Пользователь Reddit сделал для Рона Перлмана трубку с Хеллбоем

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Пользователь Reddit под ником RadonLab, увлекающийся резьбой по дереву, на днях показал снимок актера Рона Перлмана, с курительной трубкой в виде головы супергероя. На производство такой трубки потребовалось больше трех месяцев.
На изготовление трубки ушло три месяца, но сыгравший Хеллбоя Рон Перлман был в восторге
RadonLab начал работу над трубкой в виде головы Хеллбоя ещё в начале марта. Он нарисовал концепт будущей работы и заранее поинтересовался, каким образом можно будет связаться с Перлманом для передачи подарка. Тогда ему посоветовали обратиться напрямую к актеру в соцсетях.
На работу ушло около трёх месяцев: в конце мая автор поделился итоговым результатом и показал небольшое видео процесса, в котором вырезал мелкие черты лица и добавлял текстуру. Помимо самой трубки он сделал тампер (ступку для уплотнения табака) в виде руки персонажа, стилизованную коробку для хранения и держатель для сигар. Все основные детали вырезались из дерева шиповника при помощи аппарата для маникюра.
Пользователи отметили сходство с Перлманом в роли Хеллбоя и высокую детализацию. Больше всего внимания досталось сигаре в зубах персонажа — автор предусмотрел в ней небольшое отверстие, чтобы во время курения трубки оттуда выходила часть дыма, создавая рекурсию.
После завершения работы RadonLab поделился результатом в сети и попросил других пользователей отмечать Перлмана. Через пару недель актер заметил работу и похвалил автора в своем инстаграме.
Почти сразу Перлман связался с RadonLab, чтобы уточнить детали доставки, но до получения подарка прошло еще почти четыре месяца. В конце сентября актер наконец получил трубку, сделал фотографию с ней и отправил автору.
Год назад этот же автор подарил трубку с Терминатором Шварцнеггеру.
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