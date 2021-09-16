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На Украине чиновница подарила танец лебедя мэру Черноморска

На Украине чиновница подарила танец лебедя мэру Черноморска (2 фото + 1 видео)

Автор:
16 сентября 2021 06:38
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Лебединое озеро   Украина   видео   мэр   поздравление   танец   черноморск   чиновница   
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Депутатам сказали оставаться на местах и сохранять спокойствие. После чего открылись двери и в зал, в балетном костюме забежала руководительница департамента культуры горсовета, с ходу притупив к демонстрации танца из "Лебединого озера".

Столь оригинальным способом чиновники решили поздравить главу Черноморска Одесской области Василия Гуляева с днём рождения.

После совещания Василия Гуляева попросили перебазироваться с трибуны на кресло в зрительный зал, а далее, зав отделом культуры ведомства Юлия Кристанова исполнила для мэра танец лебедя из балета "Лебединое озеро".

В помещении вдруг зазвучала музыка из второго акта балета Петра Чайковского "Лебединое озеро", и раздался низкий, угрожающий голос.

"Всем оставаться на своих местах. Сохраняйте спокойствие, и всё будет не очень хорошо. Потому что ливнёвки, канализации, подвалы - это все мои тёмные силы, которые разрушают город. И ни одна хрупкая душа добрая, надежда на светлое будущее не выживет, умрёт сегодня последней", - произнёс голос.

На лицах присутствующих читалось недоумение, однако, чтобы не искушать судьбу, помня предостережение, все остались на своих местах.


После этого в зал вошёл некто в тёмном костюме и "клювастой" маске чумного доктора. Городской голова всё это время стоял и улыбался, глядя на происходящее. А "чумной доктор" внезапно вызвал мэра на дуэль...


Но добро и свет, предсказуемо, победили зло и всё закончилось хорошо. Чиновница исполнявшая роль лебедя в классической балетной пачке, после номера лично поздравила Гуляева. А мэр Черноморска, в свою очередь, назвал поздравление "приятным сюрпризом", сообщается в публикации REN TV.

Источник:

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Метки: Лебединое озеро   Украина   видео   мэр   поздравление   танец   черноморск   чиновница   
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14k
vikklu 2 часа назад
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12k
Вася 2 минуты назад
привет от международной лиги сексуальных реформ
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−124
Иван Смаглий 3 минуты назад
Хорошая традиция! Захарова станцевала калинку, эта вот лебедя. В программе стриптиз от Кабаевой и демонстрация единения с украинским народом - гопак от Лаврова с Жириновским.
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11k
Taximaxi 8 минут назад
И будет танцевать до тех пор,пока Черноморск не объявят вольным городом!
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975
Александр Задорожный 13 минут назад
На первый взгляд - сомнительно, но как всегда есть несколько "но", о которых не зная более глубоко ситуацию в этом городе не догадаешься. В начале вводный вопрос. Не правда ли, все это на уровне самодеятельности, пусть даже и станцевала она не плохо? А похоже на самодеятельность потому, что это она и есть, это бесплатно. И вовсе не потому, что там нет денег. Это курортный город, там серьезный морской порт. Но там мэр отличный мужик. Дороги там отремонтированы, улицы убраны, много зелени. Мэр не даёт тратить деньги на всякую фигню. Рядом Одесса, и мы реально можем ощутить разницу. Зато наш мэр - самый богатый мэр Украины, и я вас уверяю, ему бы такую фигню не "подарили".
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1k
Пихайло 14 минут назад
Они все точно там на веществах сидят.
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69
Nane First NameLast Пихайло 8 минут назад
Не, просто голову солнцем напекло. А мэр тупица, если заказал себе Лебединое озеро. Что как бы намекает.
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69
Nane First NameLast 20 минут назад
в балетном костюме
=========
Ну что за безграмотность. Автор, у балерины не балетный костюм, не роба и не спецовка. У балерин ПАЧКА.
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8k
Клёст 21 минуту назад
Простите, а Черноморск уже объявлен вольным городом?)
Что там говорят у столовой Э68, где раньше помещалось прославленное кафе "Флорида"?
Кто там и кому сейчас палец в рот не положил бы?))
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3k
Добрый Руссич! 22 минуты назад
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1k
Walther 24 минуты назад
Подумаешь Украина... У нас самих на Охотном ряду, дом номер 1, каждый второй клоун.
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1k
閃光 Час назад
"...с ходу притупив..."

Ссылка www.youtube.com
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5k
Александр Час назад
Дурдом!
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5k
vzaimnaya_vzaimnost Час назад
Не хотела бы я себе такой подарок на ДР )))
Но стоит отметить, что танцует лучше Волочковой)
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24k
Батончик с маком 2 часа назад
Какой-то детсадовский утреннник, с участием пе.дрилы в балетной пачке
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