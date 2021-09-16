На Украине чиновница подарила танец лебедя мэру Черноморска

В помещении вдруг зазвучала музыка из второго акта балета Петра Чайковского "Лебединое озеро", и раздался низкий, угрожающий голос.

"Всем оставаться на своих местах. Сохраняйте спокойствие, и всё будет не очень хорошо. Потому что ливнёвки, канализации, подвалы - это все мои тёмные силы, которые разрушают город. И ни одна хрупкая душа добрая, надежда на светлое будущее не выживет, умрёт сегодня последней", - произнёс голос.

На лицах присутствующих читалось недоумение, однако, чтобы не искушать судьбу, помня предостережение, все остались на своих местах.

После этого в зал вошёл некто в тёмном костюме и "клювастой" маске чумного доктора. Городской голова всё это время стоял и улыбался, глядя на происходящее. А "чумной доктор" внезапно вызвал мэра на дуэль...