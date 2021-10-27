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В Казахстане мужчина без причины избил русского мальчика

В Казахстане мужчина без причины избил русского мальчика (1 фото + 1 видео)

Автор:
27 октября 2021 13:57
Сообщество : Криминал
Метки: Казахстан   Тараз   видео   нападение   ребенок   
2741
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Если верить российским СМИ, повод, о котором местные власти предпочитают молчать, все-таки был.

В казахстанском Таразе неадекватный мужчина напал на прогуливающегося с бабушкой русского мальчика. На кадрах с камеры наблюдения видно, что перед избиением дошкольника никакого конфликта на улице не было, мужчина просто подошел и ударом с размаху опрокинул ребенка на асфальт, а затем еще и попытался пнуть мальчика ногой по голове.

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А теперь самое интересное, как сообщает издание Readovka, не единожды освещавшая конфликты на национальной почве в странах СНГ, изначально в казахстанских пабликах и СМИ появилась информация от очевидцев о том, что перед нападением мужчина прокричал «Русские раздражают!». Однако вскоре, скорей всего, после чьей-то команды, СМИ потерли сведения о русском мальчике и извинились за разжигание межнациональной розни.


Журналисты попытались связаться с пострадавшей семьей, но в МВД Казахстана им сообщили, что конфликт уже исчерпан и помощь ребенку не требуется. Говорят, что в казахстанских соцсетях местные жители обещают устроить суд Линча над избившем ребенка мужчиной, поскольку официальные власти всеми силами стараются на замечать такие инциденты. О возбуждении уголовного дела информации пока нет (и будет ли - неизвестно).


Напомним, что в августе сам премьер-министр Мишустин обратил внимание на так называемые "языковые патрули" казахстанских националистов. Тогда местным властям пришлось штрафовать основателя "патрулей" Куата Ахметова и проводить с ним профилактическую беседу, после которой мужчина переехал на Украину.

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Метки: Казахстан   Тараз   видео   нападение   ребенок   
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3k
Еркен 2 часа назад
Мне все равно какой национальности этот неадекватный, мне все равно какой национальности пострадавший мальчик, будь это на моих глазах этот "немужик" не ушел бы размашистой походкой. У нас в Казахстане неадекватных не больше и не меньше чем где-либо, но в наших руках наводить порядок в обществе, котором живём.
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5k
Pashuta Полчаса назад
Цитата. "О возбуждении уголовного дела информации пока нет (и будет ли - неизвестно)"...
Дело уже по уголовке заведено, мужчина сразу был задержан. Во всех СМИ в РК об этом пишут, никто ничего не замалчивает...
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353
MerryGoRound Полчаса назад
"Если верить Российским сми..."......
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87
Roman Полчаса назад
Мразота сыклявая! Ребенку доказал ублюдок. На кол надеть и провернуть.
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5k
евгений 42 минуты назад
Вот тут как раз пора премировать Петрова и Баширова турпоездкой
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25k
Батончик с маком 51 минуту назад
Всего год назад меня здесь люто минусовали, когда я называл казахов фашистами. Просто для большинства казахи это прикольные и веселые ребята из КВНа и прочей х.уйни. А для городов граничащих с казахстаном они муслимские националисты. Даже майдауны не так опасны как эти дикари.
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−15
RUSOFOB989LVL Час назад
Четко влепил мелкому поросенку, пусть валит к себе в парашку
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135
Karinavirus RUSOFOB989LVL 59 минут назад
Это место (у параши) уже тобою занято
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265
Flexx U RUSOFOB989LVL 54 минуты назад
Гари в аду гандону
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217
Arti Час назад
После такого смачного удара не каждый взрослый выдержыт, а малой вон встал сразу на ноги, норм
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1k
Алексей Час назад
Ключевая фраза- " если верить российским СМИ... "
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3k
Дмитрий Час назад
Животное с...ка! Казахстан "катится" в конкретном направлении...Скоро брататься будут с хохлами, прибалтами, поляками....Вот увидите....
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217
Arti Час назад
Всмысле без причины, в названии автор всё обяснил
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37k
Андрей Час назад
Ждать осталось не долго. Через 50 лет все станут китайцами.
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483
Валентин Час назад
страшно представить если бы эта сволочь попала в голову ребенку ведь замах то был со всей силой --- казахи становятся украинцами и это факт === огораживать надо территорию и заливать бетоном
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57k
pynh 2 часа назад
Плохо щюрился малой.
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−136
наместник 2 часа назад
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27
cronvol 2 часа назад
Это не человек, даже не животное, это на много хуже
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28k
Антон 2 часа назад
Напавший на ребёнка мужчина состоит на учёта, как психбольной. Высер не засчитан, плохо работаете.

https://www.zakon.kz/5088375-muzhchina-izbil-rebenka-v-taraze.htmlhttps://www.zakon.kz/5088375-muzhchina-izbil-rebenka-v-taraze.html
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84
Assbeast Чучело Мяучело Час назад
А у нас они не гуляют? Вот же недавно писали, как мужик в платье напал с топором на другого в магазине. На нём убийство, он буйный и всегда ходит с ножом или топором. И ничё...
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84
Assbeast Чучело Мяучело Час назад
Согласен.
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2k
Алекс 2 часа назад
А нас казахи раздражают, и не только... Один Мусагалиев чего стоит с Дорохом. Придется пиз...ить?
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84
Assbeast Алекс Час назад
Дорохов - не казах (внезапно).
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787
labus 2 часа назад
дегенерат!...
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4k
Максим 2 часа назад
Не знаю что в голове у такого животного, что готово убить ребенка. Толкнул? Уже неадекват. Но попытаться ногой ударить в голову? Тут стоит задуматься, а нужен ли такой человек на земле. Может лучше под?
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19
Caio Li 2 часа назад
Ликвидировать таких национальистов, где поймал там и резать фашистов!
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