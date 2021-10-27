В Казахстане мужчина без причины избил русского мальчика

А теперь самое интересное, как сообщает издание Readovka, не единожды освещавшая конфликты на национальной почве в странах СНГ, изначально в казахстанских пабликах и СМИ появилась информация от очевидцев о том, что перед нападением мужчина прокричал «Русские раздражают!». Однако вскоре, скорей всего, после чьей-то команды, СМИ потерли сведения о русском мальчике и извинились за разжигание межнациональной розни.





Журналисты попытались связаться с пострадавшей семьей, но в МВД Казахстана им сообщили, что конфликт уже исчерпан и помощь ребенку не требуется. Говорят, что в казахстанских соцсетях местные жители обещают устроить суд Линча над избившем ребенка мужчиной, поскольку официальные власти всеми силами стараются на замечать такие инциденты. О возбуждении уголовного дела информации пока нет (и будет ли - неизвестно).





Напомним, что в августе сам премьер-министр Мишустин обратил внимание на так называемые "языковые патрули" казахстанских националистов. Тогда местным властям пришлось штрафовать основателя "патрулей" Куата Ахметова и проводить с ним профилактическую беседу, после которой мужчина переехал на Украину.