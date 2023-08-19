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Нефильтрованные анекдоты про пиво!

Нефильтрованные анекдоты про пиво!

Автор:
19 августа 2023 12:06
Метки: Анекдоты   Прикол   Юмор   выходные   пиво   хорошее настоение   
886
6

В игре «Что? Где? Когда?» на вопросе «Когда было изобретено пиво?» выиграл ответ «Утром».

Увидел тут в магазине лимонад «Буратино». Дай-ка, думаю, попробую вкус детства. И взял «Жигулёвского».

Он курил «Парламент», но депутатом не стал. Ел масло «Президент», но в президенты не выбился. А вот пиво «Козёл» реально подействовало…

Попробовал я безалкогольное пиво… По вкусу – как будто тебя никто не любит.

– Что означает выражение «сжечь мосты»?
– Ну, например, открыть баклажку пива и выбросить пробку.

– Папа, ты слишком сильно любишь пиво!
– Не говори глупостей, Пивослав!

Муж пришёл домой с пивом. Жена недовольна:
– Ты почему мне купил «Золотую бочку»?! Я же просила «Стеллу Артуа»!
– Да просто купил то, что смог выговорить…

Отрывок из сказки: «…И сказало пиво пенное: «Не пей меня, Иванушка, я ещё тебе утром пригожусь…»

Стареешь – это когда собираешься выпить парочку кружек пива… и выпиваешь, блин, именно пару кружек пива!

На фестивале пива платный туалет по кассовым сборам превзошёл фильм «Аватар»

Я стесняюсь перед баристой из-за своего неправильного произношения названий кофе, поэтому всегда заказываю пиво.


×
×

Жена приходит домой и выставляет на стол холодное пиво, варёных раков, снеки:
– Дорогой, это тебе, такая жара... Приготовить что-нибудь вкусненькое?
Пауза. Муж:
– Что, сильно?
– Не очень: только бампер, и фара одна разбилась...

В жизни каждого отца однажды наступает такой светлый момент, когда звонит ребёнок и спрашивает: «Пап, тебе сколько пива брать?»

Полагаю, что безалкогольное пиво следует покупать за фальшивые деньги.

Матч выдался жарким, пиво быстро закончилось. Поэтому я решил сбегать за добавкой, а нашим как раз в это время забили гол! Вывод: не надо вратарю за добавкой бегать!

Жена упрекает мужа: «Ты совсем не интересуешься детьми!!! Чем увлекается твой сын, как у него дела в школе…»
И тут мужика осенило: «Так, стоп, погоди!.. Значит, тот парень, которого я посылаю за пивом во время матча, – это не дворецкий-карлик, что ли?!»

В магазине кассир усомнилась в возрасте парня, покупающего пиво:
– Молодой человек, у вас паспорт с собой?
– Нет.
– Тополиный пух?
– Жара, июль.
– Пожалуйста, с Вас 200 рублей. Пакет нужен?

Деньги  нужно  тратить  на  впечатления!  Поэтому  я  купил впечатляющее количество пива.

Женщины хотят быть любимыми, но всегда западают на эгоистов, которым на них плевать. Они также хотят быть стройными, но вечером и ночью наведываются к холодильнику. Хотят быть интересными, но смотрят отупляющие мозг телесериалы.
А мужик хочет пива  -  покупает пиво.


Телефонный звонок.
– Чувак, давай к нам на дачу. Тут у нас холодное пиво, пьяные и весёлые девчонки...
– Нет уж пап, не куплюсь я на это второй раз. Копайте свою картошку сами!

– Официант! Пива, пожалуйста!
– Кгм… пива? После водки?..
– Нет, не после водки, а перед шампанским!

За распитием пива Мюллер решил быстро подловить нетрезвого Штирлица, и спрашивает:
– Скажите Штирлиц, а какой Ваш любимый фильм?
– «Волга–Волга», – чуть было не ответил Штирлиц. Однако вовремя опомнился и сказал: «Фольксваген–Фольксваген»!

– А не выпить нам чайку?
– Ну ты даёшь: в слове «пивка» 4 ошибки сделал!

В Германии в подвыпившей компании русских туристов бросают жребий:
– Так… у кого самая короткая – тот бежит за пивом!
Тут вмешивается кельнер:
– Господа, немедленно застегните штаны!!! У нас принято бросать жребий на спичках!

Как начнёшь здоровый образ жизни вести – сразу прилив бодрости чувствуешь, утро доброе, настроение хорошее, энергии – хоть отбавляй! И жизнь так прекрасна, что думаешь – а может, по пивку?

– Да тебе пиво дороже, чем я!
– Что ты, дорогая! Пиво – намного дешевле!

– Что полезней – пиво или кефир?
– Конечно, пиво! Попробуй-ка за вечер выдуть 5 литров кефира!


– Эх, в студенческие годы, бывало, ведро пива выпивал! Теперь больше полведра не смогу…
– Что, здоровье пошатнулось?
– Да нет, морда уже дальше в ведро не пролазит!

В ларьке мне налили бутылку пива в долг, потому что в прошлый раз я вернул 2 рубля, которые обещал занести. Вот что значит хорошая кредитная история!

Вас тоже раздражают банки и бутылки для пива в 0,42 л – вместо привычного стандарта в 0,47 л?

Рекламный ролик:
«Жил-был в Чехии пивовар. Поставщиков он обманывал, хмель буряком подменял, на солоде, экономил: добавлял рис да кукурузу… И прозвали его Велкопоповицкий Козел».

– Дорогой, смотри-ка, какой необычный рецепт: окрошка на пиве. Жара, давай сделаем?
– Давай! Только давай безо всяких там огурцов, яиц, колбасы…


– Ай-я-яй! Отец шестерых детей, и целыми вечерами сидите в пивной!
– Наоборот, шестеро детей – это уважительная причина!

Весёлый и шумный пивной фестиваль «Октоберфест» был скомкан внезапным появлением жены в гараже.

Мужик сидит в фойе школы: ждёт дочку. Проходящая мимо учительница интересуется:
– Вы ребёнка ждёте?
– Что Вы, нет, конечно!!! Я дочку приехал забирать. А пузо у меня такое от пива!

Пивом увлекаться нельзя: в животе вырастет арбуз! Даже если ты не проглатывал случайно арбузное семечко.

Всех с выходными и это... не увлекайтесь!..


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Метки: Анекдоты   Прикол   Юмор   выходные   пиво   хорошее настоение   
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7  комментариев
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52k
Мойша 2 часа назад
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27k
pokevon 6 минут назад
Лучше выпить литр пива, чем не выпить литр пива!
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34k
ACU900 17 минут назад
Про пиво даже песни и стихи слогали
Вот классика:
Ссылка www.youtube.com
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4k
Lexx 55 минут назад
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717
Vergüenza Ajena Час назад
)(уета
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25k
Сталкер Час назад
Не осилил...
Слишком много хорошо (даже если хорошо) – тоже плохо...
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