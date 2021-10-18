Понты дороже... здравого смысла

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В пирамиде Маслоу тот самый Маслоу всё верно придумал, кроме того, чтобы поместить в качестве главной потребности понты. Иначе для каких целей на айфоны продолжают брать кредиты, а на картофель с морковкой нет?!
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