Ковид крепчал: в Абакане, впереди России всей, введут комендантский час и остановят маршрутки

В Республике Хакасия по причине дальнейшего усиления распространения коронавируса в нерабочие дни введён жёсткий локдаун. Об этом во «ВКонтакте» сообщил глава республики Валентин Коновалов.

С 28 октября по 7 ноября в республике будут действовать следующие ограничения:

Комендантский час: жителям запрещено выходить из дома с 22.00 до 06.00 по местному времени. Исключения — сотрудники предприятий, работающих непрерывно, а также некоторые категории граждан;

Люди старше 60 лет должны находиться на самоизоляции и не покидать своих домов;



В трёх городах (Абакан, Саяногорск, Черногорск) будет приостановлена работа общественного транспорта. Таксисты смогут работать при наличии QR-кода;

Будут закрыты рестораны (только на вынос), заведения сферы услуг, магазины (кроме продуктовых и аптек);

В детских садах, школах, колледжах, техникумах и учреждениях дополнительного образования начнутся каникулы.

"Нам всем придётся нелегко. У кого-то упадут доходы, сорвутся планы. Всё это очень важно и для каждого конкретного человека, и для предпринимателей — для всех нас. Но речь идёт о жизнях. Сегодня нам необходимо совершенно осознанно пойти на самоограничения. Не из-за штрафов, не из-за контроля. Осознанно и ответственно ограничить перемещения, свои контакты и своего ближайшего окружения. Вакцинироваться. Тщательно соблюдать меры индивидуальной защиты и гигиены", - передаёт tjournal.ru, слова главы республики.

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