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Уральский фермер привязал зампрокурора к машине и "прокатил" по асфальту несколько метров

Уральский фермер привязал зампрокурора к машине и "прокатил" по асфальту несколько метров (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 октября 2021 16:43
Сообщество : Криминал
Метки: видео   зампрокурора   покушение на убийство   ссора   урал   фермер   
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На любителя суда Линча завели уголовное дело о покушении на убийство.

В поселке Гравийный ссора между главой курганского-фермерского хозяйства и заместителем прокурора Далматовского района едва не закончилась гибелью последнего. Конфликт между мужчинами произошёл около четырех утра на стоянке кафе "Светлана" еще 13 октября. Однако об инциденте в полиции узнали несколько дней спустя, а видео с камеры наблюдения появилось лишь сегодня. Что недвусмысленно даёт понять, что дело там тёмное, которое, очевидно, пытались замять.

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О причинах ссоры полицейские молчат до сих пор. Хотя уже завели уголовное дело о покушении на убийство высокопоставленного силовика. По сведениям МВД, зампрокурора Дмитрий Дедуля и 37-летний фермер Аманжол Саутбаев после словесной перепалки устроили драку. Саутбаев "вырубил" Дедулю, а после сделал из буксировочного троса удавку, накинул на шею зампрокурора, второй конец привязал к своей "Ладе Весте" и проехал так несколько метров.

Самое удивительное, что Катайский районный суд назначил Саутбаеву домашний арест, хотя силовики настаивали на заключении преступника в следственный изолятор. Прокуратура намерена обжаловать решение суда.


Пострадавший зампрокурора сейчас находится в отпуске и на вопросы журналистов не отвечает, советуя обращаться к прокурору района Марии Домрачевой, до которой тоже не удалось достучаться. В региональном главке МВД тоже не комментируют происшествие, ссылаясь на то, что расследованием дела занимается Следственный комитет.


UPD: стало известно, что зампрокурора и фермер хорошо знакомы. Последний оказался племянником жены Дедули.

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Метки: видео   зампрокурора   покушение на убийство   ссора   урал   фермер   
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194
KVadik Час назад
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999
Алексей 6 минут назад
А так можно было???
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5k
КремлеКот 24 минуты назад
Личные счёты, должность никакого отношения к этому не имеет.
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1k
German Полчаса назад
Почему то я на стороне фермера
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873
Ольга Полчаса назад
Покушение на убийство тут за уши притянуто.
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517
да пох 40 минут назад
Видно прокурор борзеть начал .А у фермера тоже яйца не слабые оказались .И тоже видать с хорошей *крышей*
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3k
Виталий Касандров 46 минут назад
Если что у нас нет преступности ,как только бандита схватят за жопу он сразу становится фермером или строителем или мирным торговцем с рынка.
Но тут Аманжопу не повезло гражданин оказался еще и из прокуратуры так что сидеть "фермеру" 100% .
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26k
Григорий 51 минуту назад
Вопрос, а в 4 утра в кафе "Светлана" эта туша все равно уважаемый заместитель прокурора?
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57k
Парагвайский шпион 52 минуты назад
Задолбали фермера взятками. И скорее всего, у фермера есть доказательства. Потому и пытаются замять, чтобы бошки не посносили.
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−4
Снежный Барс 56 минут назад
На первый взгляд ощущение, что фермер, как добрый человек, решил отвезти спящего человека домой чтобы тот не простудился.
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1k
голландец 58 минут назад
– И это вот называется уголовная хроника! Пекарь избил скалкой своего подмастерья.
Пьяный матрос разбил витрину. В омнибусе задержан воришка при неудачной попытке залезть в карман. Заметьте себе, Ватсон, при неудачной попытке!!!
Простые вещи разучились делать. Нет, преступный мир явно вырождается
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36k
Alex Час назад
У нас бы так...
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1k
Алксандр Шевченко Час назад
90 -е никуда не ушли, они успешно легализовались.
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3k
Федор Час назад
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1k
голландец Час назад
Зачем зампрокурора назначил стрелку фермеру в четыре часа утра, всё о народе беспокоится?
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40k
dima423 Час назад
ну и какое тут покушение на убийство?) покушение на убийство это когда хотел убить но случайно не получилось, не добил...тут же очевидно что просто припугнуть хотел, ...а хотел бы убить, мог легко это сделать, не останавливаться, а разогнаться и проехать пару км)
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399
SilentBob Час назад
живой и в отпуске? прям железный феликс какой-то
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2k
boom Час назад
Надо было ноги к столбику привязать, так лучшего результата бы добился
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57k
pynh 2 часа назад
так прокурора или зама?
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