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Том Круз удивил английскую семью, посадив на их лужайке вертолёт

Том Круз удивил английскую семью, посадив на их лужайке вертолёт (5 фото)

Автор:
24 августа 2021 11:23
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Миссия невыполнима   Том Круз   актёр   англия   вертолёт   голливуд   шоу бизнес   
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Не каждому смертному удаётся увидеть кумира вблизи, да ещё и пообщаться с ним. Вот и английская семья не ожидала, что ей предстоит встретиться с известным голливудским актёром, когда пошла посмотреть на приземление вертолёта.
Англичанку Элисон Уэбб из графства Уорикшир попросили разрешить посадку вертолёта на территории её сада, из-за того, что аэропорт Ковентри временно закрыт. Её предупредили, что на вертолёте передвигается известный человек, но не уточнили кто именно.
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Женщина вместе со своими детьми решила пойти и посмотреть на вертолёт поближе. Какого же было её удивление, когда из летательного аппарата вышел Том Круз! "Он подошел к детям поболтать, затем поблагодарил нас", – рассказала Элисон.
Потом Круз взял детей на борт вертолёта и немного покатал их.
Но на этом восторженные отзывы англичан об американском актёре не закончились. В перерыве между съемками в 7 части "Миссия невыполнима", актёр зашёл в индийский ресторан Asha's в Бирмингеме. Там он заказал еды на 20 фунтов стерлингов, а чаевых персоналу оставил 60 фунтов (6 тыс рублей) и сфотографировался на фоне заведения.
Выход седьмой части "Миссия невыполнима" ожидается в мае 2022 года.

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Метки: Миссия невыполнима   Том Круз   актёр   англия   вертолёт   голливуд   шоу бизнес   
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11  комментариев
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37k
Андрей 2 часа назад
Не новость, а мегабомба!
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Сигизмунд Лазаревич 19 минут назад
ну круз ... вот если бы на его месте была бузова...
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27k
lem02 Полчаса назад
На мои шесть соток он смог бы только спрыгнуть. И не дай бог на цветы! Жена быстро загнала бы его обратно...
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22k
Юрьевич 37 минут назад
Ну до Матиаса Руста ему далеко ещё
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22k
Ваня 56 минут назад
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3k
portroy Час назад
Полянка зебс! Пойду что ли тоже травку постригу...
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206k
Барон Мюнхгаузен 2 часа назад
Это такая PR-акция перед выходом фильма?
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21k
Inter 2 часа назад
говно стала ваша Миссия, мистер Круз!!!!!
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5k
ГГалка 2 часа назад
о какие щёчки в ресторане наел) видимо вкусно было).. а фото детей где? вот мужик похожий на тома круза только стрёмный, вот пара вроде семейная. вот индусы. и вот вертолёт. но куда?!дели?!детей!?
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2k
Lefterov 2 часа назад
Попахивает дешевым пиаром!! Кто попросил о посадке? Они долетели до аэродрома и поняли что там все занято а потом принялись искать номер телефона людей что живут рядом потом принялись звонить и уговаривать? А все это время вертолет кружил? Похоже на враки!! Ну и конечно не обошлось без рекламы фильма)))
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