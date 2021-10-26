Уральский фермер привязал зампрокурора к машине и "прокатил" по асфальту несколько метров

В поселке Гравийный ссора между главой курганского-фермерского хозяйства и заместителем прокурора Далматовского района едва не закончилась гибелью последнего. Конфликт между мужчинами произошёл около четырех утра на стоянке кафе "Светлана" еще 13 октября. Однако об инциденте в полиции узнали несколько дней спустя, а видео с камеры наблюдения появилось лишь сегодня. Что недвусмысленно даёт понять, что дело там тёмное, которое, очевидно, пытались замять.

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О причинах ссоры полицейские молчат до сих пор. Хотя уже завели уголовное дело о покушении на убийство высокопоставленного силовика. По сведениям МВД, зампрокурора Дмитрий Дедуля и 37-летний фермер Аманжол Саутбаев после словесной перепалки устроили драку. Саутбаев "вырубил" Дедулю, а после сделал из буксировочного троса удавку, накинул на шею зампрокурора, второй конец привязал к своей "Ладе Весте" и проехал так несколько метров.