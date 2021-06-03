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Сообщество Латинская Америка 26 постов • 5 подписчиков подписаться
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В Мексике на глазах у фермеров посевное поле провалилось под землю

В Мексике на глазах у фермеров посевное поле провалилось под землю (4 фото + 1 видео)

Автор:
03 июня 2021 13:02
Сообщество : Латинская Америка
Метки: видео   грунтовые воды   карстовая воронка   поле   разлом   фермер   
2803
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Воронка диаметром 100 метров едва не поглотила ранчо вместе с его обитателями. Поле, как говорят геологи, больше не пригодно для сельхоз деятельности. Фермер Хериберто Санчес грустит.

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Метки: видео   грунтовые воды   карстовая воронка   поле   разлом   фермер   
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22  комментария
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616
Татьяна Юсова 2 часа назад
Ну, во-первых, фермер наверняка получит страховку. Во-вторых, теперь у него земля со своим озером, которое можно использовать для полива. В-третьих, можно заработать на туризме, ведь теперь на его земле уникальная достопримечательность. Всё, что не делается, делается к лучшему.
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4k
tamin 2 минуты назад
Ништяк у него бассейн рядом с домом. Ещё бы баньку поставить.
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407
Жопа 9 минут назад
Земля провалилась под землю.
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14k
KOSTELLO Полчаса назад
Вокруг воронки установили 500-метровое ограждение, чтобы предотвратить возможные травмы и гибель любопытных людей

Надо не ограждения ставить, а подземную речку отводить.
А то эта воронка им еще задаст
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35k
jonnyD 36 минут назад
Там в Мексике , особенно в районе полуострова Юкатан , карстовые провалы - обычное дело. Геология обусловлена падением того самого метеорита , что погубил динозавров .
Из космоса хорошо различима воронка 180 - километровой ширины и 900 метровой глубины . Глубина проникновения космического тела порядка 30 километров .
Метеорит разрушил подповерхностные скальные слои, сделав их нестабильными.
Перемешаные ударом породы были впоследствии погребены под отложениями известняка, которые легко поддаются эрозии. Неустойчивость внешних слоев кратера и привела к формированию этого явления , ну а грунтовые воды внесли свою лепту .
Большая часть кромки этого старого кратера практически стерлась - если совершить прогулку поперек нее , то можно ничего и не заметить.
За счет обрушения многочисленных известняковых каверн образовались карстовые провалы , называемые в Мексике по-испански "сенотами" - cenotes - искаженное "цонот" индейцев майя .
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21k
SerGProS 45 минут назад
Березнеки

Ссылка www.youtube.com


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593
D. K 47 минут назад
Остап сразу же выяснил, что Провал для человека, лишенного предрассудков, может явиться доходной статьей.
«Удивительное дело, – размышлял Остап, – как город не догадался до сих пор брать гривенники за вход в Провал....Я уничтожу это позорное пятно на репутации города, я исправлю досадное упущение»
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3k
Горожанин 52 минуты назад
Таких воронок в российской тундре полно. Этому явлению Гинпись давно дало-дал-дала объяснение. Всему виной глобальное потепление и таяние вечной мерзлоты. Бл..я, до Мексики дошло!
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188
Сигизмунд Лазаревич 57 минут назад
Бассейн или пруд для рыбы. И от дома не далеко..
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12k
alexis Час назад
Карпов будет разводить.
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32k
Опаньки Час назад
хрена се кроты у него на участке
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1k
Александр Алехин Час назад
Ой да ладно, карстовое. Небось опять тоннель в штаты копали, да свод не укрепили.
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3k
Борис Карабанов Час назад
Вот, до чего довёл страну Андрюшка!
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423
Миша Час назад
А что там эта толпа ждёт, должны ещё подпольщики всплыть?
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16k
sanchesS80 Час назад
Хорошо хоть не под домом такая фигня.
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728
Александр 2 часа назад
Как в анекдоте: концепция изменилась!!!
Здесь теперь прудовое хозяйство - пускай карпов разводит!!!
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12k
* 2 часа назад
Добыл водички... :-)
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20k
Davy Jones 2 часа назад
Было ранчо, стало озеро, осталось зарыбить и туристов привлечь
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