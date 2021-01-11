Нелюди из Абакана разгромили соседям мебель

В пресс-службе УМВД по Абакану рассказали местным изданиям, что ведётся поиск двух хулиганов. Оказалось, что жильцы выставили мебель в коридор, чтобы её увезти, но гопники не смогли пройти мимо.



Данный дом находится на особом контроле у правоохранительных органов, потому что в нем расположены преимущественно квартиры-студии, которые сдаются квартирантам и там часто происходят правонарушения.