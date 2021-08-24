Том Круз удивил английскую семью, посадив на их лужайке вертолёт

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Не каждому смертному удаётся увидеть кумира вблизи, да ещё и пообщаться с ним. Вот и английская семья не ожидала, что ей предстоит встретиться с известным голливудским актёром, когда пошла посмотреть на приземление вертолёта.
Англичанку Элисон Уэбб из графства Уорикшир попросили разрешить посадку вертолёта на территории её сада, из-за того, что аэропорт Ковентри временно закрыт. Её предупредили, что на вертолёте передвигается известный человек, но не уточнили кто именно.
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Женщина вместе со своими детьми решила пойти и посмотреть на вертолёт поближе. Какого же было её удивление, когда из летательного аппарата вышел Том Круз! "Он подошел к детям поболтать, затем поблагодарил нас", – рассказала Элисон.
Потом Круз взял детей на борт вертолёта и немного покатал их.
Но на этом восторженные отзывы англичан об американском актёре не закончились. В перерыве между съемками в 7 части "Миссия невыполнима", актёр зашёл в индийский ресторан Asha's в Бирмингеме. Там он заказал еды на 20 фунтов стерлингов, а чаевых персоналу оставил 60 фунтов (6 тыс рублей) и сфотографировался на фоне заведения.
Выход седьмой части "Миссия невыполнима" ожидается в мае 2022 года.
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