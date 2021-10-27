Ковид крепчал: в Абакане, впереди России всей, введут комендантский час и остановят маршрутки

В связи с усилением пандемии нового коронавирусного заболевания Хакасия первой пошла на столь суровое усиление противовирусных ограничений тем самым подавая пример остальным регионам страны. Ближайшие нерабочие дни в республике будет закрыто всё, кроме системообразующих предприятий, магазинов и аптек.
В Республике Хакасия по причине дальнейшего усиления распространения коронавируса в нерабочие дни введён жёсткий локдаун. Об этом во «ВКонтакте» сообщил глава республики Валентин Коновалов.
С 28 октября по 7 ноября в республике будут действовать следующие ограничения:
- Комендантский час: жителям запрещено выходить из дома с 22.00 до 06.00 по местному времени. Исключения — сотрудники предприятий, работающих непрерывно, а также некоторые категории граждан;
- Люди старше 60 лет должны находиться на самоизоляции и не покидать своих домов;
- В трёх городах (Абакан, Саяногорск, Черногорск) будет приостановлена работа общественного транспорта. Таксисты смогут работать при наличии QR-кода;
- Будут закрыты рестораны (только на вынос), заведения сферы услуг, магазины (кроме продуктовых и аптек);
- В детских садах, школах, колледжах, техникумах и учреждениях дополнительного образования начнутся каникулы.
"Нам всем придётся нелегко. У кого-то упадут доходы, сорвутся планы. Всё это очень важно и для каждого конкретного человека, и для предпринимателей — для всех нас. Но речь идёт о жизнях. Сегодня нам необходимо совершенно осознанно пойти на самоограничения. Не из-за штрафов, не из-за контроля. Осознанно и ответственно ограничить перемещения, свои контакты и своего ближайшего окружения. Вакцинироваться. Тщательно соблюдать меры индивидуальной защиты и гигиены", - передаёт tjournal.ru, слова главы республики.
P.S. Тем временем в Городе русской славы — Севастополе, жители шутят о наступающей четвёртой блокаде:
Информацию о намерениях контроля ковид-пропусков на въезде-выезде из города, разместил у себя Telegram-канал "Readovka".
Источник:
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- введение комендантского часа и блокпостов это удар по репутации главы/губернатора
- глава/губернатор это прекрасно понимает
- но так же он видит реальную картину по загруженности мед. учреждений
может быть он сознательно идет на непопулярные меры, что бы не было еще большей беды?!