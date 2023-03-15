Тарантино написал сценарий своего последнего фильма

Издание Hollywood Reporter пишет, что Квентин Тарантино написал новый сценарий для своего фильма. Картина получила название "Кинокритик" (The Movie Critic).

Действие фильма происходит в Лос-Анджелесе 1970-х годов. Hollywood Reporter предполагает, что речь пойдет об одном из самых влиятельных кинокритиков Полин Кейл.

Источники сообщают, что режиссер фильмов "Однажды в Голливуде" и "Криминальное чтиво" написал сценарий, который он планирует экранизировать этой осенью, - говорится в сообщении издания.

В издании подчеркнули, что Тарантино "вернулся в последний раз". Ранее режиссёр говорил, что снимет 10 фильмов и уйдёт на пенсию в 60 лет. Сейчас на счету у Тарантино 9 фильмов (если считать две части "Убить Билла" за один) и в этом году ему исполняется 60 лет.

