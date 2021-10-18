Понты дороже... здравого смысла

В пирамиде Маслоу тот самый Маслоу всё верно придумал, кроме того, чтобы поместить в качестве главной потребности понты. Иначе для каких целей на айфоны продолжают брать кредиты, а на картофель с морковкой нет?!

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Однажды в Казахстане 0 Источник:

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Такие вот они... понты 0 Источник:

Ахаха 0 Источник:

Когда упаковка решает... 0 Источник:

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А какой практически смысл? 0 Источник:

Индия, Бангалор 0 Источник:

Король Таиланда решил быть ближе к народу и проехался на метро 0 Источник:

Туркменский тюнинг 0 Источник:

Понты? Срочно выезжаем! 0 Источник:

Ахаха 0

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