Тарантино написал сценарий своего последнего фильма

Американский режиссер Квентин Тарантино завершил работы над сценарием своего нового фильма. Источники сообщают, что этот фильм может стать для режиссёра последним.
Издание Hollywood Reporter пишет, что Квентин Тарантино написал новый сценарий для своего фильма. Картина получила название "Кинокритик" (The Movie Critic).
Действие фильма происходит в Лос-Анджелесе 1970-х годов. Hollywood Reporter предполагает, что речь пойдет об одном из самых влиятельных кинокритиков Полин Кейл.
Источники сообщают, что режиссер фильмов "Однажды в Голливуде" и "Криминальное чтиво" написал сценарий, который он планирует экранизировать этой осенью, - говорится в сообщении издания.
В издании подчеркнули, что Тарантино "вернулся в последний раз". Ранее режиссёр говорил, что снимет 10 фильмов и уйдёт на пенсию в 60 лет. Сейчас на счету у Тарантино 9 фильмов (если считать две части "Убить Билла" за один) и в этом году ему исполняется 60 лет.
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