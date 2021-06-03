В Мексике на глазах у фермеров посевное поле провалилось под землю

Воронка диаметром 100 метров едва не поглотила ранчо вместе с его обитателями. Поле, как говорят геологи, больше не пригодно для сельхоз деятельности. Фермер Хериберто Санчес грустит.
На одном из сельскохозяйственных угодий в мексиканском штате Пуэбла открылась огромная карстовая воронка. Фермер Хериберто Санчес, которому принадлежит поле и стоящее на нем ранчо, не придал значения, когда заметил небольшой провал в земле. Но буквально на глазах осевшая земля с грохотом начала проваливаться в 20 метровую яму, заполненную водой.
⚠️Un #socavon de al menos 60 metros de diámetro por 15 metros de profundidad, dentro del cual hay agua, se abrió en la comunidad de Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla #Puebla. 🚷— Ana Laura Vásquez (@analita_vasquez) June 1, 2021
En vecino del lugar captó el momento en que el #Socavón se expande en terrenos de cultivo. pic.twitter.com/5hFON9Rcm0
Сначала воронка имела диаметр в 60 метров, но за ночь увеличилась до ста, вплотную приблизившись к дому Санчеса.
На место происшествия тут же приехали местные власти и геологи. Последние выяснили, что кратер начал формироваться в прошлую субботу и имел диаметр не более 5 метров, что подтвердил владелец поля. При этом разлом продолжает расширяться. По мнению геологов, земля у ранчо дала гигантскую трещину из-за грунтовых вод, разрушивших горную породу. Предполагается, что трещина могла возникнуть из-за добычи воды для сельскохозяйственной деятельности.
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Семью Санчеса эвакуировали. Вокруг воронки установили 500-метровое ограждение, чтобы предотвратить возможные травмы и гибель любопытных людей. А фермеру придется искать новое поле и строить новое ранчо.
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Надо не ограждения ставить, а подземную речку отводить.
А то эта воронка им еще задаст
Из космоса хорошо различима воронка 180 - километровой ширины и 900 метровой глубины . Глубина проникновения космического тела порядка 30 километров .
Метеорит разрушил подповерхностные скальные слои, сделав их нестабильными.
Перемешаные ударом породы были впоследствии погребены под отложениями известняка, которые легко поддаются эрозии. Неустойчивость внешних слоев кратера и привела к формированию этого явления , ну а грунтовые воды внесли свою лепту .
Большая часть кромки этого старого кратера практически стерлась - если совершить прогулку поперек нее , то можно ничего и не заметить.
За счет обрушения многочисленных известняковых каверн образовались карстовые провалы , называемые в Мексике по-испански "сенотами" - cenotes - искаженное "цонот" индейцев майя .
«Удивительное дело, – размышлял Остап, – как город не догадался до сих пор брать гривенники за вход в Провал....Я уничтожу это позорное пятно на репутации города, я исправлю досадное упущение»
Здесь теперь прудовое хозяйство - пускай карпов разводит!!!