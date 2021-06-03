В Мексике на глазах у фермеров посевное поле провалилось под землю

На место происшествия тут же приехали местные власти и геологи. Последние выяснили, что кратер начал формироваться в прошлую субботу и имел диаметр не более 5 метров, что подтвердил владелец поля. При этом разлом продолжает расширяться. По мнению геологов, земля у ранчо дала гигантскую трещину из-за грунтовых вод, разрушивших горную породу. Предполагается, что трещина могла возникнуть из-за добычи воды для сельскохозяйственной деятельности.