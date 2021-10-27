В Казахстане мужчина без причины избил русского мальчика

Если верить российским СМИ, повод, о котором местные власти предпочитают молчать, все-таки был.
В казахстанском Таразе неадекватный мужчина напал на прогуливающегося с бабушкой русского мальчика. На кадрах с камеры наблюдения видно, что перед избиением дошкольника никакого конфликта на улице не было, мужчина просто подошел и ударом с размаху опрокинул ребенка на асфальт, а затем еще и попытался пнуть мальчика ногой по голове.
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А теперь самое интересное, как сообщает издание Readovka, не единожды освещавшая конфликты на национальной почве в странах СНГ, изначально в казахстанских пабликах и СМИ появилась информация от очевидцев о том, что перед нападением мужчина прокричал «Русские раздражают!». Однако вскоре, скорей всего, после чьей-то команды, СМИ потерли сведения о русском мальчике и извинились за разжигание межнациональной розни.
Журналисты попытались связаться с пострадавшей семьей, но в МВД Казахстана им сообщили, что конфликт уже исчерпан и помощь ребенку не требуется. Говорят, что в казахстанских соцсетях местные жители обещают устроить суд Линча над избившем ребенка мужчиной, поскольку официальные власти всеми силами стараются на замечать такие инциденты. О возбуждении уголовного дела информации пока нет (и будет ли - неизвестно).
Напомним, что в августе сам премьер-министр Мишустин обратил внимание на так называемые "языковые патрули" казахстанских националистов. Тогда местным властям пришлось штрафовать основателя "патрулей" Куата Ахметова и проводить с ним профилактическую беседу, после которой мужчина переехал на Украину.
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Дело уже по уголовке заведено, мужчина сразу был задержан. Во всех СМИ в РК об этом пишут, никто ничего не замалчивает...
https://www.zakon.kz/5088375-muzhchina-izbil-rebenka-v-taraze.htmlhttps://www.zakon.kz/5088375-muzhchina-izbil-rebenka-v-taraze.html
Значит русские)))
В каком-то кино про войну видел( не дословно):
- мы русские, и мы победим.
- я вообще-то казах.
- а казахи что не русские что ли?
- а, в этом смысле, ну вообще-то русские))