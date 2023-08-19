Нефильтрованные анекдоты про пиво!

Увидел тут в магазине лимонад «Буратино». Дай-ка, думаю, попробую вкус детства. И взял «Жигулёвского».

Он курил «Парламент», но депутатом не стал. Ел масло «Президент», но в президенты не выбился. А вот пиво «Козёл» реально подействовало…

Попробовал я безалкогольное пиво… По вкусу – как будто тебя никто не любит.

– Что означает выражение «сжечь мосты»?

– Ну, например, открыть баклажку пива и выбросить пробку.

– Папа, ты слишком сильно любишь пиво!

– Не говори глупостей, Пивослав!

Муж пришёл домой с пивом. Жена недовольна:

– Ты почему мне купил «Золотую бочку»?! Я же просила «Стеллу Артуа»!

– Да просто купил то, что смог выговорить…

Отрывок из сказки: «…И сказало пиво пенное: «Не пей меня, Иванушка, я ещё тебе утром пригожусь…»

Стареешь – это когда собираешься выпить парочку кружек пива… и выпиваешь, блин, именно пару кружек пива!

На фестивале пива платный туалет по кассовым сборам превзошёл фильм «Аватар»

Я стесняюсь перед баристой из-за своего неправильного произношения названий кофе, поэтому всегда заказываю пиво.