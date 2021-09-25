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Пользователь Reddit сделал для Рона Перлмана трубку с Хеллбоем

Пользователь Reddit сделал для Рона Перлмана трубку с Хеллбоем (8 фото + 1 видео)

Автор:
25 сентября 2021 10:10
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Рон Перлман   знаменитость   курительная трубка   подарок   трубка   шоу бизнес   
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Пользователь Reddit под ником RadonLab, увлекающийся резьбой по дереву, на днях показал снимок актера Рона Перлмана, с курительной трубкой в виде головы супергероя. На производство такой трубки потребовалось больше трех месяцев.

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Метки: Рон Перлман   знаменитость   курительная трубка   подарок   трубка   шоу бизнес   
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Hallo FreeSpace 2 часа назад
шикарно )
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