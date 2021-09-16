На Украине чиновница подарила танец лебедя мэру Черноморска

Депутатам сказали оставаться на местах и сохранять спокойствие. После чего открылись двери и в зал, в балетном костюме забежала руководительница департамента культуры горсовета, с ходу притупив к демонстрации танца из "Лебединого озера".
Столь оригинальным способом чиновники решили поздравить главу Черноморска Одесской области Василия Гуляева с днём рождения.
После совещания Василия Гуляева попросили перебазироваться с трибуны на кресло в зрительный зал, а далее, зав отделом культуры ведомства Юлия Кристанова исполнила для мэра танец лебедя из балета "Лебединое озеро".
В помещении вдруг зазвучала музыка из второго акта балета Петра Чайковского "Лебединое озеро", и раздался низкий, угрожающий голос.
"Всем оставаться на своих местах. Сохраняйте спокойствие, и всё будет не очень хорошо. Потому что ливнёвки, канализации, подвалы - это все мои тёмные силы, которые разрушают город. И ни одна хрупкая душа добрая, надежда на светлое будущее не выживет, умрёт сегодня последней", - произнёс голос.
На лицах присутствующих читалось недоумение, однако, чтобы не искушать судьбу, помня предостережение, все остались на своих местах.
После этого в зал вошёл некто в тёмном костюме и "клювастой" маске чумного доктора. Городской голова всё это время стоял и улыбался, глядя на происходящее. А "чумной доктор" внезапно вызвал мэра на дуэль...
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Но добро и свет, предсказуемо, победили зло и всё закончилось хорошо. Чиновница исполнявшая роль лебедя в классической балетной пачке, после номера лично поздравила Гуляева. А мэр Черноморска, в свою очередь, назвал поздравление "приятным сюрпризом", сообщается в публикации REN TV.
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Ну что за безграмотность. Автор, у балерины не балетный костюм, не роба и не спецовка. У балерин ПАЧКА.
Что там говорят у столовой Э68, где раньше помещалось прославленное кафе "Флорида"?
Кто там и кому сейчас палец в рот не положил бы?))
Но стоит отметить, что танцует лучше Волочковой)