FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 4978 постов • 793 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Жить в России 
Ковид крепчал: в Абакане, впереди России всей, введут комендантский час и остановят маршрутки

Ковид крепчал: в Абакане, впереди России всей, введут комендантский час и остановят маршрутки (2 фото)

Автор:
27 октября 2021 15:42
Сообщество : Жить в России
Метки: Абакан   Коновалов   Россия   Хакасия   глава   комендантский   ограничения   час   
1313
2

В связи с усилением пандемии нового коронавирусного заболевания Хакасия первой пошла на столь суровое усиление противовирусных ограничений тем самым подавая пример остальным регионам страны. Ближайшие нерабочие дни в республике будет закрыто всё, кроме системообразующих предприятий, магазинов и аптек.

В Республике Хакасия по причине дальнейшего усиления распространения коронавируса в нерабочие дни введён жёсткий локдаун. Об этом во «ВКонтакте» сообщил глава республики Валентин Коновалов.


С 28 октября по 7 ноября в республике будут действовать следующие ограничения:

  • Комендантский час: жителям запрещено выходить из дома с 22.00 до 06.00 по местному времени. Исключения — сотрудники предприятий, работающих непрерывно, а также некоторые категории граждан;
  • Люди старше 60 лет должны находиться на самоизоляции и не покидать своих домов;
  • В трёх городах (Абакан, Саяногорск, Черногорск) будет приостановлена работа общественного транспорта. Таксисты смогут работать при наличии QR-кода;
  • Будут закрыты рестораны (только на вынос), заведения сферы услуг, магазины (кроме продуктовых и аптек);
  • В детских садах, школах, колледжах, техникумах и учреждениях дополнительного образования начнутся каникулы.

"Нам всем придётся нелегко. У кого-то упадут доходы, сорвутся планы. Всё это очень важно и для каждого конкретного человека, и для предпринимателей — для всех нас. Но речь идёт о жизнях. Сегодня нам необходимо совершенно осознанно пойти на самоограничения. Не из-за штрафов, не из-за контроля. Осознанно и ответственно ограничить перемещения, свои контакты и своего ближайшего окружения. Вакцинироваться. Тщательно соблюдать меры индивидуальной защиты и гигиены", - передаёт tjournal.ru, слова главы республики.


P.S. Тем временем в Городе русской славы — Севастополе, жители шутят о наступающей четвёртой блокаде:


Информацию о намерениях контроля ковид-пропусков на въезде-выезде из города, разместил у себя Telegram-канал "Readovka".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Абакан   Коновалов   Россия   Хакасия   глава   комендантский   ограничения   час   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
35
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
35  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Ivan 3 часа назад
Почему мы у Европы перенимаем все самое угробищное? Когда я говорил, что хочу, как в Европе, то имел совсем другое!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё 5 ответов (из 17)
5k
Ruk 6 минут назад
да надо расстреливать стариков! а то просто запретили выходить, всё полумерами хотят обойтись. беглов с оленеводом, перенимайте опыт - закройте наконец метро!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Влад 18 минут назад
история повторяется. новый фашизм зреет и никто не дёргается остановить всех этих будущих висельников.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Алексей 43 минуты назад
вот давайте прикинем:
- введение комендантского часа и блокпостов это удар по репутации главы/губернатора
- глава/губернатор это прекрасно понимает
- но так же он видит реальную картину по загруженности мед. учреждений

может быть он сознательно идет на непопулярные меры, что бы не было еще большей беды?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
698
zenon 56 минут назад
Вот так и нужно. Не надо жить умом, надо жить примерами.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
rgubaev Час назад
Ай не трындите про "закрыто все" - Бристоль работает. Я узнавал - до Москвы нам далеко
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
119k
arek14 2 часа назад
...Если бы еще в начале этого года выдали все разрешения и допустили бы на российский рынок западные вакцины, не было бы сегодня вот этой вакханалии коронавируса, рекордного числа заражений, больше тысячи смертей в день...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
DeniZZka 2 часа назад
Меня больше забавляет тот факт, что у нас в Крыму и Севастополе уже все номера в гостиницах забронированы на время "локдауна". Самоизоляция, говорили одни. Поедем на отдых, говорили другие.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Limon 2 часа назад
Губернаторам сейчас раздолье - кто больше и дебильнее прогнется, тот больше и угодит власти. Вот и стараются - ж_опу рвут.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
Hairy. 3 часа назад
А хотя бы платежи по ЖКХ упыри вводящие ограничения не хотят отменить на время этих ограничений??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Евгений 3 часа назад
"В трёх городах (Абакан, Саяногорск, Черногорск) будет приостановлена работа общественного транспорта. Таксисты смогут работать при наличии QR-кода" - вот там у таксистов время настанет, на эти дни, как у цветочников 8-марта!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Лучшие российские компании и марки 2021 года Лучшие российские компании и марки 2021 года Отпуск во время "чумы": какие справки и документы потребуют у туристов этим летом Отпуск во время "чумы": какие справки и документы потребуют у туристов этим летом Принят закон, запрещающий гражданам перевозить при себе более 10 пачек сигарет Принят закон, запрещающий гражданам перевозить при себе более 10 пачек сигарет Глава Крыма работал не жалея себя, однако заработал в&nbsp;три раза меньше своей супруги! Глава Крыма работал не жалея себя, однако заработал в три раза меньше своей супруги! В российском городе решили умерить пыл&nbsp;велосипедистам, но что-то пошло не так... В российском городе решили умерить пыл велосипедистам, но что-то пошло не так... Нелюди из Абакана разгромили соседям мебель Нелюди из Абакана разгромили соседям мебель
Ади Шакти Мудра

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

7327



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Обмани меня, обмани: 20 фейков из сети, которые врут нам напропалую
1
83
Обмани меня, обмани: 20 фейков из сети, которые врут нам напропалую
Менее 2 минут продержался Тимоти Джонсон против Фёдора Емельяненко
0
52
Менее 2 минут продержался Тимоти Джонсон против Фёдора Емельяненко
Набирающие популярность в сообществах
Какие идеи продвигает сериал «Игра в кальмара»
1
20
Какие идеи продвигает сериал «Игра в кальмара»
Мужчина отдаляется: причины и способы наладить отношения
0
4
Мужчина отдаляется: причины и способы наладить отношения
Лучшие российские компании и марки 2021 года
Лучшие российские компании и марки 2021 года
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Сёмочке было таки всё равно вылетит уже птичка или нет.
3
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#факты#подборка#дтп#автомир#фильм#история#СССР#дети#фотографии
#фото#прикол#люди#Россия#аварии#животные#полиция#Разное#картинки#в мире
#интересно#кино#Ynews#автомобили#авто аварии#познавательно#актеры#страна#приколы#интересное

На что жалуетесь?

Вернуться