - рассказали ее друзья департаменту шерифа округа Бернардино.
Повышенный интерес к делу Чо возник по мере того, как люди начали узнавать случаи, подобные случаю Петито, которые ранее не получали такого же внимания в стране, особенно когда речь шла о цветных женщинах.
Останки Сары Баярд также были обнаружены в октябре после того, как 4 июля она пропала без вести. В последний раз ее видели на заправочной станции в округе Дуглас 28 июня. Ее останки были найдены у шоссе в округе Дуглас и опознаны несколько дней спустя. Расследование причины смерти 55-летней женщины застопорилось из-за отсутствия тканей тела, помимо костных, затрудняющих опознание.
Третье тело, обнаруженное 9 октября, было опознано как Хосу Кальдерон. Тело 33-летнего мужчины из Род-Айленда было обнаружено с ножевыми ранениями в парке Блю-Ридж вдоль Аппалачской тропы под смотровой площадкой Ядкин-Вэлли в Северной Каролине. До того, как Кальдерон был идентифицирован, начали циркулировать слухи о том, что тело может принадлежать Лондри, которого агенты ФБР искали на Аппалачской тропе, но эта версия не подтвердилась.
Принадлежность останков, найденных в Калифорнии, Лорен Чо, в настоящее время не определена - коронеры находятся в процессе опознания тела и определения причины смерти, что может занять несколько недель. Место, где было найдено тело, находится недалеко от того места, где Чо в последний раз видели, прежде чем она «расстроилась и, по-видимому, покинула отель оставив свои личные вещи», - рассказали ее друзья департаменту шерифа округа Бернардино.
Повышенный интерес к делу Чо возник по мере того, как люди начали узнавать случаи, подобные случаю Петито, которые ранее не получали такого же внимания в стране, особенно когда речь шла о цветных женщинах.
Останки Сары Баярд также были обнаружены в октябре после того, как 4 июля она пропала без вести. В последний раз ее видели на заправочной станции в округе Дуглас 28 июня. Ее останки были найдены у шоссе в округе Дуглас и опознаны несколько дней спустя. Расследование причины смерти 55-летней женщины застопорилось из-за отсутствия тканей тела, помимо костных, затрудняющих опознание.
Третье тело, обнаруженное 9 октября, было опознано как Хосу Кальдерон. Тело 33-летнего мужчины из Род-Айленда было обнаружено с ножевыми ранениями в парке Блю-Ридж вдоль Аппалачской тропы под смотровой площадкой Ядкин-Вэлли в Северной Каролине. До того, как Кальдерон был идентифицирован, начали циркулировать слухи о том, что тело может принадлежать Лондри, которого агенты ФБР искали на Аппалачской тропе, но эта версия не подтвердилась.
Семья убитой 19-летней студентки колледжа Мии Маркано призвала власти приложить больше усилий для расследования дела Петито, чем для дела Маркано, которая пропала без вести через две недели после Петито.
Маркано пропала без вести 24 сентября, после того как она закончила свою смену в жилом комплексе Arden Villas, где она жила, и опоздала на рейс домой в Южную Флориду.
Единственный подозреваемый в ее смерти, Армандо Кабальеро, занимался обслуживанием многоквартирного комплекса. По словам следователей, он использовал свои ключи ремонтника, чтобы проникнуть в ее квартиру и подождать ее. 27-летнего мужчину нашли повешенным 27 сентября. Позже, 2 октября, тело Маркано было найдено в лесу рядом с ее многоквартирным домом, ее рот, руки и ноги были связаны изолентой. Ее семья обвинила власти в том, что они в самом начале не рассматривали дело Маркано как «высокоприоритетное», что, по их мнению, могло спасти жизнь девушки.
Маркано пропала без вести 24 сентября, после того как она закончила свою смену в жилом комплексе Arden Villas, где она жила, и опоздала на рейс домой в Южную Флориду.
