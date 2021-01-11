Нелюди из Абакана разгромили соседям мебель

В новогодние праздники активизировались различные асоциальные элементы. Вот парочку таких "товарищей" теперь разыскивает полиция.
В столице республики Хакасия камера видеонаблюдения зафиксировала, как двое молодых подвыпивших мужчин разбили мебель соседей по подъезду.
В пресс-службе УМВД по Абакану рассказали местным изданиям, что ведётся поиск двух хулиганов. Оказалось, что жильцы выставили мебель в коридор, чтобы её увезти, но гопники не смогли пройти мимо.
Данный дом находится на особом контроле у правоохранительных органов, потому что в нем расположены преимущественно квартиры-студии, которые сдаются квартирантам и там часто происходят правонарушения.
Данный дом находится на особом контроле у правоохранительных органов, потому что в нем расположены преимущественно квартиры-студии, которые сдаются квартирантам и там часто происходят правонарушения.
Суетологи на районе. Пацаны, которых боятся даже в УБОПе
Герои этой подборки уверены в своей четкости, неотразимости и брутальности на 100%. Девушки держите себя в руках, от одних только фотографий этих самцов может сорвать голову.
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