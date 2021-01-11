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Нелюди из Абакана разгромили соседям мебель

Нелюди из Абакана разгромили соседям мебель (3 фото + 1 видео)

Автор:
11 января 2021 12:36
Сообщество : Криминал
Метки: Абакан   Хакасия   гопники   мебель   поломка   пьяные   
1934
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В новогодние праздники активизировались различные асоциальные элементы. Вот парочку таких "товарищей" теперь разыскивает полиция.

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Метки: Абакан   Хакасия   гопники   мебель   поломка   пьяные   
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14  комментариев
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9k
3.6o6pa 2 часа назад
Эти даже на органы не годятся - только в утиль.
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Anatoly Tananykhin 4 минуты назад
Таких при рождении топить нужно, чтобы генофонд не портили.
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3k
Борис Карабанов 8 минут назад
Это уже Байден или пока ещё Трамп?
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20k
Батончик с маком 20 минут назад
говномесы в обтягивающих штанишках и в петушиных курточках
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4k
кот базилий Полчаса назад
Жывотные и ведь уже не дети.
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10k
Евгений Полчаса назад
А говорили что неандертальцы вымерли.
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30k
Alex 54 минуты назад
Пулю в лоб и в топочку.
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5k
B0n 58 минут назад
ПодгУзники Абакана, в анус патронус! Муллениалы, ёпанарот.
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4k
Elmaestro Час назад
в слове "товарищей", в тексте к этому посту, вторая буква лишня
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936
Йожык Час назад
В зоопарке побег, кто-то клетку не закрыл.
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918
Евгения Ефимова Час назад
Госпадя! Сколько же на свете придурков!
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1k
Михаил 2 часа назад
Пиво взболтал. Вот олень.
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30k
Лесли 🥰 2 часа назад
Пользователи соцсетей возмутились поведением мужчин... Серьезно, мужчин??!))))
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