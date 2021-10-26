Уральский фермер привязал зампрокурора к машине и "прокатил" по асфальту несколько метров

На любителя суда Линча завели уголовное дело о покушении на убийство.
В поселке Гравийный ссора между главой курганского-фермерского хозяйства и заместителем прокурора Далматовского района едва не закончилась гибелью последнего. Конфликт между мужчинами произошёл около четырех утра на стоянке кафе "Светлана" еще 13 октября. Однако об инциденте в полиции узнали несколько дней спустя, а видео с камеры наблюдения появилось лишь сегодня. Что недвусмысленно даёт понять, что дело там тёмное, которое, очевидно, пытались замять.
О причинах ссоры полицейские молчат до сих пор. Хотя уже завели уголовное дело о покушении на убийство высокопоставленного силовика. По сведениям МВД, зампрокурора Дмитрий Дедуля и 37-летний фермер Аманжол Саутбаев после словесной перепалки устроили драку. Саутбаев "вырубил" Дедулю, а после сделал из буксировочного троса удавку, накинул на шею зампрокурора, второй конец привязал к своей "Ладе Весте" и проехал так несколько метров.
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Самое удивительное, что Катайский районный суд назначил Саутбаеву домашний арест, хотя силовики настаивали на заключении преступника в следственный изолятор. Прокуратура намерена обжаловать решение суда.
Пострадавший зампрокурора сейчас находится в отпуске и на вопросы журналистов не отвечает, советуя обращаться к прокурору района Марии Домрачевой, до которой тоже не удалось достучаться. В региональном главке МВД тоже не комментируют происшествие, ссылаясь на то, что расследованием дела занимается Следственный комитет.
UPD: стало известно, что зампрокурора и фермер хорошо знакомы. Последний оказался племянником жены Дедули.
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Но тут Аманжопу не повезло гражданин оказался еще и из прокуратуры так что сидеть "фермеру" 100% .
Пьяный матрос разбил витрину. В омнибусе задержан воришка при неудачной попытке залезть в карман. Заметьте себе, Ватсон, при неудачной попытке!!!
Простые вещи разучились делать. Нет, преступный мир явно вырождается
- Из прокурорских.