Единственный подозреваемый в ее смерти, Армандо Кабальеро, занимался обслуживанием многоквартирного комплекса. По словам следователей, он использовал свои ключи ремонтника, чтобы проникнуть в ее квартиру и подождать ее. 27-летнего мужчину нашли повешенным 27 сентября. Позже, 2 октября, тело Маркано было найдено в лесу рядом с ее многоквартирным домом, ее рот, руки и ноги были связаны изолентой. Ее семья обвинила власти в том, что они в самом начале не рассматривали дело Маркано как «высокоприоритетное», что, по их мнению, могло спасти жизнь девушки.
«Примечательно, что два из этих случаев произошли одновременно. Это дает миру возможность увидеть различия, которые есть в освещении каждого дела, - заявила Дэрил Вашингтон, поверенная семьи Маркано.
- Это ни в коем случае не против семьи Габби. Я действительно думаю, что они заслуживают того внимания, которое им уделяется».
- Это ни в коем случае не против семьи Габби. Я действительно думаю, что они заслуживают того внимания, которое им уделяется».
Еще одно тело, в котором первоначально подозревали тело Лондри, было найдено в мусорном контейнере ядом с супермаркетом Walmart в Алабаме. Офис шерифа округа Мобил отрицал причастность трупа к делу Петито, а позже подтвердил, что тело принадлежало бездомному, имя которого не было названо.
Поиски тела Петито в национальном парке Гранд-Тетон, где были обнаружены ее останки, также привели власти к обнаружению тела пропавшего отца двоих детей из Техаса. 46-летний Роберт «Боб» Лоури из Хьюстона исчез 20 августа после того, как его в последний раз видели с черной спортивной сумкой, спальником и палаткой в Национальном лесу Бриджер-Тетон. Его тело было обнаружено 28 сентября, почти через неделю после того, как было найдено тело Петито, после четырехчасового поиска, в котором участвовали три команды полицейских и 25 добровольцев. Установлено, что отец двоих детей покончил жизнь самоубийством.
Поиски тела Петито в национальном парке Гранд-Тетон, где были обнаружены ее останки, также привели власти к обнаружению тела пропавшего отца двоих детей из Техаса. 46-летний Роберт «Боб» Лоури из Хьюстона исчез 20 августа после того, как его в последний раз видели с черной спортивной сумкой, спальником и палаткой в Национальном лесу Бриджер-Тетон. Его тело было обнаружено 28 сентября, почти через неделю после того, как было найдено тело Петито, после четырехчасового поиска, в котором участвовали три команды полицейских и 25 добровольцев. Установлено, что отец двоих детей покончил жизнь самоубийством.
Поиски тела Петито помогли также найти тела еще двух девушек, которых в последний раз видели именно в то время, когда Петито и Ландри путешествовали по этому району. Кайлен Шульте, 24 года, и Кристал Тернер, 38 лет, пропали без вести 16 августа и были найдены мертвыми и частично раздетыми в Моаве, штат Юта. Сообщается, что они разбили лагерь в горах Ла Саль и рассказали друзьям о «жутком человеке», которого видели неподалеку, и что «если с ними что-то случится, значит, он их убил».
Офис шерифа округа Гранд опубликовал заявление, в котором говорится, что они не обнаружили связи между делом Шульте и Тернер с делом Петито, но некоторые, в том числе частный детектив Джейсон Дженсен, не исключают наличия связи. Как говорит Дженсен, до тех пор, пока не будет доказано, что Ландри не находился в этом районе во время двойного убийства, «ее нельзя исключать»
Офис шерифа округа Гранд опубликовал заявление, в котором говорится, что они не обнаружили связи между делом Шульте и Тернер с делом Петито, но некоторые, в том числе частный детектив Джейсон Дженсен, не исключают наличия связи. Как говорит Дженсен, до тех пор, пока не будет доказано, что Ландри не находился в этом районе во время двойного убийства, «ее нельзя исключать»
Хотя случай Петито вызвал повышенный интерес к пропавшим без вести и случаям домашнего насилия, многие семьи все еще ищут своих близких. Родители Петито недавно основали Фонд Габи Петито, «чтобы оказывать помощь организациям, которые поддерживают поиск пропавших без вести и помогают жертвам домашнего насилия».
Источник: — переведено специально для fishki.net
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