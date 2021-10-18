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Понты дороже... здравого смысла

Понты дороже... здравого смысла (17 фото)

Автор:
18 октября 2021 10:15
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   интернациональные понты   казахские понты   подборка   понты   прикол   туркменские понты   
2532
17
В пирамиде Маслоу тот самый Маслоу всё верно придумал, кроме того, чтобы поместить в качестве главной потребности понты. Иначе для каких целей на айфоны продолжают брать кредиты, а на картофель с морковкой нет?!
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Метки: Юмор   интернациональные понты   казахские понты   подборка   понты   прикол   туркменские понты   
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insaider 57 минут назад
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KOSTELLO 17 минут назад
Казаться, а не быть - один из основных девизов сегодня.
А должно быть наоборот...
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Анна Анна 57 минут назад
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Анна Анна Час назад
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